Erst im letzten Kampf fiel die Entscheidung: Hallbergmooser Eigengewächse hielten lange mit Rimbach mit

Teilen

Obenauf: Der Hallbergmooser Danial Matcovschi (in Rot) schulterte seinen Kontrahenten Lasse Schuldt nach einer 8:0-Führung bereits vor der Pause. © Michalek

Spannung pur herrschte beim Kampf zwischen Hallbergmoos und dem KSV Rimbach. Die Gastgeber hielten gegen den Zweiten prima mit, verloren letztlich aber 13:17.

Hallbergmoos - Bis 75 Kilo Freistil hatte Hasan Gör beim Stand von 13:13 die zweifelhafte Freude, sich mit den internationalen Spit-zenmann Presiyan Mihov zu messen. Der junge Türke versuchte alles, griff immer wieder schnell an. Die Punkte machte aber der KSV-Athlet – und kurz vor dem Ablauf der sechs Minuten stand die 0:16-Niederlage Görs fest.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Trotz der 13:17-Gesamtniederlage zeigte sich Vereinschef Michael Prill zufrieden: „Wir haben heute mit sieben Eigengewächsen gerungen, dazu kommt noch der in Hallbergmoos lebende Ah-met Bilici.“ So etwas habe es in der 2. Bundesliga in dieser Saison noch bei keiner ande-ren Mannschaft gegeben: „Das war außergewöhnlich und hat am Ende leider knapp nicht gereicht.“

Die höhere Wertung gab den Ausschlag für den Rimbacher Ringer

Die Begegnung begann spektakulär: Abdullah Hasani (57 Kilo Greco) flog gegen Antony Iuliani auf zwei Schwunggriffe rein, lag dadurch bereits hoch im Rückstand. Anschließend marschierte er, schob seinen Gegner immer wieder von der Matte. Allerdings fehlte ihm am Ende die Zeit, und beim Stand von 10:10 musste er sich geschlagen geben. Die höhere Wertung gab den Ausschlag für Iuliani.

Nach einem überragenden Auftritt von Ahmet Bilici, der Georgi Dimitrov (130 Kilo Freistil) schon nach einer Minute aus-gepunktet hatte, kam der junge Danial Matcovschi (61 Kilo Freistil) auf die Matte. Der 18-Jährige überzeugte erneut und schulterte Lasse Schuldt nach einer 8:0-Führung bereits vor der Pause. Manuel Striedl (75 Kilo Greco) zeigte sich zudem gegen Radian Sebestyen weiter in toller Verfassung: Er brachte seinen Kontrahenten sogar in die gefährliche Lage und gewann sicher mit 6:0.

Auch die unterlegenen Athleten wollte SVS-Chef Prill nicht unerwähnt lassen

Prill freute sich über seinen Sieg, wollte aber auch die unterlegenen Athleten nicht unerwähnt lassen: „Jakob Jung und Thomas Kopp stellten sich heute in den Dienst der Mannschaft. Und Hasan Gör hat zum Abschluss alles gegeben – da können wir nicht enttäuscht sein.“ Gut mitringen könne man ohne die ausländischen Ringer, ganz reichen würde es in der 2. Bundesliga aber nicht.

Die Kämpfe:

57 Kilo Greco: Abdullah Hasani – Antony Iuliani 0:1, 130 Kilo Freistil: Ahmet Bilici – Georgi Dimit-rov 4:0, 61 Kilo Freistil: Danial Matcovschi – Lasse Schuldt 4:0, 98 Kilo Greco: Jakob Jung – Vilius Laurinaitis 0:4, 66 Kilo Greco: Thomas Kopp – Marc Janske 0:4, 86 Kilo Freistil: Ergün Aydin – Daniel Seibold 2:0, 71 Kilo Freistil: David Matcovschi – Julien Zinser 0:4, 80 Kilo Greco: Michael Prill – Jan Schwab 1:0, 75 Kilo Greco: Manuel Striedl – Radian Sebestyen 2:0, 75 Kilo Freistil: Hasan Gör – Presiyan Mihov 0:4.

Bernd Heinzinger