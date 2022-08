Hirschbachschleiferl 2022: Weniger Teilnehmer als erwartet - Doppelsieg des TSV Jahn Freising

Von: Nico Bauer

Legte einen tollen Schlussspurt hin: Lea Kunstmann überholte kurz vor dem Ziel die drei Führenden. © Nico Bauer

Trotz weniger Teilnehmer als erwartet war Veranstalter Alois Portz mit dem diesjährigen Hirschbachschleiferl in Kirchdorf zufrieden.

Kirchdorf – Viele liebgewonnene Traditionen mussten während Corona pausieren, doch auf dem Hirschbachschleiferl wurde immer weiter gelaufen. Das Event in Kirchdorf konnte mit Coronaregeln auch während der Pandemie abgehalten werden, aber jetzt ist der volle Spaß zurück. Heuer feierte Kirchdorf das Bürgerfest und die Läufer bekamen wieder ihr Publikum im Zielbereich zurück.

Dennoch war die Resonanz diesmal nicht so groß wie angenommen. Die 113 Teilnehmer lagen ein gutes Stück unter den Erwartungen von Organisator Alois Portz. „Wir sind aber trotzdem zufrieden“, sagt der Veranstalter. Alois Portz ist selbst ein begeisterter Läufer und weiß, was es braucht, um den Teilnehmern perfekte Bedingungen zu bieten. Dafür ist das Hirschbachschleiferl seit Jahren bekannt und bei guten Läufern als Training unter Wettkampfbedingungen beliebt. Die Besonderheit des 9,7 Kilometer langen Hauptlaufes ist die Topografie mit rund fünf Kilometern Anstieg. Wenn es dann aus dem Wald zurück auf den asphaltierten Untergrund geht, laufen die Sportler bergab bis ins Ziel. (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Hirschbachschleiferl 2022: Zwei junge Läufer des TSV Jahn Freising triumphieren

„Das hier ist ein einziger Kampf vom Anfang bis zum Ende“, sagte später Niklas Pfeiffer, der Schnellste des Hauptlaufes. 36:08 Minuten brauchte der Athlet des TSV Jahn Freising für die knapp zehn Kilometer. Damit ordnete er sich auf Platz 22 in der ewigen Bestenliste der Laufzeiten ein. Mit seiner Leistung überraschte er sich ein Stück weit selbst, „weil ich dieses Jahr noch keine zehnmal laufen war“. Eine Verletzung am Schienbein und eine Corona-Infektion haben ihn gebremst. Der 20-Jährige aus Marzling dachte deshalb nicht an den Sieg, sondern wollte „einfach nur eine einigermaßen gute Zeit“ erreichen, „aber so war das mehr als in Ordnung“.

Den Doppelsieg des TSV Jahn Freising machte Lea Kunstmann perfekt, die bei den Frauen vier Sekunden schneller war als ihre Vereinskollegin Victoria Schweiger. Mit 41:45 Minuten verbesserte sie ihren persönlichen Streckenrekord bei ihrem zweiten Kirchdorf-Triumph um zwei Sekunden. Dieser war so gar nicht geplant, denn Kunstmann nahm das Hirschbachschleiferl als Trainingslauf mit. Die Änderung der Ziele kam bei der letzten Steigung: „Da sah ich die ersten drei Frauen vor mir und dachte, dass ich schon gerne aufs Siegerpodest kommen möchte.“ Die 20 Jahre junge Freisingerin setzte sich erst auf den dritten Platz und schaltete dann – mit dem möglichen Sieg vor Augen – noch einen Gang hoch. „Bei Kilometer sechs war dann der Sieg das Ziel“, sagte Kunstmann.

