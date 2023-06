Inoffizieller Freisinger Doppelsieg auf der Stoißer Alm

Über einen gelungenen Start in die Berglaufsaison freuten sich Josef Vogler (l.) und Manfred Anneser. © privat

Josef Vogler und Manfred Anneser haben beim Stoißer-Alm-Berglauf ihre Altersklassen gewonnen. Doch am Ende fanden sie sich in anderen Klassements wieder.

Freising/Anger – Über Spitzen-Platzierungen freuten sich die beiden Freisinger Josef Vogler und Manfred Anneser bei ihrem ersten Wettkampf in dieser Berglaufsaison. Der SC Anger bei Berchtesgaden war zum 37. Mal Ausrichter des Stoißer-Alm-Berglaufs, knapp 100 Athleten nahmen die anspruchsvolle Strecke mit 7000 Metern und 620 Höhenmetern in Angriff. Dabei zeigten die beiden Läufer der SG Stadtwerke Freising starke Leistungen. Allerdings wurden sie am Ende anderen Altersklassen zugeteilt.

„Wir sind froh, dass es wieder losgeht. Außerdem ist das hier eine meiner Lieblingsstrecken“, betonte Vogler im Vorfeld des Wettkampfs. Anhand der Starterliste wusste er, dass er in seiner Altersklasse M 65 als Favorit ins Rennen gehen würde. Der wettkampferfahrene Freisinger hält sich bei Bergrennen anfangs immer im hinteren Feld auf. „Die flacheren Teilstücke zu Beginn liegen mir nicht so. Ich warte lieber auf steile Passagen, wo ich meine Stärke ausspielen kann.“ Und seine Taktik ging auch diesmal auf: Angefeuert von zahlreichen Zuschauern an der Almhütte, erreichte er nach einer starken Laufzeit von 45:07 Minuten als M65-Sieger das Ziel. „Ich bin überrascht über meine Frühform“, bilanzierte Vogler. „Ich konnte mich fast mühelos von meinen Verfolgern absetzen.“

„Ich bin kein Hitzeläufer“: Anneser hat schwer zu kämpfen

Anneser war wieder mal ältester Teilnehmer und Einzelstarter bei der M 80. „In Bayern gibt es in meiner Altersklasse ja kaum noch Bergläufer“, sagte der Domstädter. In Anger hatte er nicht seinen besten Tag erwischt: Die steigenden Temperaturen machten ihm schwer zu schaffen. „Ich bin kein Hitzeläufer. Noch dazu gab es an der Strecke keine Getränkestation.“ Ein erfrischender Wildbach verschaffte ihm etwas Linderung. Das kostete einige Minuten. Hinzu kamen kurze Gehpausen an steilen Anstiegen. „Bei dieser ungewohnten Hitze im schattenlosen oberen Teil der Strecke ging es anderen aber genauso“, so Anneser. „Unter diesen Umständen war ich mit meiner Zeit von 1:09:52 Stunden recht zufrieden.“

Getrübte Freude bei der Siegerehrung

Der erste Doppelsieg der Freisinger Bergläufer schien damit perfekt. Doch die Freude der Stadtwerke-Läufer wurde bei der anschließenden Siegerehrung auf der Alm ein wenig getrübt. Denn der Veranstalter wandte die Zehn-Jahres-Regelung an – und dadurch wurden beide Freisinger jüngeren Altersklassen zugeteilt. Trotzdem erreichte Vogler in der M 60 einen beachtlichen dritten Platz. M80-Läufer Anneser wurde in der Kategorie M 70 gewertet und landete auf Rang vier. „Für uns Flachländer war das ein gelungener Auftakt“, meinten beide.

