HSG-Nachwuchs auf dem Sprung in die Landesliga

Ein starkes Kollektiv stellen die männlichen C-Jugend-Handballer der HSG Freising-Neufahrn mit (stehend, v. l.) Armin Horvath, Harald Teschner (Co-Trainer), Julian Teschner, Benedikt Hannstein, Christian Albert, Theo Stromberger, Benjamin Borregales, Elias Düvel, Tawfique Ossessegbe (Trainer), Moritz Hödl, Dominik Münchmeyer, Finn Schroller und Leo Stromberger (beide Betreuer) sowie (vorne, v. l.) Henning Gallas, Lukas Reuter und Niklas Dörr. Ebenfalls zur erfolgreichen Mannschaft gehören Frederick Baier und Timm Darlau. © HSG

Die C-Jugend-Handballer der HSG Freising-Neufahrn wollen am Samstag auch das „Qualifinale dahoam“ rocken und den Sprung in die Landesliga schaffen.

Freising – Eine tolle Reise haben die männlichen C-Jugend-Handballer der HSG Freising-Neufahrn bislang in der Qualifikation für die kommende Saison hinter sich: Der Sprung in die Landesliga ist nur noch einen Schritt entfernt. In den ersten beiden Runden belegten sie jeweils den zweiten Platz und zogen damit ins „Finale dahoam“ ein. Dieses findet am Samstag in der Luitpoldsporthalle statt.

HSG-Betreuer Denis Osemanga freut sich riesig über den Erfolg seiner Jungs: „So weit sind wir in dieser Altersklasse schon lange nicht mehr gekommen. Das Ganze ist vor allem ein Verdienst unseres Trainers Tawfique Ossessegbe.“ Dieser ist gerade einmal 19 Jahre alt, spielte vor seinem Wechsel in die Anzinger Bayernliga-Mannschaft bis zur B-Jugend bei der HSG. Osemanga: „Er hat hier schon immer gerne und viel geholfen und daher im vergangenen Jahr die Mannschaft übernommen.“ Mit den Jungs und Co-Trainer Harald Teschner schaffte er in der abgelaufenen Saison den dritten Platz in der ÜBOL und startete deshalb mit viel Optimismus in die Qualifikation.

Spannender Weg in die dritte Quali-Runde

Richtig spannend wurde es bereits in der ersten Runde, die in Neufahrn ausgetragen wurde. Dass sich hier der TSV Trudering letztlich durchsetzen würde, hatten alle bei der HSG prognostiziert. Gegen den Bayernligisten verlor Freising-Neufahrn zum Auftakt auch mit 10:19. Davon ließen sich die Jungs aber nicht beirren und zeigten gegen den TSV Gilching pure Nervenstärke: Elias Düvel sorgte 15 Sekunden vor dem Abpfiff für die 22:21-Führung, doch Gilching bekam noch einen Siebenmeter zugesprochen. Der Kontrahent vergab diese Chance aber – und damit war der Sieg perfekt. Die letzte Partie gegen den TSV Allach 09 II verlief nicht weniger eng, am Ende reichte das 14:14-Remis für den zweiten Rang.

In der zweiten Turnierrunde gab es dann einen 19:15-Erfolg gegen Gastgeber TV Bad Tölz sowie eine 17:26-Niederlage gegen das Spitzenteam TSV Ottobeuren. Das reichte zum Weiterkommen, entsprechend groß war der Jubel.

Starke Abwehr, starker Angriff

Was macht die Mannschaft aus? Osemanga betont, dass alle Spieler auf dem Feld im Angriff brandgefährlich seien. „Da ragt niemand heraus, wir sind als Team stark.“ Als größtes Talent sehen die Trainer den Torhüter Frederick Baier. Er überragte bislang in der Quali – an ihm dürfte die HSG Freising-Neufahrn noch ganz viel Freude haben. Der Keeper kann sich dabei auf eine gute Defensive verlassen. Deren große Stärken sind das Abfangen des Balls und das Umschaltspiel.

Die finale Qualifikationsrunde steigt nun am Samstag ab 10 Uhr in der Sporthalle der Luitpoldanlage. Da geht es gegen den SV Anzing, den TSV Neusäß und die SG Süd/Blumenau. Die Erwartungen seien groß, sagt Denis Osemanga: „Wir hoffen auf alle Fälle, den Sprung in die Landesliga zu schaffen.“ Im schlimmsten Fall kommt die HSG-Jugend in die ÜBOL. „Das wäre zwar schade für uns, die Welt würde damit aber natürlich nicht untergehen. Dann wollen wir halt dort Meister werden.“

Bernd Heinzinger

