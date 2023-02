Die Titelhamster im Bärentrikot haben wieder zugeschlagen

Eine Klasse für sich: Die Junioren der Freising Grizzlies mit (ab 2. v. l.) Constantin Migende, Raphael Gerzer, Felix Ströll, Leon Gattermeyer, Sam Hermann, Lennox Gross, Julian Zistl und Coach Georg Gerzer behaupteten sich im Finale gegen Füssen. Chris Howard (l.) vom DM-Ausrichter Gauting gratulierte ihnen zum Titel. © Grizzlies

Die Baseball- und Softball-Teams der Freising Grizzlies haben bei den deutschen Hallenmeisterschaften kräftig abgesahnt. Die Damen nahmen im Finale Revanche.

Freising/Gauting – Da war mächtig was los: Die deutschen Meisterschaften im Hallenbaseball und -softball wurden kürzlich in Gauting ausgetragen – und zwar für sämtliche Altersklassen. Vom kleinsten T-Baller bis hin zum Teilnehmer am altersmäßig nach oben offenen Mixed-BBQ-Wettbewerb gaben hunderte Spieler in über 70 Teams ihr Bestes und feuerten sich, verteilt auf fünf Hallen, lautstark an. Mindestens genauso laut war am Ende auch der Jubel bei den Grizzlies.

Junioren nicht zu stoppen

Die Freisinger waren mit vielen Mannschaften am Start, nachdem sie gerade erst in fast jeder Altersklasse die Bayerischen Meistertitel geholt hatten. Ganz vorne platzieren konnten sich die Junioren der Grizzlies, die sich nach einer starken Vorrunde im Endspiel mit 6:3 gegen die Füssen Royal Bavarians durchsetzten.

Meisterliche Grizzlies-Damen: (vorne, v. l.) Elli Weyer, Regina Guth, Fiona Brosch, (stehend, v. l.) Mara Sandner, Tamara Biswas, Franca Brosch und Nadja Honstetter. © Grizzlies

Homerun ans Basketballbrett

Ebenfalls Deutscher Hallenmeister 2023 ist das Damen-Team der Grizzlies, dessen perfekte Vorrunde nur durch die Niederlage gegen den Bundesliga-Rivalen Tübingen Hawks getrübt wurde. Nach den Playoffs, also den Viertel- und Halbfinals, war alles angerichtet: Im Finale hieß es abermals Falken gegen Bären. Am Ende feierten die Mädels aus der Domstadt einen durchschlagenden 7:2-Sieg – unter anderem dank eines krachenden Homeruns, den Nadja Honstetter punktgenau auf das Basketballbrett platzierte.

Über Silber freute sich die U 16: (stehend, v. l.) Hedwig Radecker, Corinna Andrä, Emily Schertel, Hanna Rattenhuber, Zoe Wesselborg, Victoria Malz, Coach Rebecca Hillebrand, (vorne, v. l.) Sarah Krüger, Rosalie Acbas, Emily Hart, Rebecca Andrä und Elisa Macha. © Grizzlies

Vizemeistertitel für Freising holten das BBQ-Team und die U 16 im Softball sowie die Livepitch-Schüler und die kleineren Coach-Pitch-Schüler im Baseball. Ebenfalls einen zweiten Platz gab es übrigens für die Nachbarn aus Allershausen: Die Herren der Fireballs unterlagen erst im Finale der Mannschaft der Gammertingen Royals.

Daniela Seulen

