SVS-Express nicht zu stoppen

Rekordverdächtiges Debüt: Siegfried-Athlet Danial Matcovschi hatte seinen Gegner schon nach fünf Sekunden auf den Schultern. © Lehmann

Die Ringer des SV Siegfried Hallbergmoos eilen in der 2. Bundesliga Süd aktuell von Erfolg zu Erfolg. Schifferstadt war ohne seine Stars chancenlos.

Hallbergmoos – Wer sich auf Weltklasse-Athleten in den Reihen des Gäste-Teams gefreut hatte, der wurde an diesem Kampftag in der Hallberghalle enttäuscht: Der VfK Schifferstadt kam mit etlichen Ersatzleuten nach Hallbergmoos. Die Siegfried-Ringer siegten daher haushoch mit 28:4 und schlossen die Vorrunde der 2. Bundesliga Süd mit einem positiven Punkteverhältnis (8:6) ab.

Weder ausländische Stars noch der beste deutsche Ringer Denis Kudla fanden an diesem Abend den Weg in den Kader des VfK. Seitens der Zuschauer hörte man durchaus die einen der anderen Worte des Bedauerns – den Athleten der Gastgeber konnte es aber egal sein. Vor einer stattlichen Kulisse gab es neun Einzelsiege zu bejubeln, und SVS-Vereinschef Michael Prill betonte: „Wir selbst haben unsere Sportart wieder sehr gut repräsentiert, unsere Männer haben tolle Kämpfe abgeliefert.“ Dass der Gegner mit einer besseren Zweiten Mannschaft anreiste, habe man zu akzeptieren. „Ich bin jetzt seit fast zehn Jahren Vorstand und habe gelernt, dass es wichtig ist, auf sich selbst zu schauen.“

Klare Sache für den SV Siegfried Hallbergmoos

Nach der Auftaktniederlage von Abdullah Hasani bis 57 Kilo Freistil kam der SVS-Express richtig ins Rollen. Im Schwergewicht hatte es Florian Lederer mit Ramasan Akgün zu tun – eigentlich Vereinswirt des VfK Schifferstadt und Ringer der Reserve. Nach der Pause ergab sich dieser praktisch kampflos: Lederer holte zwölf Punkte in 39 Sekunden zum Sieg durch technische Überlegenheit. Herausragend war wieder der Auftritt von Manuel Striedl bis 71 Kilo Greco: Als sein Kontrahent Marc Fischer in die Unterlage musste, wirbelte Striedl ihn mit zwei spektakulären Aushebern durch die Luft und legte schnell noch ein paar Punkte zum vorzeitigen Ende nach.

Es gab nur wenige spannende Duelle. Andrei Dukov (66 Kilo Freistil) traf auf den früheren Deutschen Meister Scott Gottschling. Der SVS-Sportler kämpfte taktisch jedoch sehr klug und erzielte mit einem Beinangriff die entscheidenden Zähler zum knappen Erfolg. George Bucur (75 Kilo Freistil) bestach gegen Islam Koray Cakici ebenfalls mit einer klugen Kampfweise und brauchte nur zwei erfolgreiche Angriffe für den 5:0-Punktsieg. Erwähnenswert war auch das Bundesliga-Debüt von Danial Matcovschi (bis 61 Kilo Greco): Der Schifferstädter Daniel Ufelmann ließ sich von ihm bereits fünf Sekunden nach dem Anpfiff schultern.

Die Begegnungen im Überblick:

57 Kilo Freistil: Abdullah Hasani – Emre Sahin 0:4, 130 Kilo Greco: Florian Lederer – Ramasan Akgün 4:0, 61 Kilo Greco: Danial Matcovschi – Daniel Ufelmann 4:0, 98 Kilo Freistil: Ahmet Bilici – Yusuf Senyigit 4:0, 66 Kilo Freistil: Andrei Dukov – Scott Gottschling 2:0, 86 Kilo Greco: Michael Prill – Cuma Akgün 2:0, 71 Kilo Greco: Manuel Striedl – Marc Fischer 4:0, 80 Kilo Freistil: Ergün Aydin – Christian Hermann 2:0, 75 Kilo Freistil: George Bucur – Islam Koray Cakici 2:0, 75 Kilo Greco: Vladislavs Jakubovics – Samuel Remle 4:0.

Bernd Heinzinger

