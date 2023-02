Jahn-Basketballer mit Nervenstärke zum Erfolg

Energieleistung: Gabriel Makumpa (am Ball) und die Freisinger Korbjäger mussten nach einem bärenstarken ersten Viertel am Ende noch um den Sieg bangen. © Lehmann

Die Freisinger Basketballer haben in einer spannenden Partie gegen Staffelsee in den letzten 90 Sekunden den Sack zugemacht und sind nun Tabellenzweiter.

Freising – Rund 70 maskierte und lautstarke (Faschings-)Fans des ESV Staffelsee sorgten in der Steinpark-Halle für beste Stimmung und ließen den zahlenmäßig unterlegenen Jahn-Anhängern keine Chance. Anders das Geschehen auf dem Spielfeld: Dank eines fulminanten Endspurts setzten sich die Basketballer des TSV Jahn Freising im Verfolgerduell mit dem ESV Staffelsee mit 68:60 (25:10, 34:26, 50:39) durch und sind damit in der Bayernliga Südwest nun Tabellenzweiter.

Bevor Freisings Trainer Oliver Stojanovski einen ersten Kommentar zum Sieg abgeben konnte, musste er einen kräftigen Schluck Wasser nehmen. Seine Stimme war angeschlagen, denn gerade in der Schlussphase der Partie hatte er gegen die Fans des Gegners lauthals anschreien müssen, damit seine Anweisungen bis zu seinen Spielern durchdrangen. „Diese Unterstützung der ESV-Fans war ganz sicher auch ein Grund dafür, dass die Partie bis zum Schluss so spannend blieb“, meinte er.

Im ersten Viertel lief‘s wie am Schnürchen

Dabei sah es im ersten Viertel nach einer klaren Angelegenheit für die Gastgeber aus: Sie dominierten das Match fast nach Belieben. Die Defensive stand wie eine eins. In der Offensive lief es wie am Schnürchen, die Trefferquote stimmte. Die Murnauer ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken: Sie waren in Bestbesetzung angereist, um mit einem Sieg die Chancen auf die Vizemeisterschaft zu wahren.

Weil die Freisinger das hohe Niveau aus dem ersten Viertel nicht halten konnten, entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. „Unsere Schwächephasen rührten auch daher, dass wir personell dieses Mal dünn bestückt waren und deshalb auch Umstellungen vornehmen mussten“, sagte Stojanovski. Abspiel- und Abstimmungsfehler in der Jahn-Verteidigung verhalfen den Gästen immer wieder zu leichten Punkten.

Lukas Schwankner, Aaron Raidt und Jannis Rodeck entscheiden das Spiel

So drohte die Partie am Ende noch zu kippen. Eineinhalb Minuten vor Schluss war der ESV bis auf 61:60 herangekommen. Einige Jahn-Akteure kämpften mit Wadenkrämpfen, mobilisierten dann aber ihre letzten Reserven und bewiesen Nervenstärke: Lukas Schwankner stellte mit einem Dreier auf 64:60, Aaron Raidt mit Durchsetzungsvermögen unter dem Korb auf 66:60 und Jannis Rodeck mit zwei Freiwürfen auf 68:60. „Die Mannschaft hat das am Ende super konsequent gespielt, taktisch alles perfekt umgesetzt und damit Staffelsee noch in den Griff bekommen“, freute sich Coach Stojanovski.

Beim TSV Jahn spielten:

Babl, Baierlacher, Ballat, Makumpa, Raidt, Rodeck, Schwankner, Toure, Wanninger.

