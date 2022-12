Wettlauf um die Spitzenplätze in der Bezirksoberliga

Mit Vollgas vors Tor: Petrit Guri (M.) und die Männer der HSG Freising-Neufahrn haben am Sonntag eine schwere Aufgabe vor der Brust. Viel Bewegung im Angriffsspiel dürfte einer der Schlüssel zum Erfolg sein. © Michalek

Die HSG Freising-Neufahrn bittet den TV Altötting zum Verfolgerduell – und könnte mit Schützenhilfe aus Eching die Tabellenführung übernehmen.

Landkreis – Wenn für die Handballer der HSG Freising-Neufahrn an diesem Spieltag alles optimal läuft, sind sie neuer Tabellenführer der Bezirksoberliga. Im schlechtesten Fall haben sie anschließend vier Minuspunkte Rückstand und sind nur noch Dritter. Die HSG, die aktuell eine Bilanz von 15:3 Punkten aufweist und auf Platz zwei steht, empfängt am Sonntag (16.30 Uhr, Sporthalle Luitpoldanlage) den BOL-Dritten TV Altötting (12:2). Mitentscheidend für die künftige Ausgangslage ist auch die Partie des SC Eching, der am Samstag um 17.30 Uhr in der Halle an der Dietersheimer Straße den aktuellen Spitzenreiter ASV Dachau (15:1) zum Tanz bittet.

HSG-Trainer Erik Brasko hält die Altöttinger für einen sehr unangenehmen Gegner: „Sie sind nach dem Abstieg aus der Landesliga weitestgehend zusammengeblieben. Und sie verteidigen in der für uns ungeliebten 5:1-Formation.“ Daher sei viel Bewegung im Angriffsspiel gefordert, was bei den Herren von Freising-Neufahrn bislang noch nicht optimal klappte. Problem: Spielmacher Tobias Kapser ist weiterhin angeschlagen, und bei Andras Falkner und Christian Heldner droht sogar ein Ausfall. Dafür kehrt Stammtorhüter Andreas Meßner in den Kader zurück.

SC Eching nicht in Bestbesetzung

Coach Brasko fordert von seiner Truppe außerdem, dass sie mehr in die Zweikämpfe geht. In erster Linie meint er dabei Michael Schuster, Korbinian Herrmann oder Ernad Huzejrovic. Einen Favoriten gebe es nicht: „Es ist eine Partie auf Augenhöhe.“

Von einer „sehr einfachen Aufgabe“ spricht SCE-Trainer Thomas Gentgen und lacht. Aber Spaß beiseite: „Die Dachauer sind natürlich klarer Favorit. Ich denke, dass sie noch stärker als Freising-Neufahrn sind.“ Das Ziel lautet, das eigene schnelle Spiel aufzuziehen. „Nur will das der Gegner auch“, befürchtet Gentgen. Das Rückzugsverhalten sei daher extrem wichtig.

Allerdings können die Echinger nicht in Bestbesetzung antreten. Jeffrey Michler fällt sicher aus, zudem kann Laurenz Reichert aus privaten Gründen nicht mitwirken. Hinter Torhüter Robin Jahn steht aktuell noch ein Fragezeichen. Einen Vorteil sieht der SCE-Coach jedoch: „Die Dachauer sind es daheim gewohnt, mit Harz zu spielen, was bei uns verboten ist.“ Daher könnten die Gäste Probleme bei Distanzwürfen bekommen. Außenseiter ja, chancenlos keineswegs – so sieht Thomas Gentgen die Ausgangslage gegen den BOL-Spitzenreiter.

SG Moosburg kämpft um Punkte für den Klassenerhalt

Wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt wollen derweil die Moosburger Handballmänner am Samstag bei der SSG Metten holen. Beginn ist um 17 Uhr. Der knappe Auswärtssieg am vergangenen Spieltag war gut fürs Selbstvertrauen – und deshalb betont Trainer Otto Holländer: „Wir fahren nicht nach Metten, um die Zähler dort zu lassen.“ Er weiß aber um die kleine Halle, wo immer eine hitzige Atmosphäre herrscht. „Da fährt keiner gerne hin, die sind brutal heimstark.“

Wie gut die Chancen für die SGM stehen, werde auch davon abhängen, ob die SSG ihre starken Tschechen aufbieten kann. Zuletzt war das nicht immer der Fall. Der Grundstein für den Erfolg sei aber die Abwehr: „Da müssen wir besser stehen“, fordert Holländer. Torhüter Sebastian Raspe ist wieder dabei. Dafür fallen Marco Stütgens und Tobias Stuckenberger aus.

Bernd Heinzinger

