Hauchdünner Sieg im Hexenkessel von Unterharmersbach

Teilen

Hallbergs Man of the Match: Lukas Funk hatte mit seinen 665 Holz maßgeblichen Anteil am Gesamtsieg des VfB. © cob

Die Sportkegler des VfB Hallbergmoos haben in Unterharmersbach einen Vorsprung von 14 Holz ins Ziel gerettet und damit den zweiten Sieg gefeiert.

Hallbergmoos – Am Ende gaben 14 Holz den Ausschlag: Die Sportkegler des VfB Hallbergmoos haben beim SKC Unterharmersbach, einem der beiden Aufsteiger in die Bundesliga, mit 5:3 Punkten, 12,5:11,5 Sätzen und 3686:3672 Holz gewonnen und damit am zweiten Spieltag den zweiten Saisonsieg eingefahren.

Die Fans der Unterharmersbacher unterstützten ihre Spieler von Anfang an lautstark, machten richtig Stimmung – und sahen spannende Duelle. VfB-Kegler Dietmar Brosi bekam es mit Axel Schondelmaier zu tun – einem Ex-Zerbster mit internationaler Erfahrung. Dieser knöpfte Brosi 1,5 Satzpunkte ab, doch letztlich hatte der Hallberger mit 2,5:1,5 Sätzen und 600:598 Holz den Mannschaftszähler in der Tasche. Sein VfB-Kollege Lukas Funk zeigte Julien Schmitt von Beginn an, wo es lang geht: Der Youngster markierte mit seinen 665 Holz das beste Ergebnis des Tages. Nur den dritten Satz konnte ihm Schmitt (617 Kegel), der ebenfalls bereits international gespielt hatte, abspenstig machen.

VfB Hallbergmoos zieht davon

Damit lagen die Gäste mit 1265:1215 Holz in Führung – und die wollten Mario Nüsslein und Tobias Kramer natürlich ausbauen. Nüsslein hatte die Partie gegen Pascal Dräger in den ersten drei Sätzen absolut im Griff. Er musste lediglich den vierten abgeben, sorgte mit 645:610 Holz und 3:1 Sätzen jedoch souverän für den nächsten Punkt. Der blieb Kramer verwehrt: Den ersten Abschnitt konnte er gegen Sascha Gonschorek noch gewinnen, doch die nächsten drei Sätze holte der Unterharmersbacher immer mit ein paar Holz Differenz. Am Ende ging der Zähler an die Gastgeber, Kramer hatte mit 607:621 Holz das Nachsehen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Der VfB-Vorsprung schmilzt

Mit einer 3:1-Führung und einem Vorsprung von 71 Holz ging es auf die letzten Bahnen. Doch wer geglaubt hatte, die Hallberger hätten den Sieg schon sicher, der wurde eines Besseren belehrt: SKC-Akteur Frederic Koell spielte stark auf, überließ Bogdan Tudorie nur den zweiten Durchgang und behielt mit 644:595 Holz die Oberhand. Dadurch schrumpfte der Vorsprung des VfB um 49 Holz. In der letzten Partie ging es also um Alles oder Nichts – und es war eine enge Kiste: Der Unterharmersbacher Chris Dambacher holte die Sätze eins und drei, Matthias Dirnberger und der eingewechselte Patrick Krieger entschieden den zweiten und vierten Abschnitt für sich. Da Dambacher 582 Holz gespielt hatte und auf Hallbergmooser Seite nur 574 Holz auf der Anzeigentafel standen, ging der Mannschaftspunkt an die Gastgeber – das war das 3:3.

Trotzdem reichte es am Ende für den VfB Hallbergmoos – und zwar dank der zwei Zähler für die bessere Gesamtholzzahl von 3686:3672. Das Team ist am Samstag also noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen.

cob

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.