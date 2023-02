Gold bei der Bayerischen! Happy End fürs LAG-Staffelquartett

So sehen Siegerinnen aus: Die 4x200-Meter-Staffel der LAG Mittlere Isar mit (v. l.) Emilia Kurz, Emma Pflüger, Lina Bachmann und Johanna Billmeir ließ der bayerischen Konkurrenz keine Chance. Emilia war für Lana Pavic eingesprungen. © Habermann

Die Mädels der LAG Mittlere Isar haben bei der Bayerischen Gold mit der 4x200-Meter-Staffel gewonnen. Auch ein Nachwuchs-Ass des TSV Jahn Freising überzeugte.

Freising – Zwei Wettkämpfe standen für die Leichtathleten der LAG Mittlere Isar noch auf dem Terminplan, bevor es in die wohlverdienten Faschingsferien geht. Und der Ehrgeiz im Freisinger Lager war groß, denn schließlich ging es um die bayerischen und süddeutschen Hallenmeisterschaften. Die Erfolge können sich einmal mehr sehen lassen.

Besonders groß war die Anspannung beim 4x200-Meter-Staffelquartett: Bei den süddeutschen Titelkämpfen Anfang Februar in Sindelfingen peilte das eingespielte Team mit Lina Bachmann, Lana Pavic, Emma Pflüger und Johanna Billmeir eine Top-Acht-Platzierung im Teilnehmerfeld der U 18 an. Mit Rang sieben und einer Zeit von 1:51,25 Minuten glückte die Generalprobe für die eine Woche später angesetzten bayerischen Meisterschaften in der Münchner Werner-von-Linde-Halle.

Lana Pavic muss wegen einer Muskelverletzung aufgeben

Das Quartett rechnete sich große Chancen aus, hier vorne mitlaufen zu können. Lina, Lana und Johanna stimmten sich zuvor mit dem 60-Meter-Sprint auf den Wettkampf ein. In 8,24 Sekunden spurtete Lina im Finale auf den siebten Platz. Ihre Freude darüber hielt sich jedoch in Grenzen, denn Trainingskollegin Lana musste kurz vor dem Ziel mit einer Muskelverletzung aufgeben.

Ein Staffeleinsatz war damit ausgeschlossen. Ans Aufgeben dachte aber niemand – und so fand man mit der Dorfenerin Emilia Kurz eine Stunde vor dem Start noch einen Ersatz für Lana Pavic. Die Teilnahme war gesichert – und so ging es voller Adrenalin ins 4x200-Meter-Rennen der U 18. Ende gut, alles gut: Mit einer Zeit von 1:48,36 Minuten stellten die Schützlinge von Trainerin Gaby Hagl nicht nur ihre Staffelbestleistung ein, sondern krallten sich auch den Bayerischen Meistertitel.

Couragiert auf dem Weg zu Bronze: Lotta Giersdorff vom TSV Jahn Freising lief bei der bayerischen Hallenmeisterschaft über 1500 Meter aufs Podest. © Theo Kiefner

Lina Bachmann ging neben ihrem Staffeleinsatz in ihrer Paradedisziplin Dreisprung an den Start. In Sindelfingen hatte sie noch ein wenig mit ihrer Aufregung zu kämpfen – süddeutsche Meisterschaften und einen 40-minütigen Aufenthalt im Callroom vor dem Wettkampf erlebt man immerhin nicht alle Tage. Danach verfehlte die Freisingerin bei allen sechs Sprüngen das Brett und schrammte mit 11,30 Metern dennoch nur fünf Zentimeter an ihrer Bestweite vorbei. Damit wurde sie Fünfte. Bei der Bayerischen klappte es dafür umso besser: Dank einer Weite von 11,25 Metern im dritten Versuch hatte sie Silber sicher.

Ihre Trainingskollegin Johanna Billmeir war krankheitsbedingt noch nicht bei 100 Prozent, ließ es sich aber nicht nehmen, beim Dreisprung anzutreten. Mit 9,60 Metern belegte sie Rang sechs. Eine Woche zuvor, bei der Süddeutschen, hatte sie beim 60-Meter-Sprint das Pech, zweimal zurückgeschossen zu werden. Als der Start beim dritten Anlauf glückte, verschlief sie ihn. Ihre Zeit blieb bei 8,56 Sekunden stehen.

Emilia Bauer läuft zwei persönliche Bestzeiten

Derweil nahm die 14-jährige Emilia Bauer bei der Bayerischen das Duell mit den ein Jahr Älteren auf: Mit 9,77 Sekunden qualifizierte sie sich beim 60-Meter-Hürdenlauf für das B-Finale. Hier spurtete sie in neuer persönlicher Bestzeit von 9,71 Sekunden ins Ziel und belegte damit den 14. Platz. Und weil ihr eine Bestleistung nicht ausreichte, setzte sie im 60-Meter-Sprint der Altersklasse W 15 in 8,57 Sekunden noch eine zweite oben drauf.

Vom TSV Jahn Freising startete Lotta Giersdorff bei der Bayerischen über die 1500-Meter-Distanz. Trotz starker Konkurrenz und der Zusammenlegung der Läufe der U 18 und U 20 nahm sie die Herausforderung an und lief ein sehr couragiertes Rennen. Auf den letzten 300 Metern steigerte sie ihr Tempo und durfte sich letztlich über eine Zeit von 5:00,70 Minuten und Bronze bei der U 18 freuen.

