Kapitaler Fehlstart ins neue Jahr: VfB Hallbergmoos geht in Raindorf unter

Betretene Miene: Kapitän Damir Cekovic erzielte den einzigen VfB-Punkt. © cob

Eine 1:7-Klatsche setzte es für die Kegler des VfB Hallbergmoos in Raindorf. Damit rutschte das Team in der Bundesliga-Tabelle auf Rang drei ab.

Hallbergmoos – Eine Klatsche kassiert und von Platz zwei auf Rang drei abgerutscht: So könnte man das erste Bundesliga-Spiel der Hallbergmooser Kegler im Jahr 2023 zusammenfassen. Mit 1:7 Punkten, 6:18 Sätzen sowie 3591:3801 Holz unterlag der VfB überraschend deutlich beim neuen Zweiten SKK Raindorf.

Schon vor der Partie war allen klar, dass es keine einfache Aufgabe werden würde. Die Raindorfer wollten ihren Fans zeigen, was sie können, und legten im voll besetzten Haus los wie die Feuerwehr: Tim Brachtel erzielte gleich zu Beginn das beste Ergebnis des Tages und fertigte VfB-Kegler Mathias Dirnberger mit 4:0 Sätzen und 660:571 Holz ab. Mathias Weber überließ Mario Nüsslein beim 648:617-Holzsieg lediglich einen Satz. Nicht den Hauch einer Chance hatte auch Patrick Krieger gegen Michael Kotal, der mit 4:0 Sätzen und 647:579 Kegeln den dritten Mannschaftspunkt für die Gastgeber einfuhr. Enger war die Partie zwischen SKK-Mann Milan Svoboda und Lukas Funk. Bei 2:2 Sätzen gewann der Raindorfer jedoch knapp mit 611:601 Holz.

Wenigstens ein bisschen Schadensbegrenzung

Damit war das Spiel nach vier Partien quasi entschieden – und für die beiden letzten Hallbergmooser ging es daher nur noch um Schadensbegrenzung. Während Bogdan Tudorie mit 0:4 und 584:627 gegen den Raindorfer Manuel Lallinger das Nachsehen hatte, rettete Mannschaftskapitän Damir Cekovic mit dem bestenResultat auf VfB-Seite (3:1 Sätze und 639:608 Kegel gegen Jan Sandler) wenigstens noch den Ehrenpunkt.

Cekovic sprach nach der Begegnung unverblümt aus, was viele dachten: „Das war ein miserabler Start ins neue Jahr. Nun gilt es, die Partie zu vergessen und fokussiert in die kommenden Spiele zu gehen.“ VfB-Teammanager Sepp Niedermair zeigte sich ebenfalls enttäuscht über das Abschneiden seiner Truppe: „Nachdem die Mannschaft 2022 so tolle Leistungen gezeigt hat, haben wir mit diesem Spiel einen absoluten Fehlstart hingelegt. Die Spieler haben ihr Können nicht auf die Bahn gebracht. Bei den Würfen auf die Vollen klappte es gut, nur das Abräumen wollte nicht gelingen.“

Zwei VfB-Kegler beim Nationalmannschaftslehrgang

Niedermair hatte auch mögliche Erklärungen parat: „Die Raindorfer Fans standen wie der siebte Mann hinter ihrem Team. Und vielleicht waren Lukas Funk und Mario Nüsslein noch geschafft vom viertägigen Nationalmannschaftslehrgang, der in der Neujahrswoche in Oberfranken stattgefunden hat.“ Dorthin waren die beiden VfB-Bundesliga-Kegler eingeladen worden – Nationaltrainer Timo Hoffmann startete nämlich die Sichtung für die WM im Frühjahr.

Unabhängig davon muss das Hallbergmooser Team schnell wieder in die Erfolgsspur finden. Am kommenden Samstag (14 Uhr) steht das Heimspiel gegen den Liga-Sechsten SKC Unterharmersbach an.

