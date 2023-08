Ju-Jutsu: Edelmetall bei der WM für die Freisinger Geschwister Julia und Felix Paszkiewicz

Teilen

Präsentieren stolz ihre Goldmedaille: Der Freisinger Felix Paszkiewicz (r.) und sein Partner Ian Butler. © Privat

Die Geschwister Paszkiewicz räumen bei der Ju-Jutsu WM in der Mongolei einmal mehr Medaillen ab. Felix holte Gold, Julia wurde Dritte.

Freising – Erneuter Medaillenregen für die Geschwister Julia und Felix Paszkiewicz: Die beiden Freisinger Athleten holten sich bei den Weltmeisterschaften im Ju-Jutsu in Ulaanbaatar (Mongolei) Bronze und Gold. Die Titelkämpfe in den Disziplinen Fighting, Duo und Newaza fanden vom 14. bis 19. Juli in der mongolischen Hauptstadt statt. Insgesamt waren etwa 500 Athletinnen und Athleten aus 41 Ländern am Start.

Julia und Felix Paszkiewicz aus Freising traten mit ihren Partnern Johannes Tourbeslis und Ian Butler an. Julia Paszkiewicz und Felix Tourbeslis trainieren gemeinsam beim SV Niederroth (Landkreis Dachau), gehören seit Jahren dem Bundeskader des Deutschen Ju-Jutsu Verbandes (DJJV) an und haben bereits viele nationale und internationale Erfolge erkämpft.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Bei der WM wurde in dieser Disziplin nach einem neuen Regelwerk gekämpft. Im neuen System kämpfen die einzelnen Paare nicht mehr gegeneinander, sondern zeigen ihre Angriffe und Verteidigungshandlungen jeder Serie einer Wettkampf-Jury (Drei Bewertungsrichter), welche die Darbietungen nach festgelegten Kriterien bewertet. Abhängig von der Anzahl der teilnehmenden Duos werden bis zu fünf Runden gekämpft. In jeder Runde im höchsten sogenannten „World Level“ werden alle vier Angriffe der einzelnen drei Angriffs-Serien bewertet – im Halbfinale und Finale je zwei jeder Serie (insgesamt sechs). Die vier Besten qualifizieren sich jeweils für die nächste Runde. In das Finale ziehen zwei Paare ein. Die übrigen Duos können dann im „Advanced-“oder „Novice-Level“ auf einem niedrigeren Niveau um Gold, Silber und Bronze kämpfen.

Kämpften um jeden Wertungspunkt: Julia Paszkiewicz und Johannes Tourbeslis. © Privat

Felix Paszkiewicz und Ian Butler – Vizeweltmeister von 2019 und 2022, Dritte in der Weltrangliste der Ju-Jutsu International Federation (JJIF) – machten bei den Herren den Auftakt im neuen System. Mit diesem kam das Duo sehr gut zurecht und konnte sich Runde für Runde durchsetzen. Im Finale kam es dann zum Aufeinandertreffen mit dem starken Team aus Österreich (Johannes Horak und Gernot Riegl, zweiter Platz der JJIF-Rankingliste), die zuvor schon im Duo-Show die Goldmedaille gewonnen hatten. In einem spannenden Duell setzen sich Felix und Ian letztlich souverän durch und holten den Weltmeistertitel, der zudem die erste Goldmedaille für das deutsche Team in Ulaanbaatar bedeutete. Nach dem erfolgreichen Wettkampf folgten lange Minuten der Freude sowohl bei den beiden Athleten, dem mitangereisten Trainer und Vater Adam Paszkiewicz, als auch der gesamten deutschen Delegation. Die eine oder andere Freudenträne ist ebenfalls geflossen.

Julia Paszkiewicz und Johannes Tourbeslis (Weltmeister von 2021, Europameister 2022, Teamweltmeister 2022 und Zweite der JJIF-Weltrangliste) starteten mit Topwertungen in der ersten Runde des Turniers. Bis zum Halbfinale marschierten das Duo ebenfalls locker durch. In der Vorschlussrunde musste das Paar jedoch den Teams aus Thailand und Rumänien den Vortritt lassen. In dem neuen System gibt es kein Duell um den dritten Platz, weswegen sich das deutsche und italienische Team die Bronzemedaille teilten. Ein toller Erfolg, zumal die Vorbereitungsphase auf Grund eines längeren Auslandsaufenthalts von Julia für die ehemaligen Welt- und Europameister sehr kurz war. Auch wenn am Anfang die Enttäuschung bei beiden sichtbar war, gab es bei der Siegerehrung wieder strahlende Gesichter.

Nach einer kurzen Trainingspause geht es mit den Vorbereitungen auf die Europameisterschaft 2023 in Kroatien und für Felix Paszkiewicz und Ian Butler zusätzlich auf die Combat Games in Riyadh (Saudi-Arabien) los. Darauf freuen sich die vier Medaillengewinner schon jetzt. ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.