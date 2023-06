Jahn-Triathleten zeigen der Konkurrenz die Fersen

Siegertyp: Patrick Kilian setzte in Oberschleißheim Maßstäbe und sicherte sich den ersten Platz. © Verein

Die Triathleten des TSV Jahn Freising haben in Oberschleißheim, Ingolstadt und St. Pölten Top-Ergebnisse erzielt. Zwei standen ganz oben auf dem Podium.

Freising – Ein überaus erfolgreiches Wochenende haben die Triathleten des TSV Jahn Freising Ende Mai hingelegt: Die Ausdauer-Asse waren in Oberschleißheim, Ingolstadt und St. Pölten am Start – und zwei von ihnen standen sogar ganz oben auf dem Podest.

Beim 9. triathlon.de Cup, der traditionell an der Regattastrecke in Oberschleißheim stattfindet, räumten die Freisinger Athleten richtig ab: In der Kategorie Jugend B ging das jüngste Mitglied der Freisinger, Vincent Weiß, an den Start – und er hatte genau genommen einen Duathlon zu absolvieren. Denn wegen der kalten Wassertemperatur wurde das Schwimmen durch einen Lauf ersetzt. Dabei warf Weiß seine Laufstärke in die Waagschale und überquerte als Erster die Ziellinie.

Kilian siegt mit knapp drei Minuten Vorsprung

Weiter ging’s mit der Sprintdistanz und den Jahn-Herren Patrick Kilian, Valentin Kammerloher und Peter Thalhammer. Die Frauen aus Freising waren mit Sophie Arzberger und Lisa Reitinger vertreten. Kilian dominierte vor allem beim Radfahren und Laufen – und sicherte sich überlegen mit knapp drei Minuten Vorsprung den Sieg über 400 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen. Kammerloher wurde Sechster. Bei den Damen sicherte sich Arzberger den dritten Platz auf dem Podium – und Reitinger freute sich über den starken zwölften Rang. Tags darauf nutzte Nils Brüggemann die Mitteldistanz mit 1,9 Kilometern Schwimmen, 90 Kilometern Radfahren und 21,1 Kilometern Laufen als Vorbereitungsrennen für die Langdistanz und erreichte den fünften Platz.

Starke Leistung: Vincent Weiß triumphierte in Oberschleißheim bei der Jugend B. © Verein

Parallel dazu zeigten acht Freisinger Triathleten in Ingolstadt ihr Können – sechs davon über die Mitteldistanz. Mit zu den Favoriten auf den Gesamtsieg gehörte der angehende Triathlon-Profi Niklas Ludwig. Er kam kurz nach der Spitze aus dem Wasser, arbeitete sich auf dem Rad Position um Position nach vorne und ging als Zweiter auf die Laufstrecke. Am Ende reichte es für Rang sechs (Bericht folgt). Auch Rudi Schädler und Nadja Thiel zeigten in ihren Altersklassen ein starkes Rennen und belegten beide Platz sechs. Über die Sprintdistanz landeten Tobias Lederer und Johannes Wanner in ihrer jeweiligen Kategorie auf dem dritten Rang.

Gelungenes Saisondebüt

Damit nicht genug: Auf der Mitteldistanz bei der Challenge St. Pölten gaben drei Jahn-Athleten ihr Saisondebüt, wobei mit Melanie Hass ein Triathlon-Neuling aus den Reihen des Vereins vertreten war. Mit Alexander Bleffgen, 2022 auf Hawaii am Start, und Ulf Zimmermann feierten zudem zwei sehr erfahrene Sportler des TSV Jahn ihren Triathlon-Einstand 2023. Den stärksten Tag erwischte Zimmermann, der in 4:35 Stunden als Fünfter seiner Altersklasse finishte. Bleffgen war ebenfalls zufrieden mit seiner Leistung, da die Vorbereitung etwas holprig verlaufen war. Und Melanie Hass? Die beendete ihren ersten Triathlon mit einem Lächeln im Gesicht und freut sich schon auf die kommenden Rennen.

