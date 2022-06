Julia Paszkiewicz fliegt als Europameisterin zu den Weltspielen

Teilen

Die Gegner waren stark, doch sie waren stärker: Die Freisingerin Julia Paszkiewicz und ihr Partner Johannes Tourbeslis knüpften bei den Europameisterschaften nahtlos an ihre jüngsten Erfolge in der Kategorie Duo Mixed an. © DJJV

Das Ju-Jutsu-Duo Julia Paszkiewicz und Johannes Tourbeslis hat in Israel seinen ersten EM-Titel gewonnen. Nächste Herausforderung: die World Games.

Freising – Sie eilen weiter von Erfolg zu Erfolg: Nach ihrem Goldtriumph bei den Paris Open haben die Freisingerin Julia Paszkiewicz und ihr Sportpartner Johannes Tourbeslis bei den Ju-Jutsu-Europameisterschaften im israelischen Naharija den EM-Titel in der Klasse Duo Mixed gewonnen. Klarer Fall: Die World Games können kommen.

Paszkiewicz und Tourbeslis hatten es mit sieben weiteren Duo-Paaren aus Belgien, Frankreich, Griechenland, Italien, Montenegro, Rumänien und Spanien zu tun. In der Vorrunde war insbesondere der Wettkampf um den Einzug ins Finale gegen das sehr starke Duo aus Montenegro richtig spannend, weil die Montenegriner nach der B-Serie mit 0,5 Punkten führten. In der C-Serie zeigten die beiden Sportler des SV Niederroth jedoch ihre ganze Klasse und holten sich letztlich mit einem Zähler Vorsprung den Sieg. „Das war knapp“, sagte der mitgereiste Trainer und Vater von Julia, Adam Paszkiewicz.

Das hat bisher noch kein deutsches Duo-Paar geschafft

Im Finalwettkampf standen den beiden die Belgier Charis Gravensteyn und Ian Lodens gegenüber. Julia Paszkiewicz und Johannes Tourbeslis erkämpften sich bereits in der A-Serie die Führung, die in der B-Serie jedoch auf einen Zähler schrumpfte. In der C-Serie zogen beide Paare alle Register – doch die deutschen Sportler waren besser: Am Ende sicherten sich Julia und Johannes mit 1,5 Punkten Vorsprung ihren ersten Europameistertitel. Damit sind die beiden in der aktuellen Wettkampfsaison die amtierenden Welt-, Europa- und Deutschen Meister sowie Paris-Open-Gewinner. Das hat bisher noch kein deutsches Duo-Paar geschafft.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Platz eins in der weltweiten World-Games-Rankingliste

Die Freude über den Titel war bei allen Beteiligten riesig, die harte Arbeit hatte sich ausgezahlt. Für Julia Paszkiewicz und Johannes Tourbeslis war die Europameisterschaft eine sehr gelungene Generalprobe für die World Games, die Mitte Juli in Birmingham (USA) stattfinden werden und für die sie sich dank ihrer Erfolge in den Jahren 2019 bis 2021 qualifiziert haben. Aktuell belegen die beiden in der weltweiten World-Games-Rankingliste in der Kategorie Duo Mixed den ersten Platz. Laut Vereinstrainer Adam Paszkiewicz werden Julia und Johannes in den verbleibenden Trainingswochen besonderes Augenmerk auf ihre Ausdrucksstärke, das mentale Training, aber auch auf Entspannung und Regeneration legen.

ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.