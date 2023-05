„Absolut geniale Leistung“: SVS-Schüler Zweite bei der DM

Ringen

Großer Erfolg für die Nachwuchsringer des SV Siegfried Hallbergmoos: Die Schülermannschaft hat zum zweiten Mal in Folge DM-Silber gewonnen.

Hallbergmoos – „Wir haben es wieder getan, Wahnsinn!“ Mit diesen Worten beschrieb Siegfried-Chef Michael Prill den Erfolg der Schülermannschaft bei den deutschen Ringermeisterschaften. Der Hallbergmooser Nachwuchs hatte nach vier Siegen und einer Niederlage wie im Vorjahr den zweiten Platz geschafft. „Das ist eine absolut geniale Leistung“, freute sich Prill.

Der Weg ins Finale glich dabei zeitweise einem Ritt auf der Rasierklinge. Im ersten Duell ging es gegen den TuS Adelhausen – einen der Mit-, wenn nicht Topfavoriten auf den Titel. Dennis Shevko und Thomas Bauer (jeweils Schultersieg) und Alexander Komarovskiy (8:3-Punktsieg) ebneten jedoch den Weg zum Entscheidungskampf zwischen Daniel Meyer und dem Deutschen Vizemeister Alexander Betz. Der SVS-Nachwuchsstar zeigte sich dabei in Top-Verfassung und gewann mit 8:0 – sein Team setzte sich dadurch mit 13:11 durch. „Es war für uns ein großer Vorteil, dass wir mit Komarovskiy und vor allem Meyer starke Ringer am Ende des Mannschaftskampfs hatten“, betonte Vereinschef Prill. „Die wussten genau, was sie zu tun hatten.“

Schultersieg nach 0:12-Rückstand

Im zweiten Kampf gegen den SV Fellbach avancierte dagegen Thomas Bauer zum absoluten Matchwinner: Gegen Cemal Can Dogan lag er bereits haushoch mit 0:12 zurück – und hätte eine vorherige Challenge des SVS keinen Erfolg gehabt, wäre das Duell sogar schon mit 0:15 zu Ende gewesen. Und was macht Bauer? Er geht zurück auf die Matte, packt einen Kopfzug aus und schultert seinen Gegner. Zusammen mit den Erfolgen von Dennis Shevko, Kiryl Sulkouski, Alexander Komarovskiy und Daniel Meyer bedeutete das einen klaren 16:9-Sieg für Hallbergmoos.

Damit hatte der SVS die nominell stärksten Gegner schon aus dem Weg geräumt, doch auch im weiteren Verlauf blieb es spannend. Laut Prill sank anschließend die Leistungskurve ein wenig, gegen den zweiten bayerischen Vertreter TSV Westendorf reichte es nach Siegen von Shevko, Sulkouski, Bauer und Meyer zu einem knappen 12:10.

Im Poolfinale wartete dann Erzgebirge Aue – und die SVS-Jungs ließen sich nicht mehr aufhalten: Kilian Kriebel holte im Schwergewicht einen Schultersieg, zudem sorgten Shevko, Bauer, Komarovskiy und Meyer für den umjubelten 17:12-Erfolg und den Einzug in den Endkampf gegen Gastgeber ASV Ladenburg.

Ladenburg zu stark für den SV Siegfried

Weil der Finalgegner in der schwersten Klasse bis 80 Kilo unbesetzt blieb, ging Hallbergmoos durch den kampflosen Sieg von Simon Schmid mit 4:0 in Führung. Ansonsten war die Ladenburger Aufstellung allerdings mit Spitzenathleten gespickt. Im ersten Kampf musste sich Dennis Shevko nach einem ausgeglichenen Verlauf noch mit 2:8 geschlagen geben. Und das Unheil nahm seinen Lauf, in den engen Momenten hatte der SV Siegfried stets das schlechtere Ende für sich. Kilian Kriebel etwa landete bei eigener Führung noch auf den Schultern. So gab es bei der zu hohen 8:18-Niederlage nur noch einen Überlegenheitssieg von Daniel Meyer.

„Es lief überhaupt nicht gut, und natürlich war die Enttäuschung anschließend erst einmal groß“, sagte Prill. Doch schon bald überwog die Freude über die zweite Silbermedaille in Folge. „Alle haben ihre Leistung gebracht. Wir sind stolz auf das, was wir erreicht haben.“

Bernd Heinzinger

