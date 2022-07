Umfrage zur Frauen-EM in England: „Beliebter als die WM in Katar“

Lorena Slokaj, Torhüterin beim TSV Eching, schaut gespannt auf die Frauen-EM in England. © Privat

Deutschland bestreitet am Freitag sein erstes Spiel bei der Frauen-EM in England. Wie schätzen Freisinger Fußballerinnen das Turnier und unsere Chancen ein?

Landkreis – Sie ist eines der Highlights in diesem Sportsommer: die Europameisterschaft der Frauen in England, dem Mutterland des Fußballs. Auch die Spielerinnen aus den Landkreis-Vereinen fiebern natürlich mit dem deutschen Team mit, das erstmals am heutigen Freitag (21 Uhr) gegen Dänemark ins Turniergeschehen eingreift. Dabei sind sich alle einig: Die Deutschen haben trotz starker Konkurrenz aus England und Spanien gute Chancen auf den Titel. Doch in dieser EM steckt viel mehr: Jede dieser vier Fußballerinnen aus dem Landkreis hat ihre eigenen Erwartungen an das Turnier.

Sonja Ermair, Ex-Kapitänin der SG Eichenfeld/Eittingermoos:

„Die deutsche Gruppe mit Spanien, Dänemark und Finnland wird mit Sicherheit kein Selbstläufer. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir es in die nächste Runde schaffen können. Doch auch die Spanierinnen haben einen Riesensprung gemacht. Ich freue mich schon, das eine oder andere Spiel zu verfolgen, da es endlich einmal vernünftige Anstoßzeiten gibt und nicht – wie so häufig im Frauenbereich – nachmittags angepfiffen wird. Das ist ein wichtiger Schritt, um dem Frauenfußball mehr Aufmerksamkeit zu geben. Auch deshalb war es sinnvoll, die Europameisterschaft um ein Jahr zu verschieben, da letztes Jahr neben der Männer-EM auch die Olympischen Spiele im Vordergrund standen. Jetzt hat jeder die Zeit, die Mädels zu verfolgen. So kann man vielleicht den einen oder anderen für Frauenfußball begeistern.“

Lorena Sukaj (15), Torwarttalent des TSV Eching:

„An sich sind unsere Gruppengegner relativ stark, aber auf jeden Fall schlagbar. Nach dem wunderschönen 7:0 im Testspiel gegen die Schweiz stehen die Chancen sehr gut. Der Turniersieg scheint mir mehr als möglich – auch Alexandra Popp ist vom Fokus und der harten Arbeit ihrer Mannschaft überzeugt. Sie haben sich alle sehr gut entwickelt. Auch das Verschieben der EM war sinnvoll, denn ein Fußballspiel ist nichts ohne Zuschauer. Zeittechnisch passt es ebenfalls super. Zusammen mit der Männer-WM im Winter wird das ein richtig tolles Fußballjahr, und ich freue mich darauf. Es hat sich auch in finanzieller Sicht im Fußball einiges verbessert: Es gibt mehrere Länder, in denen Männer und Frauen gleich bezahlt werden. Das ist ein großer Fortschritt. Aber ich finde, das sollte für ganz Europa so sein. Denn wir leben in einer Generation, in der der Frauenfußball genauso gut sein kann wie der Männerfußball. Es sollte diesen Stereotyp von ,Frauen können nicht Fußball spielen’ nicht mehr geben.“

Victoria Humplmaier, Mittelfeldspielerin der SpVgg Attenkirchen:

„Ich denke, diese EM sollte mit Sicherheit das beliebteste Turnier des Jahres werden – beliebter als die WM in Katar auf jeden Fall. England ist sowieso dafür bekannt, ein fußballverrücktes Land zu sein. Auch in Sachen Frauenfußball sind sie uns in einigen Dingen voraus, beispielsweise beim Equal Pay. Die Euphorie wächst natürlich auch durch die Tatsache, dass England selbst als großer Favorit ins Turnier geht. Aber ich denke, die Deutschen schaffen es auf jeden Fall in die Top Drei – vielleicht ist auch ein weiterer Titel möglich. Aber besonders wünsche ich mir, dass die EM den Frauenfußball wieder mehr in den Fokus rückt und dieser die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient. Denn leider haben Frauen- und Männerturniere noch nicht den gleichen Stellenwert. Ich musste mir beispielsweise eine extra EM-App runterladen, da viele Sport-Apps Frauenfußball gar nicht oder nur sehr sporadisch anzeigen.“

Lena Zaindl, Kreisliga-Torschützenkönigin vom FCA Unterbruck:

„Das wird bestimmt eine super Stimmung in England! Jeder dort liebt Fußball – und in den vergangenen Jahren haben große Frauenturniere immer mehr an Ansehen gewonnen. Da wir bereits acht der zwölf Europameisterschaften gewonnen haben, hoffe ich natürlich, dass bald der neunte Titel dazukommt. Die Chancen dafür stehen sehr gut. Die Deutschen sind ein super Team und haben einen ziemlich starken Kader dabei. Und auch wenn unsere Gegner nicht einfach sind, unschlagbar sind sie nicht. Vor allem denke ich, dass es gegen Spanien sehr spannend wird – aber genau das sind die Spiele, die man gerne sieht.“