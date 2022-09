HSG Freising-Neufahrn: Wichtiger Punkt fürs Selbstvertrauen - Aber deutlich Luft nach oben

Von: Bernd Heinzinger

Gewaltig strecken mussten sich Cara Bittner (r.) und die HSG-Handballerinnen gegen den Eichenauer SV. © LEHMANN

Die HSG Freising-Neufahrn holt in einer turbulenten Landesliga-Auftaktpartie einen Zähler gegen den Eichenauer SV.

Freising – Immerhin einen Zähler haben die Handballerinnen der HSG Freising-Neufahrn beim Landesliga-Auftakt zu Hause gegen den Eichenauer SV geholt. Die Partie endete 21:21 (12:12) – und Trainer Simon Klawe wusste anschließend nicht so recht, ob er mit dem Ergebnis zufrieden sein kann oder nicht.

Der Grund: Kurz vor dem Abpfiff hatten seine Spielerinnen beim Stand von 21:20 die große Chance, auf zwei Tore zu erhöhen. Diese vergaben sie jedoch und kassierten stattdessen den Ausgleich. Allerdings lagen die Gastgeberinnen zwischenzeitlich bereits deutlich in Rückstand.

Die Anfangsphase der Partie ging gleich einmal komplett in die Hose. Die 3:2:1-Abwehr mit Cara Bittner oder Maria Zech an vorangestellter Position musste sich erst einmal finden, im Spiel nach vorne leistete sich die HSG einige Fehlpässe. Schon nach wenigen Minuten lag das Team, das kurzfristig auf die erkrankte Anna Sophia Meyerhofer verzichten musste, mit 1:6 hinten. Im Anschluss beorderten die Trainer Simon Klawe und Felix Ilberg Rückkehrerin Melanie Kapser von der Mitte auf ihre angestammte Außenposition. Das Spiel der Gastgeberinnen stabilisierte sich. Durch gut herausgespielte Angriffe kam die HSG heran und schaffte bis zur Pause den 12:12-Ausgleich. Besonders die Jugendhandballerinnen Alina Schindler und Eduarta Krasnigi hätten ihre Sache dabei sehr gut gemacht, sagte Klawe. „Insgesamt hatten wir sieben U21-Spielerinnen auf dem Feld. Das ist generell eine gute Entwicklung bei uns.“ (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

In Halbzeit zwei zeigte die Leistungskurve aber zunächst wieder nach unten. Die Gäste holten sich die Führung zurück, zwischendurch stand es 16:20 aus HSG-Sicht. In der Schlussphase passte aber vor allem die Abwehrarbeit – die Gastgeberinnen eroberten viele Bälle und starteten zudem erfolgreiche Angriffe aus der zweiten Welle. Nach fünf Toren in Folge lag Freising-Neufahrn vorne, konnte die Führung allerdings nicht über die Zeit bringen.

Das Fazit von Coach Klawe: „Wir haben hinten und vorne noch deutlich Luft nach oben, das ist für einen Saisonauftakt und angesichts der Ausfälle aber auch normal.“ Der eine Punkt sei immens wichtig fürs Selbstvertrauen, und das Trainerduo sah durchaus Entwicklungsschritte während der Partie. „Unsere neue Abwehrformation hat sich immer mehr stabilisiert.“ VON BERND HEINZINGER

