Große Erfolge in jungen Jahren: Eishockey-Talent Lucy Klein ist Sportlerin des Jahres 2022

In Aktion: Lucy Klein (vorne) gewann am 22. Januar mit den Ingolstädter Frauen den DEB-Pokal. © IMAGO/Johannes TRAUB / JT-Presse

Eishockey-Talent Lucy Klein aus Freising glänzt beim ERC Ingolstadt und im U18-Nationalteam. Das hat die Leserinnen und Leser der Heimatzeitung überzeugt.

Freising – Da wurde Freising doch glatt zur Eishockey-Stadt, als es um die Wahl zur FT-Sportlerin des Jahres ging: Lucy Klein, Deutsche Meisterin 2022 mit den Frauen des ERC Ingolstadt und U18-Nationalspielerin, heimste 499 Stimmen ein und gewann damit den Titel bei den Frauen. Wobei die 17-jährige Eishockey-Spielerin erst am Anfang ihrer Karriere steht.

Mit dem Schlittschuhlaufen begann Lucy Klein schon im zarten Alter von zwei Jahren, als sie zum ersten Mal in Freising auf dem Eis stand. Ein Jahr später versuchte sie es mit Eishockey – und ist dieser Sportart seitdem treu geblieben. Ihre Schüler- und Jugendzeit absolvierte die Stürmerin in diversen Nachwuchsteams bei den Black Bears Freising, beim EV Moosburg sowie den Erding Young Gladiators. Seit der Saison 2021/22 spielt sie nun in der Damenmannschaft des ERC Ingolstadt – und eilt von Erfolg zu Erfolg. Dass es dafür die eine oder andere Auszeichnung und mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit gibt, freut die 17-Jährige extrem: „Es ist immer ein megacooles Gefühl, bei solchen Ehrungen dabei sein zu dürfen.“

Verdiente Pause nach spannenden Jahren

Bei der Übergabe der Leserwahl-Trophäe war Lucy Klein sehr relaxed. Zum einen, weil in der FOS, wo sie die elfte Klasse des Sozialen Zweigs besucht, Ferien waren, und zum anderen, weil das Eishockey-Talent gerade Sommerpause macht. „Das wurde Zeit“, sagt die Sportlerin des Jahres, „weil ich durch meine Einsätze im U18-Nationalteam seit zwei Jahren keine richtige Pause mehr hatte.“

Herzlichen Glückwunsch! FT-Volontär Jonas Grundmann überreichte der Freisingerin den Sportlerwahl-Pokal. © Lehmann

Auch in den Weihnachtsferien war Training angesagt, weil im Januar gleich die B-WM mit der Nachwuchsauswahl in Italien anstand. Dort war die Freisingerin als Leistungsträgerin mitverantwortlich für den Wiederaufstieg in die Top-Division der unter 18-Jährigen. Beim 3:1-Sieg gegen Ungarn wurde Lucy Klein sogar als beste Spielerin ihres Teams ausgezeichnet.

Nach der Rückkehr aus Italien blieb Klein mit den Ingolstädterinnen in der Erfolgsspur: Das Team gewann zum ersten Mal in der Geschichte der ERC-Frauen den DEB-Pokal. Schon in den beiden Vorrundenspielen hatten die Mädels von Trainer Christian Sohlmann beim 16:0 in Dingolfing und beim 20:0 in Geretsried gezeigt, dass mit ihnen zu rechnen ist. Beim Final-Four-Turnier in Füssen lief es dann überragend. Das Halbfinale gegen die Eisbären Berlin gewann Ingolstadt mit 4:0, und im Finale wurde auch gegen den ECDC Memmingen beim 3:0 die weiße Weste gewahrt. „Wir haben eine sehr, sehr starke Torhüterin und haben uns extrem zusammengerissen, weil wir den Pokal unbedingt haben wollten, auch wenn es eine Menge Energie gekostet hat. Aber letztendlich war es das wert“, erzählt die Freisingerin.

Riesen-Fortschritte und tolle Erfolge

In der Liga lief es für den amtierenden Deutschen Meister nicht rund: Schon im Oktober musste das Team verletzungsbedingt nur mit zwei Reihen spielen, und bis zum Saisonfinale im Februar wurden permanent die Formationen umgestellt. „Wir haben in den Playoffs vorne irgendwie gar nichts getroffen. Aber ich denke, dass auch etwas die Luft raus war“, meint die 17-jährige Stürmerin, die mit dem ERC Ingolstadt im Halbfinale mit 1:3 Siegen an Mannheim scheiterte. So oder so: Klein hat auch in der abgelaufenen Saison Riesen-Fortschritte gemacht, wie ihr Trainer Sohlmann im Einzelgespräch bestätigt habe. Sie selbst hat ebenfalls das Gefühl, dass ihr Stickhandling besser und der Schuss härter und platzierter wird.

Sportlicher Preis: Lucy Klein (M.) kann nun ein Jahr im Number 1 trainieren – sehr zur Freude von Inhaberin Karin Jungmeier und Studioleiter Herbert Hochberger. © Lehmann

Jetzt genießt die Schülerin erstmal die Pause, bevor sie wieder ins Training einsteigt. Laufen mit Bergsprints und viele Besuche im Fitnessstudio stehen auf dem Programm. Und da wären noch die Halteübungen: Hier hat Klein mit den „Bulgarian Squats“ ihre absolute Hassübung. „Ich bin froh, wenn wir wieder aufs Eis gehen, weil ich die dann nicht mehr so intensiv machen muss“, gesteht sie.

College-Eishockey in Übersee?

Dass sie den Sprung ins Nationalteam der Frauen noch nicht geschafft hat, findet die 17-jährige gar nicht schlimm. „Von der Schule her wäre es dieses und nächstes Jahr noch ganz gut, wenn ich nicht dabei bin, damit ich mich komplett auf mein Abitur konzentrieren kann. Mir ist die Schule schon sehr wichtig, weil ich weiß, dass ich mit Eishockey niemals mein Geld verdienen kann“, sagt die Freisingerin, die vielleicht irgendwann mal Lehrerin werden will. Nach dem Fachabitur plant sie, noch die 13. Klasse und das allgemeine draufzupacken oder – wenn Angebote vorliegen – zu versuchen, ob es mit dem College-Eishockey in Übersee klappt. Dort habe Frauen-Eishockey einen anderen Stellenwert als hierzulande. Sie findet es schon unfair, wenn ihr Damen-Team einen Tag vor den ERC-Herren in der gleichen Halle vor maximal 200 Zuschauern spielt und 24 Stunden später die Männer in der gleichen Liga vor 6000 Fans auflaufen. Trotzdem sagt Lucy Klein: „Ich würde jedem Mädel raten, mit Eishockey anzufangen. Weil ich diesen Sport einfach liebe.“

Josef Fuchs

