Freisinger Leichtathletinnen sammeln bei der Crosslauf-DM wertvolle Erfahrungen

Auf ungewohntem Terrain

Frida Giersdorff, ihre Schwester Lotta sowie Hannah Schreiber vertraten den Landkreis bei den deutschen Crosslaufmeisterschaften in Niedersachsen.

Löningen/Freising – Mit den deutschen Crosslaufmeisterschaften in Löningen standen für die Giersdorff-Schwestern Frida und Lotta vom TSV Jahn Freising sowie für Hannah Schreiber von der LAG Mittlere Isar ganz besondere Wettkämpfe auf dem Programm. Dass nationale Titelkämpfe ein anderes Kaliber sind, merkt man schon an der Stimmung vor Ort – und nicht zuletzt bei einem Blick auf die stark besetzten Teilnehmerfelder.

Ungewohntes Umfeld für die Freisinger Läuferinnen: Eltern und Trainer reisen nicht mit zu den Wettkämpfen

„Auch wenn sie nicht speziell auf diese Meisterschaft vorbereitet worden sind, ist es eine super Erfahrung auf der ganz großen Bühne“, betont Trainer Jörg Kunstmann vom TSV Jahn. Alle drei Freisinger Läuferinnen hatten an diesem Tag drei Runden mit einer Gesamtlänge von 4,12 Kilometern und zahlreichen Anstiegen zu bewältigen. „Die Umstände waren für Lotta und Frida dieses Mal nicht die besten – weder Trainer noch Eltern waren dabei. Bei so einer großen Meisterschaft spielt es schon eine Rolle, wenn man nicht das gewohnte Umfeld um sich hat, das einem Selbstsicherheit gibt. Trotzdem haben sich die Mädels super geschlagen“, lobt der Coach.

Frida Giersdorff teilte sich ihre Kräfte gut ein und konnte im Rennen der Altersklasse U 20 auf ihren gewohnt starken Zielspurt vertrauen. Mit 15:55 Minuten durfte sie sich über den 16. Platz unter den 50 Teilnehmerinnen freuen.

Hannah Schreiber lässt Landkreis-Konkurrentin Lotta Giersdorff in der Altersklasse U18 hinter sich

Schwester und Trainingspartnerin Lotta Giersdorff ging in der Altersklasse U 18 auf die Piste. Die Streckenlänge kam ihr jedoch nicht entgegen, da sie sich selbst eher auf den kürzeren Distanzen sieht und darauf bereits für die anstehende Hallensaison hintrainiert. Zufrieden waren Athletin und Trainer dennoch. Mit 16:56 Minuten sprang für sie der 23. Platz unter 41 Athletinnen heraus. In der gleichen Altersklasse ging Hannah Schreiber von der LAG an den Start. Bei 16:34 Minuten blieb die Uhr für sie stehen. Mit dieser Performance erreichte sie am Ende den 17. Rang. VON MARINA TOMIC

