Freisinger Brüder sind für Tansania am Ball

„Ein neues Leben für eure alten Bälle“: Unter diesem Motto sammeln die Freisinger Brüder Sebastian (l.) und Benedikt Haslbeck im Fußballkreis Donau/Isar nicht nur Fußbälle, sondern darüber hinaus auch Basketbälle und Volleybälle. © Haslbeck

Das Motto lautet „Ein neues Leben für eure alten Bälle“: Sebastian und Benedikt Haslbeck sammeln Spielgeräte für Kinder und Jugendliche in Afrika.

Freising – „Bälle, wir brauchen Bälle!“ Dieser frei nach dem Fußball-Philosophen Oliver Kahn interpretierte Ausruf trifft voll und ganz auf den Verein „Mein Ball, Dein Ball e.V.“ zu. Für dieses gemeinnützige deutsch-tansanische Entwicklungsprojekt arbeitet der Freisinger Sebastian Haslbeck ehrenamtlich und startet derzeit eine Ball-Sammelaktion im Fußball-Kreis Donau/Isar.

Unter dem Motto „Ein neues Leben für eure alten Bälle“ suchen der 22-jährige Student und sein Bruder Benedikt äußerlich noch gut erhaltene Spielgeräte, die entbehrlich, kaputt oder alt sind und entsorgt werden sollen. Die Aktion beschränkt sich allerdings nicht nur auf Fußbälle, sondern auch Basketbälle und Volleybälle werden benötigt. Gesammelt wird in der deutschlandweiten Aktion für die Region Mwanza im Norden Tansanias.

Bälle viel teurer als in Europa

Die Spielgeräte für die beliebten Sportarten sind dort nämlich Luxusartikel, erzählt Sebastian Haslbeck, der 2021 selbst ein sechsmonatiges Praktikum für den Verein vor Ort absolviert hat: „In Tansania ist alles extrem billig, für einen Euro bekomme ich dort ein üppiges, leckeres Essen. Aber die Bälle sind teurer als bei uns in Europa. Ein Zehn-Euro-Ball kostet dort das Drei- oder Vierfache, und so spielen viele mit zusammengeflickten Bällen aus Plastik.“ Deshalb fördert der Verein, der in Tansania den Namen Sports Charity Mwanza trägt, den systematischen Ausbau der vier landesweit populärsten Mannschaftssportarten in der Region der zweitgrößten Stadt Tansanias. Nach Schätzungen leben dort zwischen fünf und sechs Millionen Menschen. Die seien alle extrem sport- und insbesondere fußballbegeistert, weil dies das wichtigste und häufig auch einzige Hobby vor Ort ist, berichtet der Student der Sportwissenschaft.

Der Fußball ist in Tansania die große Leidenschaft. Doch oft fehlt es an Plätzen, Trainern und Ausrüstung. Insbesondere Bälle sind extrem teuer. Deshalb werden entbehrliche oder kaputte Bälle zur Weiterverwendung in Mwanza gesammelt. © Haslbeck

Der Fokus auf die Sportinfrastruktur soll insbesondere den Kindern und Jugendlichen zugute kommen, weshalb 300 Vereine und 400 Schulen unterstützt werden. Die im Spielkreis Donau/Isar gesammelten Bälle werden von den Haslbeck-Brüdern ab Mitte November eingesammelt und anschließend zusammen mit Bällen aus anderen Regionen nach Hamburg transportiert. Dort werden die Spielgeräte in einen Container verfrachtet und im Dezember nach Tansania verschifft.

Vor Ort warten die gut 30 lokalen Mitarbeiter von Sports Charity Mwanza schon auf die Lieferung. Zuerst werden die Bälle überprüft und repariert. Da wird die Blase getauscht oder das Loch geflickt, damit der Ball auf den Platz zurückkehren und bei seinen Benutzern Freude stiften kann. Unterstützt werden die Einheimischen dabei permanent von einem fünf- bis zehnköpfigen Pool aus internationalen Volunteers. Diese helfen auch bei der Verteilung der Bälle, was mit einer Weiterbildungseinheit für Trainer und Betreuer in den Vereinen verknüpft wird.

Spenden ermöglichen Bau von Schul- und Vereinssportzentren

Generell sei es ein zähes Ringen, den Fußball und die weiteren Sportarten wie Basket-, Volley- und Netball voranzubringen, erzählt Sebastian Haslbeck, der in seiner Jugend für den SV Vötting aktiv war. Es fehlten Geld, die Infrastruktur und die Ressourcen, weshalb Sports Charity Mwanza auch Spendengelder sammelt und diese in den Bau von Schul- und Vereinssportzentren investiert. Bisher wurden zwei Sportzentren gebaut, ein drittes steht kurz vor der Fertigstellung, und das vierte ist für nächstes Jahr geplant.

Das alles sei mit Bauprojekten in Deutschland nicht zu vergleichen, sagt der 22-jährige Sportwissenschaftler. Die Kulturen seien sehr verschieden, und die Uhren in Tansania tickten sowieso anders. Das Anlegen des Untergrunds für einen Fußballplatz werde dort mit Hacke und Spitzschaufeln erledigt. Dabei nehmen sich die Helfer ausreichend Zeit, um über Fußball zu sinnieren. Vor allem die englische Premier League hat es den Fußball-Enthusiasten in Mwanza laut Haslbeck angetan. Und wer weiß, vielleicht schafft es einer der Kicker, der mit gespendeten Bällen aus Deutschland spielt, irgendwann sogar zu den großen Clubs wie Manchester City oder Liverpool.

Gut zu wissen:

Ballspenden anmelden oder Fragen zur Aktion stellen kann man per E-Mail an donau-isar-ballsammelaktion@gmx.de.

