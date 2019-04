Jahn-Basketballteam vor ungewisser Zukunft

Das starke Stück vom Wochenende

von Peter Spanrad schließen

Was war das für ein Wechselbad der Gefühle am Samstagabend! Da gewinnen die Korbjäger des TSV Jahn Freising endlich mal bei München Basket – und zwar nicht glücklich, sondern hoch verdient nach einer regelrechten Galavorstellung. Und dennoch bleibt bis Anfang Mai ungewiss, ob sie als Vorletzter in die Bayernliga absteigen müssen oder in der kommenden Runde doch wieder in der 2. Regionalliga Süd dabei sind.

Freising – Die Saison stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Zahlreiche Routiniers hatten ihren Abschied aus dem Regionalliga-Team verkündet. Somit startete der damalige Trainer Denis Rühmann Ende September mit einer sehr jungen Mannschaft – die meisten Basketballer waren deutlich unter 20 Jahre alt – in die Runde. „Es war uns allen klar, dass es keine einfache Saison werden würde“, sagt Michael Buhl, stellvertretender Abteilungsleiter und selbst Spieler der Mannschaft.

Die Jahn-Talente präsentierten zwar herzerfrischenden und temporeichen Basketball, wurden letztlich aber immer wieder Opfer ihrer Unerfahrenheit. Eine bittere Niederlage folgte der anderen. Dann musste Rühmann wegen anstehender Examensprüfungen seinen Trainerposten zur Verfügung stellen. Roland Sovarzo übernahm das Team. Die Chemie zwischen ihm und der Mannschaft schien aber nicht zu stimmen – die Abteilungsleitung zog die Reißleine. Der erfahrene Ex-Freisinger Holger Prote sprang für die letzten sechs Punktspiele ein. „In keinem davon hat das Team schlecht gespielt, leider aber ein paar sehr unglückliche Niederlagen kassiert“, blickt Prote zurück. Den jungen Spielern habe vielleicht ein wenig die nötige Cleverness für diese Liga gefehlt. Die Zeit sei für ihn zu kurz gewesen, um diese Defizite abzustellen, sagt der Coach. „Mir hat die Arbeit mit dieser ehrgeizigen, engagierten Mannschaft sehr viel Spaß gemacht.“

+ Mit 47 Punkten führte Vangelis Pathekas den TSV Jahn in München zum Sieg. Das bleibt der Konkurrenz natürlich nicht verborgen. © Michalek

Unmittelbar nach dem letzten Saisonspiel bei München Basket, das die Freisinger souverän mit 94:81 für sich entschieden haben, wollte sich Prote jedoch nicht festlegen, ob er nach seinem kurzen Intermezzo als Jahn-Headcoach das Team weiter führen werde. „Ich sage momentan weder Ja noch Nein.“

Nun beginnt erst einmal das bange Warten, ob die Freisinger als Vorletzter tatsächlich runter müssen. „Der Abstieg wäre sehr schade“, betont Abteilungsleiterin Michaela Ruis. „Es ist ja nicht so, dass unsere Mannschaft chancenlos in der Liga war. Sie hat sich auch gegen die Spitzenteams sehr gut geschlagen und viele Spiele extrem knapp verloren. Im letzten Saisonmatch hat man sehr deutlich gesehen, was unsere Jungs drauf haben.“ Die Verantwortlichen wissen, dass es in der Bayernliga schwierig werden wird, alle Talente zu halten. Ein Vangelis Pathekas etwa – er erzielte beim Sieg in München übrigens unglaubliche 47 Punkte – ist heftig umworben. „Wenn wir die Liga halten, ist das für unsere Jungen natürlich interessant“, betont Zweiter Abteilungsleiter Buhl. „Wichtig wird auch sein, wer die Mannschaft künftig trainieren wird.“

Obwohl momentan in den Sternen steht, in welcher Liga die Jahn-Truppe in der kommenden Saison antreten wird: Die Stimmung war am Samstagabend zwar getrübt, aber insgesamt positiv. Die Spieler fühlen sich sehr wohl beim TSV Jahn – und das könnte ein wichtiger Entscheidungsfaktor sein. Michaela Ruis und Michael Buhl werden in den nächsten Tagen nun mit allen Beteiligten Gespräche führen, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen könnten. „Bei einigen unserer jungen Spieler wird es auch eine Rolle spielen, wo sie im Herbst ihr Studium beginnen werden“, gibt Buhl zu bedenken. Fakt ist: Bleiben die Freisinger in der 2. Regionalliga, ist es sicherlich einfacher, einen Holger Prote und viele der Talente in Freising zu halten.