Riesenjubel und ein dickes Extralob: SVS-Schüler triumphieren bei der Bayerischen

Bärenstarker Nachwuchs: Die Hallbergmooser Schülerstaffel setzte sich im Finalkampf mit 17:12 gegen den TSV Westendorf durch. Damit fährt das Team als Bayerischer Mannschaftsmeister zur DM nach Ladenburg. © Verein

Die Schüler des SV Siegfried Hallbergmoos haben es tatsächlich geschafft: Das Team hat bei den bayerischen Mannschaftsmeisterschaften seinen Titel verteidigt.

Hallbergmoos – Großer Erfolg für das Schülerteam des SV Siegfried Hallbergmoos: Die Nachwuchsringer haben bei den bayerischen Mannschaftsmeisterschaften in Zirndorf ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigt und diesmal mit vier Siegen den Sprung aufs oberste Podest geschafft. Dementsprechend fiel das Fazit von Vereinschef Michael Prill aus: „Die Truppe hat eine hervorragende Leistung gezeigt, der Jubel war nach dem Finalsieg riesig.“ Dass der SVS zweimal am Stück die bayerischen Titelkämpfe gewinnen konnte, sei angesichts der großen Konkurrenz „fantastisch“. Damit qualifizierten sich die Schüler auch für die DM am 5. und 6. Mai in Ladenburg – als amtierender Vizemeister 2022 ist dort ebenfalls was drin.

Leichtes Spiel mit dem ersten Gegner

In Zirndorf mussten die Hallbergmooser mit einem herben Ausfall klarkommen, da Siegringer Kiryl Sulkouski krankheitsbedingt abgesagt hatte. Doch davon ließ sich das Team nicht beirren. Zum Auftakt ging es gegen die Gastgeber. Die WKG Zirndorf/Röthenbach, die sowohl bei den Schülern als auch bei der Jugend eine Mannschaft stellte, war allerdings kein richtiger Maßstab: Nach acht vorzeitigen Siegen stand es 32:0 für den SVS. Dabei besetzten die Hallbergmooser zum einzigen Mal alle Gewichtsklassen. Aus taktischen Gründen rang Kilian Kriebel gegen die stärkeren Teams nämlich bis 67 Kilo, die 80er-Klasse blieb leer. Nur zum Auftakt wechselte Kriebel nach oben. So kam Dogukan Polat zu seinem einzigen Einsatz – den er auch gleich siegreich beendete.

In der Folge wurde es gegen die etablierten Konkurrenten deutlich spannender: Gegen den SC 04 Nürnberg musste der SVS einen 0:6-Rückstand aufholen, setzte sich am Ende aber knapp mit 13:8 Punkten durch. Die Siege holten Thomas Bauer, Alexander Komarovskiy, Daniel Meyer und Kilian Kriebel.

SVS-Jungs ringen Nürnberger Teams nieder

Es folgte das Duell mit einem weiteren Team aus der mittelfränkischen Großstadt, dem SV Johannis. Viermal gab es dabei die Maximalwertung von vier Mannschaftspunkten – diese errangen Dennis Shevko, Philipp Niedermair, Daniel Meyer und Kilian Kriebel. Das reichte für einen knappen 16:12-Erfolg – und damit die Quali für den Finalkampf um den ersten Platz. Hier wartete mit dem TSV Westendorf ebenfalls ein stark eingeschätzter Gegner. Das Trio Shevko, Meyer und Kriebel gewann erneut vorzeitig, einen weiteren Vierer ließ Alexander Komarovskiy folgen. Zudem setzte sich Thomas Bauer durch, sodass am Ende ein umjubelter 17:12-Sieg zu Buche stand. Prill lobte im Anschluss vor allem Kilian Kriebel, der gegen den Bayerischen Meister Manuel Kinberger überragte und diesen beim Stand von 10:0 sogar aufs Kreuz legte.

Darüber hinaus startete der SVS in Zirndorf erstmals seit vielen Jahren auch mit einer Jugendmannschaft. Im Gegensatz zu den Schülern hatte man hier einen der jüngsten Altersdurchschnitte, das Team musste noch Lehrgeld zahlen. Es gab zwei Niederlagen gegen Johannis Nürnberg (4:24) und Westendorf (7:19). Dank des 22:1-Siegs gegen die Gastgeber aus Zirndorf wurde es am Ende der fünfte Rang.

Bernd Heinzinger

