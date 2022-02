HSG-Frauen wollen sich gut aus der Affäre ziehen

Von: Bernd Heinzinger

Auf sie kommt viel Arbeit zu: Torhüterin Simone Göppert und die HSG-Frauen gastieren bei Haunstetten II. © Lehmann

Die Handballerinnen der HSG Freising-Neufahrn fahren als krasser Außenseiter zum Bayernliga-Tabellenführer.

Freising – Eine schier unlösbare Aufgabe steht den Handballfrauen der HSG Freising-Neufahrn bevor: Der sieglose Tabellenletzte muss beim souveränen Bayernliga-Spitzenreiter TSV Haunstetten II ran. Anpfiff ist am Sonntag um 16 Uhr – und die Zielsetzung von HSG-Coach Simon Klawe lautet: „Wir wollen uns so gut wie möglich aus der Affäre ziehen und ein vernünftiges Ergebnis erzielen.“ Dass alles andere als eine Niederlage eine echte Sensation wäre, ist ihm natürlich klar.

Maria Zech und Nora Biesenthal fallen aus

Nachdem es in Sachen Pandemie deutliche Lockerungen gab und man nun unter 3G-Bedingungen auflaufen darf, könnte man eigentlich auf einen größeren Kader hoffen. „Das ist aber leider nicht der Fall. Die betreffenden Spielerinnen werden auch in Haunstetten nicht dabei sein“, berichtet Klawe. Damit nicht genug: Maria Zech fehlt berufsbedingt, und Nora Biesenthal muss wegen ihrer Verletzung weiter passen. Immerhin darf sich der Trainer auf Verstärkung aus der A-Jugend freuen: So ist Eduarta Krasnigi wieder dabei, sie zeigte bereits bei ihrem Debüt ein gutes Spiel. Auch Nachwuchstalent Julia Schwaiger ist an Bord, zudem kehrt Cara Bittner in den Kader zurück.

Neuzugang mit starkem Wurf

Nachdem Rückraumspielerin Francesca Volz wegen ihres Studiums nun nicht mehr in Freising ist, kommt auf ihrer Position mehr Verantwortung auf Katja Ahrend zu. Der Neuzugang habe einen starken Wurf, gehe aber nicht so gerne in die Zweikämpfe, sagt Klawe: „Daher müssen wir etwas an unserem Angriffsspiel basteln, um sie gut in Szene setzen zu können.“

In Haunstetten erwartet die HSG eine Mischung aus routinierten Spielerinnen mit Drittliga-Erfahrung und Talenten aus dem Jugend-Bayernliga-Team. „Wir müssen konzentriert spielen und Ballverluste vermeiden. Denn sonst laufen wir Gefahr, überrannt zu werden“, sagt Klawe.

Achtung! Spiel vorverlegt

Die Partie zwischen der HSG Freising-Neufahrn II und der SG Moosburg in der Handball-Bezirksliga West der Männer beginnt am Samstag nicht um 17 Uhr, sondern bereits um 15 Uhr. Spielort ist die Sporthalle der Luitpoldanlage.

