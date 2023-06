Historische Marathonsitzung beim Stadtverband für Sport in Freising

Der Stadtverband hat neu gewählt: (v. l.) Beisitzer Sascha Neumann, Beisitzer Anton Kürzinger, Beisitzer Claus Hartmann, Kassier Claus Schröcker, Kassenprüferin Katharina Capric, Vorsitzender Sebastian Wanzke, Schriftführer Matthias Spanrad und Kassenprüfer Franz Lupp. Ebenfalls zum Team gehört der 2. Vorsitzende Peter Spanrad. © Fischer

Eine Zeitenwende hat der Stadtverband für Sport in Freising eingeleitet: Er firmiert nun als eingetragener Verein und unter einem neuen Namen.

Freising – Der Stadtverband für Sport ist eine Institution in Freising. Seit der Gründung im Jahr 1977 engagiert er sich für die Belange der Sportclubs. Ein eingetragener Verein war er bis dato jedoch nicht – ein Mangel, den man nun mit einer neu beschlossenen Satzung beseitigen konnte. Der Grund dafür ist die rechtliche und juristische Absicherung im Hinblick auf Haftungsfragen bei Veranstaltungen.

Der Sportverband für Sport in Freising führt jetzt den Zusatz „e. V.“ und heißt offiziell „Stadtverband für Sport- und Schützenvereine Freising“. Das war das Ergebnis einer Marathonsitzung im Hofbrauhauskeller. Denn eine leichte Geburt war das nicht: Die Jahreshauptversammlung, an der knapp zwei Dutzend Vereinsvertreter sowie Bürgermeisterin Birgit Mooser-Niefanger, Sportreferent Jürgen Mieskes und der für Sport zuständige Amtsleiter im Rathaus, Karl-Heinz Wimmer, teilnahmen, dauerte über drei Stunden. Hauptgrund dafür war besagter Satzungsbeschluss.

„Änderung“ oder „Neufassung“?

Als „Satzungsänderung“, wie es in der Tagesordnung beschrieben war, wollte das Regelwerk jedenfalls nicht jeder verstanden wissen. Allen voran sprach sich der Vorsitzende des TSV Jahn, Franz Lupp, dagegen aus. Lupp, der auch Kassenprüfer des Stadtverbands für Sport ist, stellte den Status der Organisation an sich in Frage – und zwar, weil er die alte Satzung aus dem Jahr 1977 nie zu Gesicht bekommen habe. Sein Standpunkt: „Keine Satzung, kein Verein“. Vorsitzender Sebastian Wanzke hielt dem entgegen, dass der Verband seinerzeit aus einer Personenvereinigung hervorgegangen sowie als eine Art Interessengemeinschaft und als nicht eingetragener Verein tätig gewesen sei. Deshalb gelte es, das jetzt mit einer entsprechenden Satzung zu ändern. Dazu habe man mit Rechtsanwalt Claus Huber-Wilhelm eigens einen juristischen Beistand hinzugezogen. Nach einigem Hin und Her einigte man sich darauf, die Satzung als „Neufassung“ zu deklarieren.

Einstimmiges Votum für die neue Satzung

Man kam allerdings nicht umhin, das Regelwerk im Detail vorzustellen. Auch die eine oder andere Änderung galt es noch vorzunehmen. Doch letztlich akzeptierte und beschloss die Versammlung die neue Satzung – wohlgemerkt einstimmig. Sehr zur Freude von Wanzke, der sich sichtlich erleichtert zeigte und ankündigte, dass nach der Versammlung ein Protokoll darüber erstellt und an die Vereine versandt werde.

An der Bedeutung und den Verdiensten des Stadtverbands für Sport, der etwa für die Organisation und Durchführung des Altstadtfests verantwortlich zeichnet, kamen keine Zweifel auf. „Wir wissen das sehr zu schätzen, wie Sie sich engagieren und wie viel Zeit Sie in das sportliche Leben in unserer Stadt investieren“, sagte Mooser-Niefanger und betonte, dass man zuletzt gemeinsam einen Sportentwicklungsplan ausgearbeitet habe. Auch Wanzke verwies auf einen ständigen Austausch mit der Stadt Freising. Neben der Sportlerehrung und einem Altstadtfest, das man nach Corona unter erschwerten Bedingungen, aber mit Hilfe der Vereine gut über die Bühne gebracht habe, hob er etwa die Inbetriebnahme der Dreifachturnhalle an der Grundschule am Steinpark hervor: „Sie ist wettkampftauglich, ich finde es großartig.“

Stadt muss den Rotstift ansetzen

Ein großes Thema waren auch die Finanzen: Sowohl Mooser-Niefanger als auch Wimmer bezogen Stellung zur angespannten Haushaltslage der Stadt. Beide räumten ein, dass die Haushaltssperre und ein eigens erstelltes Gutachten zur Konsolidierung nicht ohne Auswirkungen auf die Sportclubs bleiben würden. „Das betrifft sehr viele Dinge, auch den Sport“, erklärte Mooser-Niefanger. Mieskes sagte klar und deutlich, dass es unter diesen Umständen mit neuen Sportplätzen, wie sie sich beispielsweise der SV Vötting seit langem wünscht, schlecht aussehe. Auch Wimmer verhehlte nicht, dass der Rotstift wohl in allen Bereichen angesetzt werden wird. „Der Jugendbereich ist aber tabu.“

Auch die beiden Stadträte Nico Heitz und Hans Hölzl beteiligten sich an der Debatte über die Haushaltslage. Laut Heitz sollte man keineswegs „an der Sportförderung sparen“, da müsse man andere Möglichkeiten finden. Hölzl sah das anders: Man sollte lieber keine großen Versprechen machen. „Ich würde das nicht tun“, bekräftigte er.

Postentausch in der Vorstandschaft

Neu gewählt wurde auch – wobei die Versammlung im Grunde das bewährte Team des Stadtverbands bestätigte. Es gab jedoch eine maßgebliche Änderung: Der bisherige Vizevorsitzende Claus Hartmann und der bisherige Beisitzer Peter Spanrad haben die Posten getauscht.

Alexander Fischer

