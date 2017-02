Michael Buhl muss am Samstag in München wegen einer Verletzung passen.

Basketball

Eigentlich bräuchten die Basketballer des TSV Jahn Freising dringend Punkte, um den Klassenerhalt in der 2. Regionalliga zu sichern. Am Samstagabend (Spielbeginn 19.45 Uhr) wird es mit dem Punktesammeln wohl nichts werden. Die Freisinger sind beim Meisterschaftsfavoriten München Basket zu Gast.

Freising –Die bange Frage unter den Jahn-Fans nach der letzten Heimspielniederlage gegen BG Leitershofen/Stadtbergen war: „Wie viele Teams müssen heuer aus der 2. Regionalliga absteigen?“ Seitens des Basketballverbandes kann das momentan niemand genau beantworten. In den letzten Jahren musste sich stets nur ein Team nach unten verabschieden. Heuer könnten es eventuell vier Teams sein. „Das hängt davon ab, wie viele aus den oberen Liga runter müssen“, hat sich Coach Denis Rühmann erkundigt. „Momentan könnte es tatsächlich sein, dass viele aus dem süddeutschen Raum absteigen müssen und dann könnte der Fall eintreten, dass vier aus der 2. Regionalliga absteigen müssten.“

Der Blick auf die Tabelle der 2. Regionalliga macht deshalb die Verantwortlichen des TSV Jahn Freising schon ein wenig nervös. Ingolstadt ist ohne Punktgewinn Letzter, Schrobenhausen mit sechs Punkten Vorletzter. Den drittletzten Platz mit elf Punkten belegt Gröbenzell. Freising verbucht ebenfalls elf Punkte und ist Viertletzter, wäre also schlimmstenfalls abgestiegen. Denis Rühmann gibt sich trotzdem verhalten optimistisch. Er rechne nicht mit vier Absteigern und traue auch seiner Mannschaft zu, aus den verbleibenden sechs Spielen drei bis vier Siege zu holen. „Wir haben auch am Ende der Vorrunde alle unsere wichtigen Spiele gewonnen“, so Rühmann in der Rückschau. Unter den Gegnern sind noch Gröbenzell, Schrobenhausen und Passau. „Wir wollen uns jetzt auf keine Spekulationen einlassen“, betont Rühmann, der sein Team momentan durchaus im Soll sieht. „Wir haben letzten Samstag bei der Niederlage gegen den Tabellendritten Leitershofen/Stadtbergen über weite Strecken nicht schlecht gespielt. Wenn wir diese Leistung abrufen können, haben wir reelle Siegchancen.“

An den kleineren Mängeln wollen Rühmann und seine Spieler in den nächsten Trainingseinheiten intensiv arbeiten. „Vor allem dürfen wir den Gegnern nicht immer die zweite Chance geben. Wir müssen unsere Defensivrebounds verbessern.“ Das Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten München Basket bezeichnete Rühmann als „Benefizspiel für die Münchner“. „Wir fahren mit der jüngsten Jahn-Mannschaft nach München, die jemals in ein Regionalligaspiel ging“, so Rühmann. Denn einige Leistungsträger wie Jakob Kock, Maximilian Hellmich, Michael Buhl oder Stefan Schwarzbach sind verhindert. Selbst in Bestbesetzung hätten sich die Freisinger nichts ausgerechnet. „München Basket präsentiert sich derzeit enorm stark und will mit aller Macht aufsteigen.“ Den Freisingern kommt das gar nicht so ungelegen. Die vielen Nachwuchsspieler erhalten damit in München viel Spielzeit, um weiter Erfahrungen sammeln zu können.