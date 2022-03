Hauen und Stechen um Platz zehn: Die Freisinger Kreisligisten im Formcheck

Warmgeschossen haben sich die Fußballer des TSV Allershausen um Christopher Trautmann (2. v. l.) in der Wintervorbereitung. In den sieben Testspielen netzten die Ampertaler 20 Mal ein. © Lehmann

Vier Teams aus dem Landkreis Freising werden in der Fußball-Kreisliga 2 bis zum Ende zittern müssen. Die Vorbereitung verlief überall durchwachsen.

Landkreis – Eines einte wohl alle Amateurfußball-Vereine in den vergangenen Wochen: Die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte gestaltete sich coronabedingt schwierig. Testspiele mussten nicht wegen unbespielbarer Plätze, sondern reihenweise wegen zu vieler Ausfälle abgesagt werden. Auf den Trainingsplätzen tummelten sich keine Kader, sondern bestenfalls Mannschaften. Für die Trainer war ein Einstudieren von taktischen Ordnungen oder Varianten kaum möglich, weil die Besetzung von Woche zu Woche wechselte. Unter diesen Gegebenheiten versuchten auch die sechs Kreisligisten aus dem Landkreis, ihre Teams für die verbleibenden zehn Spiele der Rückrunde fit zu machen.

BC Attaching (2. Platz)

Das einzige Kreisliga-Topteam aus dem Kreis Freising hat sich in der Vorbereitung überwiegend mit höherklassigen Gegnern aus der Bezirksliga gemessen. Dabei sahen die BCA-Kicker vor allem in den ersten drei Wochen, als der Kader komplett trainieren konnte, richtig gut aus: Gegen Hertha München (3:2), Phönix Schleißheim (5:1) und Ergolding (2:1) gab es Siege. Die einzige Klatsche kassierte das Team von Trainer Enes Mehmedovic in Forstinning (0:6), als sechs Akteure wegen Corona fehlten und Mirnes Gurbeta nach zehn Minuten die Gelb-Rote Karte sah. Die zwei abschließenden Niederlagen in Palzing (0:1) und Dorfen (2:5) brachten dagegen über weite Strecken wieder positive Erkenntnisse. „Wir wollen den zweiten Platz behaupten und müssen jede Partie dementsprechend angehen“, nimmt Coach Mehmedovic seine Truppe in die Verantwortung. Das einzige Problem beim BCA könnte die kleine Kadergröße sein, die nur wenige Ausfälle kompensieren kann. Ansonsten: Feuer frei für Platz zwei.

TSV Au/Hallertau (10.)

Der TSV Au ist neben Attaching wohl das einzige Kreisliga-Team aus dem Landkreis, das mit der Platzierung zur Winterpause zufrieden sein konnte. Darauf wollen sich die Hallertauer aber nicht ausruhen: „Die vier Testspiele waren in großen Teilen zufriedenstellend“, resümiert TSV-Trainer Christian Hobmeier. „Wir haben nicht immer geglänzt, aber trotzdem keines verloren und können viel Positives mitnehmen, um den Flow aus den letzten Spielen vor der Winterpause auch im Frühjahr fortzusetzen.“ Auffällig war, dass die sonst eher abschlussschwachen Auer Kicker in allen Vorbereitungspartien getroffen haben. Bei acht Toren gab es auch acht verschiedene Torschützen.

Können die Hallertauer Platz zehn halten?

Beim TSV Au wurde fleißig an den Standards gefeilt, und in der Rückrunde wollen die Hallertauer taktisch auch mit mehr Mut nach vorne agieren. Schönspielerei ist dabei laut Coach nicht gefragt, beim TSV gehe es nach wie vor nur über den Fight. Der Aufsteiger wird auch in den letzten zehn Partien alles in die Waagschale werfen und schwer zu bespielen sein. Trotzdem werden die Hallertauer Platz zehn nicht halten können.

TSV Allershausen (11.)

„Es kann nur ein Ziel geben – und das ist Rang zehn, damit wir über dem Strich stehen“, formuliert Coach Michael Stiller ganz klar die Erwartungshaltung an seine Truppe. Die Vorbereitung sei durchwachsen gelaufen. Denn neben den üblichen Corona-Problemen gab es in Allershausen schon wieder die ersten Verletzten zu beklagen: Nils Spann, Josef Weiß, Alexander Holzmaier und Jasko Hamzagic werden den Auftakt wohl verpassen.

Die sieben Testpartien gegen unterklassige Gegner brachten drei Siege, drei Unentschieden und eine Niederlage. „Die, die da waren, haben ordentlich gespielt. Aber um einen gesunden Konkurrenzkampf und das alles zu entwickeln, dafür sind zu wenige Leute dagewesen“, meint Stiller, der beim ersten Test gegen Laim notgedrungen im Tor stand und sich die Hand brach. In den Vorbereitungsspielen fielen insgesamt 20 Tore für den TSV, wobei sich Christopher Trautmann und Janis Kratzl besonders hervortaten. Aber auch Viktor Siebert und Rückkehrer Sebastian Kny könnten nach Meinung des Trainers im Saisonendspurt positive Akzente setzen. Sollte Allershausen an die Form vom Spätherbst anknüpfen können, dann ist Platz zehn möglich.

SV Kranzberg (12.)

Der SVK ist im Vergleich zu den Mitbewerbern aus dem Landkreis einen Schritt weiter und hat sein Nachholspiel in Taufkirchen am Samstag mit 0:2 verloren. Die gewonnen Erkenntnisse waren aber eher ein Schritt zurück. Kranzberg war in Sachen Spielanlage gut unterwegs, tat viel und war optisch überlegen. „Wir hatten einige super Aktionen, aber dann treffen wir im vorderen Drittel oft die falschen Entscheidungen, sodass vieles einfach verpufft. Mich ärgert, dass wir uns da viel zu selten belohnen“, erläutert Trainer Anton Kopp. In der Liga stand deshalb zu oft die Null auf der Habenseite der Kranzberger. Die müssen aufpassen, dass es in der Tabelle nicht noch weiter abwärts geht.

SC Kirchdorf (13.)

Der SCK wurde vor der Saison mit dem Abstieg kaum in Verbindung gebracht. Doch Trainer Andreas Apold und seine Kicker überwinterten auf einem direkten Abstiegsplatz – und müssen sich nun nach oben arbeiten. Die Vorbereitung lief wie bei allen nicht optimal und nur mit stetig wechselnder Besetzung. Gute Testspiele wie gegen Hallbergmoos II (2:1), Türk Pfaffenhofen (3:3) oder Marzling (3:2) wechselten sich mit Flops wie gegen Schleißheim (0:1) und den FC Moosburg (1:2) ab.

Fast alle Verletzten aus der Hinrunde wieder an Bord

Die positive Nachricht ist aber, dass fast alle Verletzten aus der Hinrunde wieder mit an Bord sind. Das lässt den Trainer zuversichtlich in die Zukunft blicken: „Ich denke, wir haben ein schlagkräftiges Team mit gutem Fitnessstand zusammen. Und ich habe Alternativen: Ich kann in den Spielen auch mal nachlegen, was in der Hinrunde gar keine Option mehr war.“ Vor allem in der Abwehr erhofft sich Apold durch die Rückkehr von Robert Kittl, Denis Schlerf und Joshua Marx mehr Stabilität. Aber auch die Stürmer müssen in den nächsten Spielen besser treffen, um den direkten Abstiegsplatz zu vermeiden. Für die SCK-Spieler ist der Abstiegskampf in der Kreisliga ungewohnt, sodass bis zum Ende gezittert werden muss.

TSV Moosburg (14.)

„Nach vorne sind wir nicht so schlecht aufgestellt. Aber wir müssen schauen, dass wir hinten sattelfest werden“, betont TSV-Coach Sebastian „Wacko“ Gerlsbeck. In drei Testspielen gegen unterklassige Teams hat das bislang noch nicht funktioniert: Gegen Oberhummel (8:3), Vatanspor Freising (3:7) und Nandlstadt (1:3) kassierte der Tabellenletzte 13 Gegentore, was in etwa dem Schnitt aus der Hinrunde entspricht. Mehr Stabilität erhofft sich Gerlsbeck durch die Neuzugänge Lukas Mabey (Tor) und Simon Pabst (Abwehr). Frische Impulse nach vorne und vor allem Alternativen auf der Bank soll es durch Emmanuel Faloba und Abdulrahman Altaweel geben. Das Ziel ist laut Coach, so schnell wie möglich ein Spiel zu gewinnen, um darauf weitere Ziele aufbauen zu können. Mit dem breiten Kader sowie dem Sturmtrio mit Erkal Üsküplü, Benedikt Wagner und Faloba könnten die Neustädter durchaus Nadelstiche setzen und auch einige Zähler ergattern. Für eine Rettung wird es aber nicht mehr reichen. Der Abstand zu den Abstiegsrelegationsplätzen ist schon zu groß.

Josef Fuchs

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.