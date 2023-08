Freisinger Teams reagieren auf WM-Aus: Keine Raffinesse, inkonsequent und zu selbstsicher

Enttäuschung und Fassungslosigkeit: Svenja Huth (l.) und Chantal Hagel unmittelbar nach dem 1:1 der DFB-Frauen gegen Südkorea, welches das Vorrundenaus bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland bedeutete. © IMAGO/DARREN ENGLAND

Das Vorrundenaus der DFB-Frauen bei der WM beschäftigt auch die Freisinger Teams. Ein Wechsel auf dem Posten der Bundestrainerin wird jedoch nicht gefordert.

Landkreis – Ein regelrechtes Debakel erlebten die deutschen Nationalspielerinnen bei der Fußball-WM in Australien und Neuseeland. Nach dem überraschenden Vorrundenaus hat nun die Ursachenforschung begonnen – auch im Landkreis.

Hobmeier: „Wir meinen, dass wir ein Fußballriese sind, aber diese Zeiten sind schon längst vorbei“

„Absolut enttäuscht“ war Attenkirchens Damen-Coach Christian Hobmeier, der vor dem Start des Turniers noch fest davon ausgegangen war, dass die Deutschen den Titel holen können. Zwar sei die körperliche Härte da gewesen, es habe aber an der technischen Raffinesse gemangelt. „Davon hat der Frauenfußball gelebt“, sagt der Trainer des Bezirksliga-Teams. Doch der 49-Jährige will erstmal nicht alles in Frage stellen. „Es hängt oft von einzelnen Situationen ab.“ Deshalb wehrt er sich gegen einen Gewaltumbruch im Team, auch wenn er denkt, dass sich ein Trainer in solch einer Situation immer selbst hinterfragen muss. Gleichzeitig hätten die kleinen Nationen aufgeholt, während die Großen stehen geblieben seien. „Wir meinen, dass wir ein Fußballriese sind, aber diese Zeiten sind schon längst vorbei“, sagt Hobmeier, der die Leistung der Damen ungern mit den jüngsten Auftritten der Herren vergleicht. Immerhin seien die DFB-Frauen im Vorjahr noch Vize-Europameister geworden.

Auch Veronika Steiger (Ex-Kapitänin des FC Moosburg) sah die deutsche Elf in der Favoritenrolle. Doch das, was die Kickerinnen gezeigt haben, sei einfach zu wenig gewesen. „Die letzte Konsequenz hat gefehlt. Man hat einfach seinen Stiefel heruntergespielt.“ Dennoch würde sie an Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg festhalten: „Ich finde nicht, dass man nur ihr einen Vorwurf machen kann.“ Außerdem glaubt sie, dass selbst der WM-Titel keine große Veränderung im deutschen Frauenfußball gebracht hätte. Denn der Höhepunkt sei bereits vor einigen Jahren erreicht worden.

Eine der wenigen, die von Beginn an nicht an den Titelgewinn geglaubt hatte, war Echings Julia Heckmair. Schlicht nicht gut genug seien die Leistungen in den Testspielen gewesen – und auch die Gruppengegner seien wohl unterschätzt worden. „Man war sich zu sicher, dass man weiterkommt.“ Sie konnte es sich trotzdem nicht vorstellen, dass Voss-Tecklenburg zurücktritt. „Das wäre nicht gerechtfertigt.“ Mittlerweile ist klar: die Bundestrainerin bleibt. Die 25-Jährige rechnet jedoch damit, dass einige Spielerinnen aus der Nationalmannschaft zurücktreten werden. Und für die werde das frühe Ausscheiden noch lange „richtig bitter sein“. VON FRANZISKA KUGLER

