Freising Grizzlies: Playoff-Aus nach zwei Spielen gegen die Bonn Capitals

Eine echte Kraftleistung zeigte Fiona Brosch beim Playoff-Halbfinale, denn sie pitchte in zehn Innings. © Dirk Steffen

Für die Freising Grizzlies endete der Traum vom Finale um die Deutsche Meisterschaft gegen die Bonn Capitals. Die Saison ist aber noch nicht zu Ende.

Freising/Bonn – Bis nach Bonn fuhren die Freising Grizzlies am vergangenen Wochenende für das Halbfinale der Deutschen Meisterschaft im Softball. In einer Best-of-three-Serie gegen die Capitals wurde der Finalteilnehmer ausgespielt. Doch es stellte sich heraus, dass für die Bärinnen schon nach zwei Spielen Schluss sein sollte.

Dabei fing der Samstag so gut an: Freising hatte im ersten Spiel das Heimrecht abgetreten bekommen und fühlte sich auf dem etwas unebenen Platz der Capitals gleich wie zu Hause. Zwar ging Bonn mit einem Homerun von US-Import Jessica Goldyn in Führung, doch im zweiten Inning drehten die Grizzlies auf: Fiona Brosch und Lioba Biswas schlugen jeweils Triples, Coach Mariesa Davis brachte Biswas mit einem Basehit heim. Als Pinch Runner für sie trat die junge Elisabeth Buchwald an, die von Lea Salomon und Regina Guth heimgeschlagen wurde. Freising lag in Front, kassierte aber in Inning drei noch einen Run.

Die 3:2-Führung hielt nur bis zum fünften Spielabschnitt. Da schlug Bonn so richtig zu: erst ein einzelner Run, dann noch ein Homerun, der gleich drei Läuferinnen ins Ziel brachte. Auch ein Pitcherwechsel von Fiona Brosch auf Mara Sandner wirkte nicht sofort, es folgten nämlich zwei weitere Bonner Runs, ehe die Grizzlies nachschlagen durften. Die Bärinnen zogen dann mit zwei Runs von Franca Brosch und Mara Sandner nach, vorangebracht durch einen Sacrifice Fly von Rebecca Hillebrand sowie Bonner Pitcher- und Catcherfehler. Im siebten Inning konnte Freising Punkte der Capitals verhindern, aber auch selbst keine mehr machen. Endstand: 8:5 für Bonn.

Nach einer längeren Regen-unterbrechung ging es am späten Nachmittag mit der zweiten Partie weiter. Die Grizzlies kassierten zu Beginn des ersten Innings gleich drei Outs. Denn mit US-Pitcherin Lexie Petrof kam bei Bonn die Frau zum Zug, die mit der winzigen Strikezone des Umpires am besten zurecht kam und die vor dem Halbfinale in der gesamten Bundesliga-Saison nur zwei Runs zugelassen hatte. Freising versuchte, mit Tamara Biswas auf dem Mound zu kontern, doch sie bekam vom Umpire einen Ball nach dem anderen zugeschrieben, sodass nach drei Runs der Capitals Fiona Brosch übernahm. Im vierten Abschnitt erhöhte Bonn auf 4:0. Doch als in Inning fünf die Sonne rauskam, konnte Freising trotz zweier Outs ein wenig aufholen: Tamara Biswas und Mara Sandner wurden von Rebecca Hillebrand heimgebracht. So lautete der Endstand 4:2 für die Capitals.

Auf Freising wartet nun das Länderpokal-Turnier am ersten Oktober-Wochenende in Hamburg. Gegner sind die Regensburger Legionäre, die ihre DM-Halbfinalspiele gegen Wesseling verloren, die Stuttgart Reds, welche sich im Vor-Turnier qualifizierten, und der Verlierer des DM-Finales Wesseling Vermins gegen Bonn Capitals. Die Deutschlandpokal-Sieger dürfen im Europapokal antreten. VON DANIELA SEULEN