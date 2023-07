JC Freising: Judo für Menschen mit Behinderung – Mit Teamspirit und ganz viel Herzlichkeit

Teilen

So klappt’s: Trainerin Monika Schicho leitet die Sportler bei der Ausführung einer Technik an. © Peter Spanrad

Schon seit 2015 gibt es beim JC Freising eine inklusive Trainingsgruppe. Neben dem technischen Aspekt wird vor allem die soziale Kompetenz gefördert.

Freising – Während die anderen schon die Judomatten für das Training in der Sporthalle auslegen, sitzt Seppi ein wenig nachdenklich auf einer Langbank. „Was ist denn mit dir heute los?“, fragt ihn Trainerin Monika Schicho. „Willst heute nicht mithelfen?“ Seppi erschrickt, lächelt aber sofort, springt von der Bank auf und ist natürlich beim Mattenaufbau dabei. Der läuft ratzfatz und wie am Schnürchen. Monika Schicho muss sich um nichts kümmern.

Seppi ist Mitglied der ID-Judo-Trainingsgruppe, die der Judoclub Freising in Kooperation mit der Lebenshilfe Freising bereits seit 2015 im Programm hat. ID bedeutet „intellectual disability“. Judo für Menschen mit Handicap. Wer als Gast das Training besuchen darf, der spürt gleich die große Herzlichkeit der Judoka und merkt, dass alles genauso abläuft wie bei jedem anderen Judotraining auch. Das beginnt mit der gemeinsamen Begrüßung und Verbeugung vor der Trainerin. Danach geht es ans Aufwärmen, Monika Schicho läuft vorneweg. Beim Dehn- und Kraft-Programm ist jeder ID-Judoka nicht nur physisch, sondern auch mental gefordert: Jeder muss sich spontan Übungen ausdenken, genau ansagen und vormachen.

Kiefers Einsatz war ein Glücksfall für den Club

Es ist dem langjährigen Judotrainer Karl-Heinz Kiefer zu verdanken, dass es beim JCF eine solche Gruppe gibt. „Ohne den Karl gäbe es ID-Judo bei uns nicht“, betont Vorstandsmitglied Mark Singer. Kiefer war in einem Artikel der Lebenshilfe-Zeitung „Wirbel“ auf ID-Judo gestoßen. „Es gab dort ein Interview mit einem Erdinger ID-Judoka, der nach München zum Training gefahren ist“, erzählt Kiefer. „Ich bin natürlich auch ein wenig vorbelastet. Ich hatte eine Schwester mit Down-Syndrom. Somit gab es für mich keinerlei Berührungsängste mit Menschen mit Behinderung.“ Für Hans Reisch, den langjährigen Vorsitzenden des JCF, war es ein Glücksfall, dass sich Kiefer für eine ID-Gruppe einsetzte.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Anfänge seien freilich nicht ganz so einfach gewesen. „Viele Außenstehende haben mich gefragt, ob wir uns den Aufwand antun wollen, eine Trainingsgruppe mit Menschen mit Behinderung ins Leben zu rufen“, meint Reisch. „Außerdem war es nicht leicht, eine Sporthalle zu finden.“ Der Kooperationsvertrag mit der Lebenshilfe Freising löste letztlich die entscheidenden Probleme. Die Judoka stellen die Trainer. Und auch die Matten, die nun jedoch ausgetauscht werden müssen. Die neuen kosten knapp 9000 Euro. Für die Vereinsführung gut investiertes Geld.

Die Lebenshilfe stellt im Zwei-Wochen-Rhythmus ihre Sporthalle zur Verfügung und sorgt auch dafür, dass die Judoka von zu Hause mit dem Auto abgeholt und anschließend zurückgebracht werden. Die meisten ID-Judo-Sportler arbeiten in den Werkstätten der Lebenshilfe Freising. „Es ist jeder bei uns herzlich willkommen“, betont Vereinschef Hans Reisch, der sehr froh ist, dass die Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe so gut funktioniere.

Soziale Kompetenzen werden gefördert

Die ID-Gruppe konnte sich damit rasch zu einem echten Erfolgsmodell entwickeln. Deshalb war Kiefer auf der Suche nach Unterstützung. Monika Schicho, die seit 43 Jahren Judo macht, überlegte nicht lange. Sie ist begeistert von ihren Schützlingen in der ID-Gruppe. „Sie erden mich. Wenn ich müde aus der Arbeit rauskomme, freuen sie sich schon auf mich. Es ist unglaublich, wie sie sich gegenseitig helfen.“ Und Kiefer fügt hinzu: „Es herrscht ein toller Teamspirit. Sie erziehen sich gegenseitig. Die Herzlichkeit, die von ihnen ausgeht, ist überwältigend. Es herrscht keinerlei Rivalität.“ Er zeigt sich überzeugt davon, dass die Wertevermittlung durch das Training für die Weiterentwicklung der Menschen enorm wichtig ist. Das sieht auch der Judoverband so. In dessen Broschüre „Judo für alle“ heißt es: „Ohne Kooperationsbereitschaft des Partners, ohne Anpassung an dessen physische und psychische Stärken und Schwächen, ist beim Judo kein Lernfortschritt zu erzielen. Also muss ein ID-Judoka in hohem Maße soziale Kompetenzen ausbilden. Judo wirkt ganzheitlich auf den Menschen.“

Wer ein Training der ID-Judoka besucht, blickt in viele leuchtende Augen. Die Sportler sind mit Feuereifer, Motivation und Ehrgeiz bei der Sache. Sie möchten sich weiterentwickeln. Denn bei Wettkämpfen wollen sie auch beweisen, was sie gelernt haben. Einer der Höhepunkte waren sicher die bayerischen Meisterschaften im Februar 2020 in Freising.

Fragt man Oliver und Markus, warum sie alle zwei Wochen beim Training sind, dann sprudelt es nur so aus ihnen heraus: „Ich will nicht nur im Training, sondern auch bei den Lehrgängen und Wettkämpfen immer mit dabei sein, das macht großen Spaß“, sagt Oliver. Und Markus fügt hinzu: „Es ist immer eine Riesengaudi im Training. Ich bin immer da, außer ich bin krank oder mache Urlaub.“ Während Oliver und Markus mit dem Berichterstatter sprechen, bauen Seppi und die anderen weiter die Matten auf. Denn sie können es kaum erwarten, bis das Judotraining mit all den Wurfübungen beginnt. VON PETER SPANRAD

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.

Gut zu wissen

Trainingszeiten: jeden zweiten Donnerstag von 16.30 bis 18 Uhr in der Sporthalle der Lebenshilfe Freising (Gartenstraße).

Weitere Infos gibt es auf der Homepage des Judoclubs Freising: www.judoclub-freising.de.

Wer ganz allgemein Unterstützung in Sachen inklusiver Sport benötigt, kann sich an die „Offenen Hilfen“ der Lebenshilfe Freising wenden, Finkenstraße 31, Tel. (0 81 61) 5 47 46 25, E-Mail: oba@lebenshilfe-fs.de.