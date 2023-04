Sportler des Jahres! Ahmet Bilici ringt sich in die Herzen der Tagblatt-Leser

Lehrt den Gegnern reihenweise das Fürchten: Ahmet Bilici (oben) ist ein Aushängeschild des SVS. © Michalek

Ahmet Bilici (35) aus Hallbergmoos hat ein „einfach geniales“ Ringer-Jahr hinter sich. Das wurde nun durch den Titel „FT-Sportler des Jahres 2022“ gekrönt.

Hallbergmoos – Er empfindet große Dankbarkeit und natürlich auch eine gehörige Portion Stolz: Der Hallbergmooser Ringer Ahmet Bilici zeigte sich überglücklich, als er von seinem ersten Platz bei der FT-Wahl zum Sportler des Jahres erfuhr. Er erhielt 247 Stimmen. Da Bilici erst seit knapp drei Jahren in Deutschland lebt, hätte er so viele Stimmen nicht erwartet: „Ich danke den Leuten, die mich gewählt haben, sehr. Hier in Deutschland, in Hallbergmoos fühle ich mich einfach wohl.“

In der 2. Bundesliga avancierte der Türke zum absoluten Siegringer und gewann bis 98 und 130 Kilo Freistil fast alle seine Kämpfe. Auf der Matte begeisterte der 35-Jährige mit seinem spektakulären Stil – die meisten Kontrahenten mussten sich bereits vor Ablauf der sechs Minuten Kampfzeit geschlagen geben.

Riesen-Erfolg bei der Veteranen-WM

Seinen größten Erfolg aber erreichte Ahmet Bilici bei einem Einzelwettkampf: Im bulgarischen Plovdiv trat er 2022 erstmals bei den Veteranen-Weltmeisterschaften an – und der 35-Jährige schaffte trotz einer beschwerlichen Anreise gleich den Sprung aufs oberste Podest. Nach seinem Sieg bei den Mittelmeerspielen im Jahr 2018 war es sein zweiter großer Triumph bei internationalen Wettbewerben.

Überglücklich: Ahmet Bilici (r.) freute sich riesig über die Auszeichnung. Tagblatt-Sportredakteur Michael Leitner überreichte ihm den Siegerpokal. © Heinzinger

Eine größere Karriere blieb Bilici jedoch verwehrt. Denn der türkische Ringerverband hatte für seine Gewichtsklasse einen Russen eingebürgert, der unter anderem den zweiten Platz bei den Olympischen Spielen erzielte. Auch wenn Bilici ihn sogar das eine oder andere Mal besiegen konnte: Den Sprung in den türkischen Kader schaffte er nur selten. Umso größer war die Freude, dass es vergangenes Jahr mit dem ersten Weltmeistertitel geklappt hat.

Stattliche Medaillensammlung

2022 war sowieso das wohl erfolgreichste Jahr des Siegfried-Ringers: Neben den Siegen in der 2. Bundesliga und bei der Veteranen-WM holte er auch den Titel beim German Masters. Er wurde Deutscher Beachwrestling-Meister und gewann Silber bei den türkischen Meisterschaften. Damit vergrößerte Bilici seine große Sammlung an Auszeichnungen, zu der gehören auch 18 Medaillen auf türkischen Meisterschaften vom Kadetten- bis zum Männerbereich.

Im Alter von zehn Jahren hatte der 35-Jährige mit dem Ringen angefangen, er war einfach mal mit Freunden zum Training mitgegangen. Fünf Jahre später folgte der Wechsel ins Sport-Internat, wo der Tag neben der Schule aus Trainieren bestand. Die Mühen haben sich gelohnt: Neben all den sportlichen Erfolgen war für ihn der Eintrag ins Goldene Buch der Gemeinde Hallbergmoos ein weiterer Höhepunkt – im Rückblick gibt es für das Jahr 2022 nur eine Beschreibung: „Einfach genial.“

Da sind weitere Erfolge vorprogrammiert: Als Sportler des Jahres kann Ringer-Ass Ahmet Bilici (M.) ein Jahr lang in der Fitnessworld Number 1 trainieren. Das Team von Karin Jungmeier und Herbert Hochberger hieß ihn herzlich willkommen. © Lehmann

Bereits seit 2012 ringt Bilici fast durchgängig für den SV Siegfried. Nur nach dem Rückzug in die Bayernliga zog es ihn aus rein sportlichen Gründen nach Markneukirchen und Greiz. Seine deutsche Heimat blieb jedoch immer Hallbergmoos, seit mittlerweile drei Jahren lebt er hier. Der Ausnahmesportler fand auch sein privates Glück: Er heiratete seine Alexandra, Sohnemann Ali ist ein Jahr alt – und das zweite Kind unterwegs.

Absoluter Glücksfall für den SV Siegfried Hallbergmoos

Dass Ahmet Bilici für den SVS ein absoluter Glücksfall ist, beweist auch die Tatsache, dass er sich intensiv am Training der Nachwuchsringer beteiligt und außerdem im Herrenbereich das Freistiltraining übernahm. Heuer absolviert er die Weiterbildung für den B-Trainerschein – sehr zur Freude von Siegfried-Vorsitzendem Michael Prill: „Ahmet ist für uns Gold wert. Er gibt sein Wissen weiter und bringt seine Erfahrungen in die nächste Generation ein.“

Aber natürlich will der Türke auch auf der Matte weiter Erfolge feiern – und das viel-leicht bald als Deutscher. Eine Doppelstaatsbürgerschaft ist nach drei Jahren möglich – da wäre es im Sommer soweit. Gut integriert ist Bilici auch in beruflicher Sicht: Seit diesem Schuljahr arbeitet er als Sportlehrer am Gymnasium in Markt Schwaben – und eine seiner ersten Amtshandlungen war, Ringen als Schulsport anzubieten.

Bernd Heinzinger

