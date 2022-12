Fehler bringen HSG Freising-Neufahrn um den Erfolg

Alles gegeben: Die Handballer der HSG Freising-Neufahrn um Janic Bittner (l.) machten Tabellenführer ASV Dachau das Leben schwer. Um ihn zu stürzen, war unterm Strich die Zahl der Fehler zu hoch. © Norbert Habschied

Spannende Spiele gab‘s am Wochenende in der BOL. Während die HSG Freising-Neufahrn im Topspiel den Kürzeren zog, durften zwei andere Landkreis-Teams jubeln.

Landkreis – Es war ein hochklassiges Duell, doch am Ende standen sie ohne Punkte da: Die Handballmänner der HSG Freising-Neufahrn mussten im Bezirksoberliga-Topspiel beim ASV Dachau eine knappe Niederlage einstecken. Siege gab es dagegen für die Teams aus Moosburg und Eching.

ASV Dachau – HSG Freising-Neufahrn 31:29 (16:13). Für HSG-Trainer Erik Brasko war schon vor dem Anpfiff klar, dass die Mannschaft gewinnen würde, die weniger Fehler fabriziert. „Doch leider haben wir zu viele gemacht, und am Ende hat Dachau verdientermaßen die zwei Punkte geholt“, bilanzierte er sportlich fair. Außerdem habe der Tabellenführer in den entscheidenden Phasen cleverer agiert.

Zunächst verlief die Begegnung absolut ausgeglichen. Tobias Kapser zog nach seiner Verletzungspause wieder die Fäden im HSG-Spiel. Zwar ist der Routinier in Sachen Fitness noch lange nicht bei 100 Prozent, trotzdem bewältigte er seine Aufgaben sehr gut. Konstantin Vopel brachte zudem viel Stabilität in den Abwehrverbund, und im Angriff zeigte immer wieder Sebastian Wärthl starke Aktionen. Das Problem: Nach dem 8:8 schoss die Zahl der Schnitzer nach oben, Coach Brasko zählte alleine im ersten Durchgang zehn technische Fehler. Wenig später stand es schon 10:13 – und zur Pause lag die HSG mit 13:16 hinten.

Im zweiten Abschnitt steigerten sich die Gäste wieder und schafften den Ausgleich zum 18:18. Nach dem 24:24 unterliefen dem Team jedoch weitere Unzulänglichkeiten – und kurz darauf war beim Stand von 25:29 die Entscheidung zugunsten des ASV Dachau gefallen. Coach Brasko sagte aber: „Die Jungs haben alles gegeben. Ich mache ihnen keinen Vorwurf.“

Die HSG-Torschützen: Sebastian Wärthl 7, Benjamin Moses Becker 6/2, Tobias Kapser 3, Ole Arndt 3, Konstantin Vopel 3, Alexander Heldner 2, Michael Schuster 2, Petrit Guri 2, Janic Bittner 1.

SC Eching zeigt zwei Gesichter

MTV Pfaffenhofen – SC Eching 28:38 (16:13). Zwei derart unterschiedliche Halbzeiten seiner Mannschaft habe Trainer Thomas Gentgen noch nie erlebt. Vor der Pause klappte fast gar nichts – „das war eine Vollkatastrophe“. Die Abwehr sei nicht gut gestanden, und nach vorne hätten die SCE-Männer „Albtraumpässe“ fabriziert. Nach 30 Minuten wäre Gentgen am liebsten mit seinem Team heimgefahren. Über ein 5:8 und 8:11 lagen die Gäste immer hinten.

In der zweiten Hälfte zeigten die Echinger ein völlig anderes Spiel. Vielleicht lag es an der Umstellung auf eine 5:1-Abwehr mit Marlon Escriva als vorgezogenem Akteur. Dieser befand sich auf Heimaturlaub und half aus. „Der Marlon hat seine Sache hinten super gemacht und auch noch sieben Tore geworfen. Kann man mal so machen“, meinte sein staunender Trainer. Auch Kevin Pausch und Christoph Weilbach zeigten starke Aktionen.

Ab dem 23:22 dominierten die Echinger Männer die Partie endgültig. Mit sechs Toren hintereinander zogen sie auf 29:22 davon und sorgten damit für die Vorentscheidung. „Wir hatten jetzt die Sicherheit, die in der ersten Halbzeit noch Pfaffenhofen hatte. Es hat quasi alles geklappt“, freute sich Gentgen über den Auftritt in der zweiten Hälfte.

Die SCE-Tore warfen: Kevin Pausch 9, Marlon Escriva 7, Christoph Weilbach 7, Thomas Landsmann 5/3, Konstantin Daum 3, Jakob Wall 3, Lukas Danzer 2, Timothy Davies 1, Justin Pausch 1.

SG Moosburg gewinnt Kellerkrimi

SG Moosburg – TG Landshut II 31:26 (17:9). Im Abstiegskracher überzeugten die Dreirosenstädter besonders im ersten Abschnitt mit ihrem schnellen Spiel nach vorne. Zudem stand die Abwehr gut. Jakob Schäflein dirigierte das Spiel von der Mittelposition aus, viele Treffer gelangen außer-dem aus der ersten und zwei-ten Welle. Ab dem 5:4 dominierte die SGM, zog schnell auf 10:5 davon und führte zur Pause bereits hoch mit 17:9. Wegen einiger Ausfälle musste Marco Stütgens diesmal auf Rechtsaußen ran, er machte seine Sache ebenfalls gut.

In Halbzeit zwei wechselte Trainer Otto Holländer munter durch. Unter anderem bekam Marcus Schlecht nach seiner Verletzung die ersten Einsatzminuten in dieser Saison. Ein wenig hielt zwar der Schlendrian Einzug ins SGM-Spiel, in Gefahr geriet der Sieg jedoch keinesfalls. Holländer war zufrieden: „Heute haben wir eine durchaus starke Leistung abgeliefert.“

Für die SGM trafen: Markus Voggenreiter 8, Ferdinand Menzel 7, Daniel Kumpmann 6/2, Jakob Schäflein 4, Marius Bölling 2, Marco Stütgens 2, Daniel Stuckenberger 1, Maximilian Damke 1.

Bernd Heinzinger

