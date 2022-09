Hochkarätiges Jugendturnier beim TC Rot-Weiß Freising: Zwei Finalisten, ein Überraschungscoup

Lokalmatadoren bleibt Sieg verwehrt

Von Nico Bauer schließen

Die junge Tenniselite schlug anlässlich der „Munich Airport Junior Open“ beim TC Rot-Weiß Freising auf. Trotz guter Leistungen sprang am Ende kein Turniersieg heraus.

Freising – Mit einem hochkarätigen Jugendturnier hat der TC Rot-Weiß Freising eine Herausforderung für den eigenen Nachwuchs geschaffen. Auch heuer waren die Talente aus der Savoyer Au bei den „Munich Airport Junior Open“ mehr als konkurrenzfähig. Mit Ole Behrmann und Jonas Jungmeier stellte der Verein zwei Finalisten.

TC Rot-Weiß Freising: Ole Behrmann scheitert im Finale gegen den Topfavoriten Niclas Nädele

Ersterer war schon im Sommer einer der Stars beim Aufstieg der Herren in die Landesliga 2. Bei den Junior Open war er der Freisinger Trumpf in der Hauptklasse M 21. Allerdings war das Feld so stark besetzt, dass der Freisinger nur als Nummer sechs der Setzliste und damit im erweiterten Favoritenkreis an den Start ging. In den ersten beiden Runden ging Behrmann als Favorit auf den Platz und erledigte seine Hausaufgaben mit einem 6:2, 6:2 gegen Max Reischl (Bergkirchen) und einem 6:0, 6:0 gegen Yannick Vollmer (Kümmersbruck).

Im Viertelfinale wartete mit dem an Vier gesetzten Beppo Helmensdorfer (Lindau) ein größeres Kaliber. Der Freisinger biss sich nach einem Fehlstart ins Match hinein und siegte mit 1:6, 7:5, 10:8. Nach dieser Aufholjagd folgte im Halbfinale das nächste Drama. Gegen den an Zwei gesetzten Lovis Bertermann (Großhesselohe) ging es wieder in den Matchtiebreak, wo der Lokalmatador erneut mit 6:4, 1:6, 10:4 die Oberhand behielt. Im Finale wartete Topfavorit Niclas Nädele (Iphitos München), der in der nationalen Rangliste an Position 614 geführt wird. Behrmann unterlag mit 4:6, 4:6 gegen die Eins der Setzliste, die ohne Satzverlust durch die Konkurrenz marschierte.

Dem Turniersieg noch näher war Jonas Jungmeier in der Altersklasse U 14. Hier war der Freisinger an Drei gesetzt und unterlag im Endspiel dem an Vier geführten Elias Rus-Barna (Nürnberg) mit 1:6, 6:3, 7:10. Der spätere Sieger hatte im Halbfinale mit 6:3, 6:2 bereits den Lauf des Freisingers Fabian Altmann gestoppt. Dieser hatte zuvor in der zweiten Runde mit dem 6:2, 6:0 gegen den an Zwei gesetzten Vincent Schwarz (Aschheim) für eine Riesensensation gesorgt.

Altmann gewann drei Matches glatt in zwei Sätzen. Jungmeier feierte auf dem Weg ins Endspiel vier Zweisatzsiege und gab dabei gerade einmal acht Spiele ab. Die ersten beiden Partien holte er sich gnadenlos mit 6:0, 6:0 gegen Konstantin von der Grün (Schrobenhausen) und Simon Bayrhof (Luitpoldpark München). Nach dem 6:3, 6:1 über den an Fünf gesetzten Maximilian Noventa (Nürnberg) siegte der Freisinger überraschend deutlich gegen den an Eins geführten Maximilian Wirth (Friedberg) mit 6:1, 6:3. Jungmeier und Behrmann zeigten bei dem Turnier, dass sie große Hoffnungsträger für die Herrenmannschaft sind.

In der Altersklasse M 16 war der Freisinger Raphael Lee als Dritter der Setzliste ein Mitfavorit. Er startete mit einem Freilos und einem glatten 6:1, 6:3 gegen Tizian Heincke (Dachau) in den Bewerb. Im Viertelfinale fehlte etwas Glück, und Lee verlor 4:6, 6:4 und 5:10 gegen den späteren Finalisten Benjamin Wawro (Pfaffenhofen).

In der Altersklasse M 12 waren die Starter aus dem Landkreis nur Außenseiter. Maximilian Müller, Felix Weißflog, Lucas Villalobos (alle Freising), Oskar Harenburg Sanchez (Eching) und Paul Pippig (Zolling) mussten alle nach dem ersten Match die Schläger wieder einpacken.

Unterdessen gab es für die Organisation viel Lob für den TC Rot-Weiß. Einzig beim Wetter war Luft noch oben.