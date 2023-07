„Habemus Titel“: Stadt Freising ehrt Sportler und Funktionäre

Ehrenabend im Lindenkeller

Es war ein großer Festakt: 95 Sportler und Funktionäre hat die Stadt Freising am Freitag geehrt. Künftig soll es auch wieder einen Verein des Jahres geben.

Freising – Die Sportlerehrung war eine überaus gelungene Gala – mit atemberaubenden Showeinlagen und begeisternder Musik. Der Stadtverband für Sport und die Stadt Freising zeichneten am Freitagabend im Oberhaus des Lindenkellers gemeinsam knapp 100 Spitzensportlerinnen und -sportler, Mitglieder von Topteams und engagierte Funktionäre aus.

Endlich wieder Festakt, endlich wieder Gala. Nach zwei Jahren, in denen die Sportlerehrung wegen der Corona-Pandemie unter freiem Himmel stattfinden musste, war die Freude bei den Verantwortlichen und Offiziellen groß, den insgesamt 95 zu ehrenden Personen im Lindenkeller einen angemessenen, festlichen Rahmen bieten zu können. Und es soll bald sogar noch besser kommen: Im Hinblick auf eine zügige Wiedereröffnung des Asamtheaters stellte Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher künftig auch wieder die Verleihung eines „Club Awards“ für den Verein des Jahres in Aussicht. Die Freude unter den gut 130 geladenen Gästen war aber auch so schon groß genug. Denn die zahlreichen Sportlerinnen und Sportler sowie die Funktionärinnen und Funktionäre konnten ihre Auszeichnungen kaum erwarten.

+ Bärenstark im wahrsten Sinne des Wortes: (v. l.) Freisings Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher, Stadtverbandschef Sebastian Wanzke und Sportreferent Jürgen Mieskes gratulierten den Spielerinnen und Spielern der Freising Grizzlies, die in ihren Base- und Softball-Mannschaften großartige Erfolge auf Landes- und Bundesebene gefeiert hatten. © Lehmann

„Ich freue mich, in so viele erfolgreiche Gesichter schauen zu können.“

Für Kurzweil und stilvolle Unterhaltung der Gäste sorgte derweil „Die tolle Musikschulband“, kurz DTMB, unter der Leitung von Stephan Treutter. Mit schwungvollem Bigbandsound und frei nach dem Motto „Jazz meets Sport, Sport meets Jazz“, wie Eschenbacher feststellte. Das war ein Auftakt nach Maß für einen Ehrenabend der Extraklasse. Denn sportliche Erfolge und besondere Höchstleistungen gab es laut Sportreferent Jürgen Mieskes und Moderator Sebastian Wanzke genug. „Ich freue mich, in so viele erfolgreiche Gesichter schauen zu können“, sagte Mieskes. Wanzke, der Vorsitzender des Stadtverbands für Sport- und Schützenvereine Freising ist, brachte es mit dem lockeren Spruch „Habemus Titel“ zum Ausdruck. Immerhin galt es, eine stattliche Anzahl von Oberbayerischen, Bayerischen und Deutschen bis hinauf zu Europäischen Meistertiteln zu feiern und entsprechend zu würdigen.

+ Ausgezeichnete Sport-Asse vom TSV Jahn Freising: (v. l.) Frida Giersdorff, Lotta Giersdorff und Ina Pfeiffer sind in der Leichtathletik erfolgreich, Yeming Zhu glänzt im Schwimmen. © Lehmann

Der Reigen der Ehrungen begann mit Funktionären, mit Schatzmeistern, Jugend- und Übungsleitern sowie Sportleitern und Mannschaftsführern. Im Beisein einer Reihe von Stadträtinnen und Stadträten sowie von Karl-Heinz Wimmer, Leiter des Amts für Sport, Bürgerschaftliches Engagement und Integration bei der Stadt Freising, verteilten Eschenbacher, Mieskes und Sportkoordinatorin Elisa Keidler Urkunden und kleine Geschenke am laufenden Band. Hinzu kamen auch noch Medaillen und Gutscheine.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

+ Hervorragende Leistungen in ihren Sportarten erzielt haben (v. l.) Leichtathlet Dieter Heimstädt, Motocross-Fahrer Loic Antoine sowie die beiden Mountainbiker Tobias Remmele und Egon Siebrecht. © Lehmann

Das waren die großen Abräumer

Mit zu den Abräumern des Ehrenabends 2023 gehörten diesmal der Motorsportclub (MSC) Freisinger Bär und die in Attaching beheimateten Baseball- und Softballteams der Freising Grizzlies. Aber auch Schwimmer, Leichtathletinnen und -athleten und sogar Randsportarten wie zum Beispiel Beachwrestling kamen zum Zug. Wer noch nie etwas von Beachwrestling gehört hat: Dabei handelt es sich laut Martin Mitzscherling, Jugendleiter der SpVgg Freising, um eine moderne Spielart des Ringens. Die wird eben auf Sand statt auf der Matte ausgeübt – das ist der große Unterschied.

+ Im Ringen eine Klasse für sich: Patrick Ogbebor (l.) und Johan Mitzscherling von der SpVgg Freising sorgten bei den bayerischen Meisterschaften für Furore. © Lehmann

Blieben noch eine spektakuläre Breakdance-Einlage der Tanzschule „The Movement“ in Freising sowie die mitreißende Boogie-, Woogie- und Rock’n’Roll-Revue der Showtanzgruppe „Fly’n’dance“ zu nennen. Für beides gab es tosenden Applaus. Mindestens genauso viel, wie für die sportlichen Leistungen der geehrten Frauen und Männer sowie das beispielhafte Engagement der Funktionäre in den jeweiligen Sportvereinen.

Alexander Fischer

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.