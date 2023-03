HSG Freising-Neufahrn: Der Abstieg rückt näher

Teilen

Stark durchgesetzt: Anna Sophia Meyerhofer war mit elf Toren die beste Werferin der HSG Freising-Neufahrn. Für einen Sieg reichte es trotzdem nicht. © Michalek

In den entscheidenden Momenten waren sie nicht zielstrebig genug: Die Handballerinnen der HSG Freising-Neufahrn haben die nächste Niederlage kassiert.

Freising – Die Serie der knappen Niederlagen setzt sich bei den Handballfrauen der HSG Freising-Neufahrn fort. Gegen den TSV Schleißheim hatte das Team beim 30:32 (16:18) erneut Chancen auf den Sieg – doch schlussendlich gingen die Punkte an die Gäste. Als Hauptgrund sah HSG-Trainer Simon Klawe die schwache Anfangsphase: „Die haben wir komplett verschlafen und viel zu passiv agiert.“ Damit ist der Landesliga-Abstieg ein weiteres Stück nähergerückt.

Ab dem 2:2 nahm der TSV Schleißheim das Heft in die Hand, nach gut zehn Minuten stand es bereits 3:9 aus HSG-Sicht. Erst im Anschluss begannen die Gastgeberinnen, den Gegner besser zu attackieren. Anna Sophia Meyerhofer traute sich zudem aus dem Rückraum einiges zu, sie hatte am Ende elf Tore auf dem Konto. Von ihrem Angriffsspiel zeigte sich Klawe überzeugt, von ihrer Abwehrleistung aber nicht: „Da war sie zu zaghaft.“

HSG-Frauen kämpfen sich zurück ins Spiel

Weil vorne auch Francesca Volz und Melanie Kapser Betrieb machten, kam die HSG näher. Zur Halbzeit lagen die Gastgeberinnen nur noch mit 16:18 hinten – und kurz nach Wiederanpfiff glich Eduarta Krasnigi zum 19:19 aus. Klawe: „Da war natürlich die Hoffnung zurück. Aber leider sind wir wieder in die Muster der Anfangsphase verfallen.“ Daher stand es bald 20:24 und zehn Minuten vor Schluss bereits 24:29.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Beste Saisonleistung von Eduarta Krasnigi

Den Kampfgeist darf man der HSG aber nicht absprechen. Gerade die junge Krasnigi suchte immer wieder die Lücken und holte damit auch einige Siebenmeter raus. Der Trainer lobte das Nachwuchstalent anschließend für ihre beste Saisonleistung.

Noch einmal kam der Landesliga-Vorletzte heran, Meyerhofer stellte kurz vor dem Ende den 30:31-Anschluss her. Mehr war jedoch nicht drin – und so musste Coach Klawe bilanzieren: „Wir schaffen es einfach nicht, in den entscheidenden Momenten zielstrebiger aufzuspielen.“

Die HSG-Tore warfen:

Anna Sophia Meyerhofer 11/4, Melanie Kapser 7/2, Francesca Volz 5, Eduarta Krasnigi 3, Theresa Obermeier 2, Antonia Koch 1, Carolin Vopel 1.

Bernd Heinzinger

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.