Haushohe Niederlage trotz positiver Ansätze: TSV Jahn Freising in Traunstein ohne Chance

Alles versucht haben Sorin Sabau (l.) und die Freisinger Korbjäger im Auswärtsspiel beim Bayernliga-Spitzenreiter. Doch die Sensation blieb aus. © Michalek

Die Basketballer des TSV Jahn Freising gingen in Traunstein mit 56:103 baden – doch ein Nachwuchsmann verdiente sich ein Extra-Lob.

Freising – Die Sensation blieb aus. Erwartungsgemäß verloren die Basketballer des TSV Jahn Freising beim weiterhin ungeschlagenen Tabellenführer der Bayernliga Süd, dem TV Traunstein, deutlich mit 56:103 (15:29, 32:57, 45:83). Damit bleiben die Freisinger Tabellenvorletzter.

Selbst wenn man als krasser Außenseiter in eine Begegnung geht, so schwingt doch immer die Hoffnung auf eine Sensation mit. Die wurde bei den Freisingern auch ein wenig dadurch genährt, dass die Gastgeber zuletzt von der Pandemie arg gebeutelt worden waren: Vier Spieler aus dem Kader fehlten coronabedingt. Das große Aber: Das Potenzial der Traunsteiner ist groß genug, um solche Ausfälle locker mit starken Jugendspielern aufzufangen – und die wichtigen Leistungsträger waren zudem alle dabei.

Freisinger gehen mit Rumpftruppe auf Reisen

Die Domstädter traten nur mit sieben Spielern die Reise nach Traunstein an. Einige Akteure hatten sich kurzfristig krankgemeldet, andere waren angeschlagen. Die blieben vorsorglich zu Hause, um für die nächsten ganz wichtigen Partien fit zu sein. Zudem bat Oliver Stojanovski um Beurlaubung, um sein U16-Bayernliga-Team bei einem wichtigen Punktspiel als Coach begleiten zu dürfen.

So konnte Jahn-Trainer Michael Buhl letztlich nur auf eine Rumpftruppe zurückgreifen. Die Devise vor der Partie war klar: Es sollte eine weitere Trainingseinheit sein. Und die Traunsteiner unterschätzten den TSV Jahn, der sie im Hinspiel zumindest in der ersten Halbzeit gefordert hatte, keineswegs: Sie gaben von Beginn an Vollgas und vertrauten auf ihren überragenden Akteur Kameron Rooks. Der 2,18-Meter-Riese wurde immer wieder hoch unter dem Jahn-Korb angespielt – und brauchte dann kaum zu springen, um den Ball im Korb unterzubringen. „Gegen so einen Spieler haben wir einfach keine Chance“, räumte Buhl ein.

Auch wenn die Freisinger wie schon im Hinspiel mehr als 100 Punkte kassierten, zog der Trainer am Ende eine positive Bilanz. „In der Offensive hatten wir die Devise ausgegeben, mit dem Ball auf den Traunsteiner Korb zu ziehen und dann schnell aus der Zone zu passen, um über Distanzwürfe erfolgreich zu sein“, erklärte Buhl. „Das hat phasenweise gut geklappt.“

Die Moral stimmt beim TSV Jahn

Sein Team überwand einen Durchhänger im dritten Viertel und kämpfte danach bis zum Ende. Denn zwei Stunden im Schneetreiben nach Traunstein und dann wieder zurück zu fahren und sich letztlich ohne Gegenwehr abwatschen zu lassen, das wollten die sieben Jahn-Korbjäger nicht zulassen. Die Moral passte also. Auch wenn das letztlich nichts an der deutlichen Niederlage änderte.

Ein Extra-Lob gab es für Jahn-Nachwuchsmann Aaron Raidt: „Aaron hat sein drittes Bayernliga-Spiel gemacht. Natürlich fehlt ihm noch die nötige Routine. Er hat sich aber sowohl spielerisch als auch athletisch sehr gut entwickelt und gegen Traunstein einen super Job gemacht“, so Buhl.

Jetzt hoffen die Freisinger, dass sie die positiven Ansätze aus der Traunstein-Partie am kommenden Samstag mit ins Heimspiel gegen den BC Hellenen II mitnehmen können. Denn wenn sie die hauchdünne Chance auf den Klassenerhalt wahren wollen, müssten sie das Match gewinnen. Erfreulich aus Freisinger Sicht: Alle Mitkonkurrenten haben am Wochenende verloren.

Beim TSV Jahn Freising spielten:

Baierlacher, Eisner, Hüttenkofer, Koch, Raidt, Sabau, Schwankner.

