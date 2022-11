Paszkiewicz-Geschwister räumen WM-Medaillen ab

Stark gekämpft, aber nicht belohnt: Julia Paszkiewicz und Johannes Tourbeslis mussten nach einer umstrittenen Entscheidung in die Trostrunde. © DJJV

Team-Gold für Julia Paszkiewicz, Silber für ihren Bruder Felix: Die Freisinger Ju-Jutsu-Athleten haben bei der WM überzeugt. Doch es gab ein großes Ärgernis.

Freising – Die Ju-Jutsu-Weltmeisterschaften in den Kategorien Fighting, Duo und Newaza fanden zum dritten Mal in Folge in Abu Dhabi statt. Ein gutes Pflaster für die Geschwister Julia (26) und Felix Paszkiewicz (25) aus Freising, die mit ihren Partnern Johannes Tourbeslis und Ian Butler starteten. Julia durfte diesmal allerdings nur mit dem deutschen WM-Team jubeln.

Nach zwei Jahren Wettkampfpause waren Felix Paszkiewicz und Ian Butler wieder bei der WM in der Klasse Duo Senioren Men dabei. In der Vorrunde setzten sie sich klar gegen ihre Kontrahenten aus Spanien und Rumänien durch. Im Kampf um den Einzug ins Finale standen ihnen die beiden Österreicher Johannes Horak und Gernot Riegl gegenüber, die den zweiten Platz in der Weltrangliste belegen. In einem emotionalen und ausgeglichenen Duell ging es am Ende in die Verlängerung. Hier drehten Felix und Ian noch einmal richtig auf und behielten die Oberhand.

Gute Chancen auf Teilnahme an den World Combat Games

Im Finale ging es gegen die Brüder Ian und Ryan Lodens aus Belgien. Und auch wenn es letztlich, wie 2019, „nur“ zum Vizeweltmeistertitel gereicht hat: Rang zwei ist als Riesenerfolg zu werten – zumal die WM-Vorbereitung corona- und verletzungsbedingt nicht optimal gelaufen war. Dank der Platzierung sind die Chancen für Felix und Ian gestiegen, sich für die World Combat Games, die Olympiade für Kampfkunst und Kampfsport, im Oktober 2023 in Riad zu qualifizieren. Dafür werden nur die sechs Besten der Weltrangliste in den jeweiligen Wettkampfklassen nominiert.

Riesenerfolg: Ian Butler (l.) und Felix Paszkiewicz meldeten sich mit dem Vizetitel eindrucksvoll auf der WM-Bühne zurück. © DJJV

Apropos Weltrangliste: Julia Paszkiewicz und Johannes Tourbeslis starteten nicht nur als amtierende Weltmeister, sondern auch als Nummer eins im Ranking der Klasse Duo Senioren Mixed. Nach einem Freilos traten die beiden zunächst gegen zwei Belgier an: In der C-Serie zogen sie alle Register – und standen für die Zuschauer eigentlich als Sieger fest, da den Gegnern zwei eindeutige Fehler unterlaufen waren. Diese wurden von den Punktrichtern jedoch nicht gewertet, sodass Julia und Johannes am Ende den Sieg an die späteren Weltmeister abgeben mussten. „Das war eine umstrittene Entscheidung, die im Nachgang heiß diskutiert wurde“, sagte Adam Paszkiewicz, der die beiden beim SV Niederroth trainiert.

Zweite Medaillenchance genutzt

Julia und Johannes mussten dann in der Trostrunde gegen Pakistan und Vietnam ran und gaben sich dort keine Blöße. Im kleinen Finale um Bronze unterlagen sie dann allerdings einem Duo-Paar aus Italien – 0,5 Punkte gaben letztlich den Ausschlag. Somit wurde es nur der fünfte Platz.

Doch die beiden bekamen noch eine Medaillenchance – nämlich im Teamwettbewerb mit der deutschen Auswahl. In der Vorrunde kämpften die Deutschen gegen Taiwan, Vietnam und Angola und qualifizierten sich fürs Finale, wo sie in einem spektakulären Wettkampf gegen Kolumbien Gold gewannen. Für Julia Paszkiewicz und Johannes Tourbeslis war das eine Art der Wiedergutmachung für den fünften Platz in ihrer Königsdisziplin.

Nebenbei durfte Julia mit Unterstützung von Johannes auch noch den Job der Bundestrainerin übernehmen – ein Coach war coronabedingt ausgefallen. Und Paszkiewicz machte ihre Sache ausgezeichnet: Die von ihr betreuten U18- und U21-Duo-Paare holten unter anderem Silber- und Bronzemedaillen.

