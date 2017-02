HSG-Frauen schnuppern an der Sensation

Ab durch die Mitte: Fjolla Haska (am Ball) und die Handballerinnen der HSG Freising-Neufahrn warfen gegen Ligaprimus Herzogenaurach alles in die Waagschale, verpassten am Ende aber knapp eine Überraschung.

Handball

Es wäre die wohl größte Überraschung in dieser Bayernliga-Saison gewesen: Die Handballerinnen der HSG Freising-Neufahrn zeigten gegen den Tabellenführer TS Herzogenaurach eine starke Partie, mussten sich am Ende aber knapp mit 22:25 (15:14) geschlagen geben. Coach Peter Mesiarik war trotzdem zufrieden: „Ich bin stolz auf meine Mädels. Leider wurden sie für ihre tolle Leistung nicht belohnt.“

Freising – In der ungewohnten Atmosphäre in der Halle an der Moosstraße schafften es die Frauen der HSG Freising-Neufahrn von Beginn an, gegen den haushohen Favoriten aus Herzogenaurach mitzuhalten. Die neue Taktik mit der Dreier-Rückraum-Achse Fjolla Haska, Melanie Lerch und Anna Sophia Meyerhofer ging auf. Zwar lagen die Gastgeberinnen nach knapp sieben Minuten mit 2:4 zurück, holten dann aber auf und gingen durch den Siebenmeter von Lisa Sigl zum 8:7 erstmals in Führung. Diese wechselte im Anschluss hin und her, bis zur Pause konnte sich keine Mannschaft um mehr als einen Treffer absetzen. Nach 30 Minuten war die HSG vorne – beim Stand von 15:14 wurden die Seiten getauscht. Sehr stark präsentierte sich in der ersten Hälfte Monika Eisgruber am Kreis, sie sorgte ständig für Gefahr. Das galt auch für den neuen Rückraum, der ein Erfolgsmodell für die kommenden Spiele sein könnte.

In Halbzeit zwei knüpften die HSG-Handballerinnen an ihre starke Vorstellung aus der ersten Hälfte an. So lagen die Gastgeberinnen zunächst sogar mit 19:17 in Führung. Dazu haben auch die beiden HSG-Torhüterinnen Rosalie Amanze und Melanie Schild beigetragen, die phasenweise mit starken Paraden überzeugten. Schild musste aber nach gut 35 Minuten wegen einer Roten Karte vom Feld.

Eine Viertelstunde vor dem Ende drehte sich die Partie dann aber doch: Die Gäste erzielten vier Tore in Folge – nun musste sich Freising-Neufahrn mit einem 19:21-Rückstand auseinandersetzen. Wenige Minuten vor Schluss stand es 21:24. Zwar keimte nach einem Treffer von Fjolla Haska noch einmal Hoffnung auf – letztlich konnte die HSG die knappe Niederlage allerdings nicht mehr verhindern.

Für Trainer Peter Mesiarik war das aber kein Beinbruch: „Ich habe gesehen, dass die Mannschaft lebt. Leider haben wir die Sensation nicht geschafft. Am Ende hat Herzogenaurach einfach unsere Fehler genutzt und daher verdient gewonnen.“ Ein Grund für die Niederlage war sicher die ausbaufähige Chancenverwertung: Lisa Sigl etwa zeigte sich zwar vom Siebenmeterpunkt eiskalt, verwarf aus dem Spiel heraus jedoch alles. Die Außenpositionen waren diesmal die Schwachstellen beim HSG-Team.

Trotzdem: Diese Leistung sollte Ansporn für die kommenden Matches sein. Auch wenn der Rückstand zum rettenden Ufer schon drei Zähler beträgt: Noch sind neun Partien zu absolvieren – da ist für die HSG alles drin.

Bernd Heinzinger





Die HSG-Tore:

Lisa Sigl 6/6, Fjolla Haska 4, Melanie Lerch 4, Anna Sophia Meyerhofer 3, Monika Eisgruber 3 und Veronika Wöhrl 2.