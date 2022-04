Judoclub Freising hat in der Pandemie Federn gelassen

Seinen Rückzug kündigte der Vorsitzende an. Noch blieb aber alles beim Alten: (v. l.) BLSV-Chef Florian Warmuth und die Vorstandsmitglieder Mark Singer (Kasse, Öffentlichkeitsarbeit), Hans Reisch (Vorsitz und Kasse) sowie Michael Emmer (Jugendleitung). © Fischer

Nachdem langsam alles wieder anläuft, stehen auch beim Judoclub Freising die Zeichen endlich wieder auf Zuversicht. Die Pandemie hat dem Verein ganz schön zugesetzt.

Freising – „Das war vielleicht die schwerste Zeit für den Verein“, stellte der Vorsitzende des Judoclubs Freising, Hans Reisch, bei dem ersten Präsenztreffen seit knapp zwei Jahren in der Attachinger Sportgasstätte fest. Er sprach von einem Auf und Ab und davon, dass das Training, wenn überhaupt, nur unter strengen Auflagen möglich gewesen sei. Auch Wettkämpfe und Liga-Betrieb hätten nur sporadisch stattfinden können. Als Highlight nannte Reisch die Bayerische Kata-Meisterschaft mit über 50 Teilnehmern im November 2021. Hoffnung mache aktuell, dass man seit März wieder komplett mit dem Training starten habe können – unter Einhaltung der 3G-Regeln.

Auch Wettkämpfe können wieder stattfinden, wie der Vizevorsitzende Mark Singer mit dem Hinweis auf die anstehende Bezirksliga-Begegnung mit der DJK Ingolstadt ergänzte. Mannschaftsführer Andreas Schwaiger zeigte sich aus sportlicher Sicht zuversichtlich: „Die müssen erst mal schauen, ob sie uns schlagen können.“ Schließlich sei man trotz all der Schwierigkeiten gut aufgestellt und in allen Gewichtsklassen doppelt besetzt.

Mitgliederrückgang vor allem im Nachwuchsbereich

Die Zahlen im Nachwuchsbereich gehen laut Singer kontinuierlich zurück. In den letzten drei bis vier Jahren von 140 auf knapp 100, wie er feststellte. Allein im vergangenen Jahr habe man zehn Jugendliche verloren. Jugendleiter Michael Emmer bestätigte dies. „Der Altersdurchschnitt ist bei den Kindern gesunken. Ab 13, 14 Jahren hätten fast alle aufgehört. Man habe sich jüngst nur so „durchgewurschtelt“, gestand Emmer, zeigte sich aber dennoch zuversichtlich: Seit März sei man wieder im Training und es nehme auch „eine ganze Reihe Neuer teil“. Man arbeite in zwei Gruppen für Anfänger und Fortgeschrittene.

Trübsal blasen mag man auch laut Erwachsenen-Trainer Stefan Steinsdorfer nicht. Die Liga gehe wieder los, die Trainingsvorbereitung laufe parallel zur Wettkampfvorbereitung. Im Beisein von knapp 20 Mitgliedern sagte er: „Wir sind, glaube ich, im Fluss, da knüpfen wir an und Judo macht wieder richtig Spaß.“

Judoclub Freising: Hallenproblematik Thema bei Jahreshauptversammlung

Auch die Hallenproblematik in Freising war Thema. Das Training des Judoclubs findet derzeit an der Schule am Sternplatz statt. Man trainiert in fünf Gruppen mit jeweils 15 bis 20 Teilnehmern, wie Singer auf FT-Nachfrage sagte. Es sei sehr beengt, es gebe nämlich nur eine Umkleide. Die Hallenbelegung in Freising ist bekanntlich schwierig. Die Vereine müssen sehen, wo sie bleiben. Laut Reisch hofft man deshalb, dass die im Bau befindliche neue Sporthalle am Steinpark bald bezugsfertig ist. Die Nachfrage sei groß, aber es habe bereits „ein recht gutes Gespräch“ mit Verantwortlichen der Stadt gegeben. Demnach könnte sich die Situation bald etwas entspannen und auch der Judoclub bei der Belegung berücksichtigt werden.

Bliebe noch die „Mattenbeschaffung“ zu nennen. Der Judoclub benötigt nämlich dringend neue Trainings- und Wettkampfmatten. Die vorhandenen sind über 20 Jahre alt. Singer bezifferte die Kosten für eine Nachrüstung auf etwa 9000 Euro. Allerdings gebe es dafür eine Förderung von bis zu 40 Prozent. „Die Stadt hat uns Mieten erlassen und Zuschüsse verdoppelt, sodass wir uns das leisten können“, versicherte Singer.

Dass dem so ist, dafür sprach auch der Kassenbericht. Demnach hat man zuletzt ein Plus von knapp 5400 Euro erzielt. Und dann kündigte Reisch, der genau so wie seine beiden im Grunde gleichberechtigten Vorstandskollegen Michael Emmer und Mark Singer im Amt bestätigt wurde, an, sich beim nächsten Mal nicht mehr zur Wahl zu stellen. Nach bald 55 Jahren in der Verantwortung müsse einmal Schluss sein, bat Reisch um Verständnis. Dass ihm die Entscheidung nicht leicht fiel, war ihm deutlich anzumerken.