Irres HSG-Comeback

Handball

Schwache Nerven sind bei den Spielen der HSG Freising-Neufahrn zur Zeit nicht angebracht. Die Handballerinnen lagen in der Bayernliga-Partie bei HaSpo Bayreuth wenige Minuten vor dem Ende erneut schier aussichtslos zurück, erkämpften sich allerdings noch ein 27:27 (14:13).

Freising – Trainer Peter Mesiarik war voll des Lobes: „Die Mädels geben nie auf. In Bayreuth haben wir unsere bislang stärkste Saisonleistung gezeigt – hier werden nicht viele Teams etwas holen.“

In der ersten Hälfte entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung. Freising-Neufahrn punktete mit seinem in die Breite gezogenen Spiel, dadurch blieben die Gäste unberechenbar. Und die HSG-Defensive hatte schnell die beste HaSpo-Spielerin ausgemacht: Loraine-Eliza Hellriegel war früher in der 2. Bundesliga aktiv. Die Freisinger Frauen bekamen sie durch eine Sonderbewachung halbwegs in den Griff, auch wenn sie am Ende trotzdem zehn Treffer in der Statistik stehen hatte. Überragend agierte HSG-Torfrau Rosalie Amanze, die fast 20 Würfe parierte – und in der Schlussphase noch ganz wichtig werden sollte.

Über ein 5:5 und ein 11:11 führte Freising-Neufahrn zur Pause mit 14:13, ehe die Leistungskurve in der zweiten Hälfte zunächst nach unten ging. Ab dem 16:17 lagen die Gäste ständig zurück, da sie im Angriff zu viele Chancen ausließen. 24:27 stand es gut fünf Minuten vor Schluss – es sah nach der ersten Niederlage im dritten Saisonspiel aus. Coach Mesiarik stellte nun taktisch um: Er beorderte Simone Frachet in die Mitte, und Sabine von Bechen wechselte auf die linke Rückraumposition. Und das zahlte sich aus: Frachet sorgte durch ihre Schnelligkeit für Gefahr und markierte zudem die beiden wichtigen Treffer zum 26:27- Anschluss. Zudem verzweifelte HaSpo in dieser Phase an Rosalie Amanze, die HSG-Torfrau hielt ihr Team im Spiel. 77 Sekunden vor Schluss entschieden die Unparteiischen auf Siebenmeter für die HSG: Sabine von Bechen trat an und traf – ihr siebtes Tor vom Punkt im siebten Versuch. Der Ausgleich war geschafft! In der letzten Minute hatte Freising-Neufahrn sogar noch einmal den Ball – und das in Überzahl. Doch das Runde wollte nicht mehr ins Eckige, es blieb beim Unentschieden.

Mesiarik: „Damit sind wir alle sehr zufrieden und glücklich. Wenn wir ein bisschen cleverer gewesen wären, hätte es zum Sieg reichen können. Das wäre aber vielleicht nicht gerecht gewesen.“

Bernd Heinzinger

Die HSG-Tore:

Sabine von Bechen 9/7, Melanie Lerch 4, Anna Sophia Meyerhofer 3, Lisa Sigl 3,

Simone Frachet 2, Nora Biesenthal 2, Saskia Dötterl 2, Monika Gaisbacher 1 und Christina Schredl 1.