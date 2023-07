Jugendleitersitzung: Appell an die Trainer und Funino-Offensive

„Schaut’s bitte, dass ihr eure Trainer im Griff habt“: Stefan Gomm (l.), Obmann der Schiedsrichtergruppe Freising, appellierte an die Jugendleiter. © Matthias Spanrad

Bei der Jugendleitersitzung der Freisinger Vereine berichteten unter anderem zwei Schiedsrichter, was sie sich während der Spiele so anhören müssen.

Haag – Die Planung der neuen Saison, der Rückblick auf die alte und wichtige Regelneuerungen – am Montagabend hat Torsten Horn wieder die Fußball-Jugendleiterinnen und -Jugendleiter in Haag um sich geschart, um über Wichtigstes zu diskutieren, aber auch einen reibungslosen Ablauf der neuen Runde zu garantieren. Es gab schon Jahre, da teilten die Verantwortlichen des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) durchaus aus bei solchen Jugendleitersitzungen.

Gomm: „Und schaut’s bitte, dass ihr eure Trainer im Griff habt’s“

Dieses Mal gab’s wenig zu beanstanden, vor allem im Kleinfeldbereich, aber auch bei den „Großen“ von der D-Jugend aufwärts wollte sich Jugendspielgruppenleiter Torsten Horn für die gute Zusammenarbeit bedanken. „Vor allem beim Sparkassen Cup und Merkur CUP war’s richtig gut“, resümierte Horn. Auch Elisabeth Bauer, neue Kreisvorsitzende im Kreis Donau/Isar lobte viel. „Und wenn’s mal was gibt, muss man das halt nüchtern ausreden.“

Wie etwa beim – leidigen – Thema Schiedsrichter. Landauf, landab werden es eher weniger Unparteiische, in manchen Kreisen bleiben bereits Spiele unbesetzt. Davon ist der Kreis Freising laut Schiedsrichterobmann Gomm noch weit entfernt. Worum er inständig bat: pfleglich mit den Schiedsrichtern umzugehen. Aktuell laufe wieder ein Neulingskurs mit 16 Kandidaten. „Passt’s mir bitte auf die auf“, mahnte Freisings Schiedsrichterchef. „Und schaut’s bitte, dass ihr eure Trainer im Griff habt’s.“

Um das Thema etwas zu konkretisieren, hatte Gomm zur Sitzung sogar zwei Schiedsrichter mitgebracht, und zwar Andi Löffler und dessen Sohn Jonas. Sie die berichteten am Montag aus erster Hand, was so los ist auf den Plätzen des Kreises. „Es ist schon krass, wie auf junge Schiedsrichter losgegangen wird“, sagte Jonas Löffler, der dafür mehrere Beispiele aus der vergangenen Saison lieferte. „Der Respekt vor dem Schiedsrichter sollte da sein – und zwar unabhängig vom Alter“ ergänzte Vater Andi. Und beide richteten einen Appell an die Jugendleiter: „Es muss besser werden, sonst laufen uns die Schiedsrichter weg.“

Eine Schiri-Familie referiert: Andi Löffler (l.) und Sohn Jonas. Fotos: matthias spanrad © matthias spanrad

Drei Festival-Wochenenden mit Funino

Dr. Thomas Lindner, Vorsitzender des Jugendsportgerichts, referierte über die Abschaffung des Spielerpasses in Papierform (wir berichteten). Und hier gilt vor allem, dass zum einen Fotos, auf denen die Kicker zu erkennen sind, vor Beginn einer Partie hochgeladen sein müssen. Ist das nicht der Fall, gibt’s für den Verein eine empfindliche Strafe in Höhe von 75 Euro. Das sorgte für Diskussionen, Horn stellte aber klar, dass das eine Vorgabe des BFV sei.

Ebenfalls vorgestellt wurde die neue Turnierform des Minifußballs (Funino). Bei den F- und G-Junioren soll’s hierfür im Landkreis bis Weihnachten drei sogenannte Festival-Wochenenden geben für die Drei-gegen-Drei-Spielform, die auf vier Mini-Tore gespielt wird, wie Michaela Lettenbauer, Koordinatorin im Kreis Donau/Isar, berichtete.

Zu guter Letzt gab’s am Montag auch noch den Rahmenterminplan: Die Herbstrunde beginnt am 16. September, zudem soll’s heuer wieder reguläre Hallenkreismeisterschaften geben. Auch hier gab’s Diskussionen um die verschiedenen Altersgruppen.

Geehrt wurden von Jugendspielgruppenleiter Torsten Horn am Montag zudem die Meister der vergangenen Saison von der Kreisliga bis hinab zu den Gruppen. VON MATTHIAS SPANRAD

