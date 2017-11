Mona Kellner klettert dem „starken Geschlecht“ auf und davon

Isar-Ilm-Cup beim Freisinger Alpenverein

Vier Stunden lang wurde in der Freisinger Kletterhalle gekämpft, was die Arme hergaben. Bis zur letzten Minute mobilisierten die Teilnehmer im freundschaftlichen Vergleich ihre Kräfte, um Punkte zu ergattern. Dann standen die neuen Isar-Ilm-Meister im Sportklettern fest. Fakt ist: Mit der Siegerin bei den Damen konnten die Männer nicht mithalten.

Freising –Zusammen mit den Kletterhallen in Landshut und Pfaffenhofen bilden die Freisinger den Isar-Ilm-Kletterverbund, der jedes Jahr abwechselnd eine regionale Meisterschaft austrägt. In diesem Jahr war Freising der Wettkampfort – so kam auch der Löwenanteil der 70 Teilnehmer aus der Domstadt. In freiem Wettbewerb mussten Boulder und Routen gesammelt werden, die, nach Schwierigkeiten sortiert, unterschiedliche Punktzahlen ergaben. Die Ausdauerspezialisten meisterten an die 30 Routen und etliche Boulder bei diesem Wettbewerb.

Das Spezielle beim Cup ist – neben der freien Routenwahl – die Zusammenstellung der Altersklassen, die auch erfahrenere Kletterer anlockt. So zählte der älteste Teilnehmer 74 Lenze. Ernst Pfeiffer – ein Freisinger Urgestein – radelte schon in den 50er Jahren ins Karwendelgebirge, um sich dort alpinen Herausforderungen zu stellen. Der Isar-Ilm-Cup war nun sein erster Wettkampf – und er stand verdient in der Ü 70-Klasse ganz oben auf dem Treppchen. Ähnlich ging es dem Freisinger Musikschulleiter Martin Keeser, einem erfahrenen Alpinisten, der mit 61 Jahren sein Debüt im Wettkampfklettern gab und mit 24 Routen die Ü 60-Klasse für sich entschied.

Eine Besonderheit gab es zudem beim Gesamtergebnis: Die meisten Punkte holte sich mit Mona Kellner die Siegerin in der Damenklasse, die sich nicht nur vor Lea Kunstmann und Hanna Grünbeck durchsetzte, sondern auch alle Herren hinter sich ließ. Ein Trost für das „starke Geschlecht“: Kellner war auch schon Dritte bei den Weltmeisterschaften und zählt zu den stärksten Kletterinnen der Region.

Aber es gab natürlich noch viele weitere strahlende Sieger: Bei den Mädchen bis neun Jahren gewann Victoria Ivanov, bei den Buben Ben Nähter vor Jonny Herzer. Das Podium der Mädchen bis zehn Jahren entsprach dem des Sobycups: Anna Holzmann vor Raffaela und Tabea Rester. Bei den Buben hatte Simon Reischl vor Nils Näther die Nase vorne, bei den größeren Mädchen siegte Mara Schützbach vor Frida Giersdorf. In dieser Bubenklasse behielt Laurens Weiser vor Beni Reiss die Oberhand. In der allgemeinen Klasse gab es bei den Herren zwei punktgleiche Sieger: Stefan Herzer teilte sich den Platz an der Sonne mit Paul Großkopf. Florian Wander wurde Dritter. In der Kategorie Damen Ü 40 landete Claudia Rester vor Claudia Buchhard auf dem ersten Platz, bei den Herren gewann Rainer Großkopf. Thomas Holzmann verwies Christian Rester bei den Senioren 2 auf den zweiten Rang.

ft