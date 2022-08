Ganz nach dem olympischen Gedanken: Freising Grizzlies bei erstem internationalem Blindenbaseballturnier dabei

Das Team Deutschland mit (hinten v. l.) Edwin Bienlein, John Chase, Simon Bienlein, Trainer Hubertus Hagemeyer, Tobias Geitner, Michael Benewitz, Gisela Bienlein sowie (vorne v. l.) Trainer Frank Welle, Henning Oschwald, Gabriele Eichenseer, Anja Cirar, Bernd Dorer und Renate Stadler. © welle

Das Blindenbaseballteam der Freising Grizzlies war als Team Deutschland bei der internationalen Premiere der Sportart in den Niederlanden dabei.

Freising/Beek – Im niederländischen Beek fand kürzlich das erste internationale Turnier im Blindenbaseball statt. Teams aus den USA, Italien, Großbritannien, den Niederlanden, Frankreich und Deutschland spielten dabei um die Plätze. In Freising hat das Blindenbaseball schon eine lange Tradition – die Mannschaft der Freising Grizzlies wurde 2009 durch Franz Fischer gegründet.

Da sie das derzeit einzige Blindenbaseball-Team in Deutschland sind, erlaubten sich die Spieler, in Deutschland-Trikots zu schlüpfen. Die Coaches Hubertus Hagemeyer und Frank Welle betreuten das Team zusammen mit dem Assistenten Edwin Bienlein aus Nürnberg.

Team Deutschland unterliegt in der Zwischenrunde dem Topfavorit Italien

Noch nie gab es ein so großes Turnier im Blindenbaseball. Die Anspannung war den deutschen Akteuren deshalb anzumerken – in der Vorrunde tat sich Team Deutschland entsprechend schwer. Das intensiv trainierte harte Schlagen des Balls gelang nicht. Zu selten kam die Kugel ins Spiel, und so konnten in den ersten beiden Partien gegen die Niederlande sowie die USA keine Runs erzielt werden. Dagegen stand die Defense sehr gut und ließ ebenfalls keine Punkte zu. Beide Vorrundenspiele der Deutschen Nationalmannschaft endeten unentschieden. Da die Niederländer ihr Duell gegen die USA verloren hatten, kam das Freisinger Nationalteam in die Zwischenrunde. In der zweiten Vorrundengruppe siegten die Italiener vor Großbritannien und Frankreich.

In der Zwischenrunde musste die deutsche Blindenmannschaft gegen den späteren Turniersieger Italien ran – dort gibt es eine Liga für Blindenbaseball mit elf Teams. Diese Routine spielten die Italiener aus, weshalb die Grizzlies chancenlos blieben und klar mit 0:6 verloren. (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Beim Match um den dritten Platz ging es erneut gegen die USA. Hier gelang es den Amerikanern, im zweiten Inning vier Runs zu erzielen, während die Deutschen durch Tobias Geitner lediglich einen verbuchen konnten. Im entscheidenden dritten Inning dominierte bei beiden Teams die Defense – niemand konnte punkten. So gewannen die USA mit 4:1, und die Deutschen belegten den vierten Platz.

Hoffnung auf Aufnahme des Blindenbaseball in das paralympische Programm

Das Endspiel bestritten die Italiener gegen die Mannschaft aus Großbritannien. Auch hier waren die erfahrenen Südeuropäer dominant und gewannen so das erste internationale Vorbereitungsturnier für die Paralympics klar mit 10:0. Bei der Siegerehrung zeigte sich der internationale Verband für Base- und Softball (WBSC) zuversichtlich, dass Blindenbaseball als Disziplin in das paralympische Programm aufgenommen wird.

Teamkoordinator und Spieler Simon Bienlein aus Nürnberg zog nach dem Turnier Bilanz: „Natürlich haben wir uns ein etwas besseres Abschneiden erhofft. Aber wir sind stolz, beim ersten internationalen Turnier dabei gewesen zu sein, ganz nach dem olympischen Gedanken.“ VON FRANK WELLE

