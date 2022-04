Kirchdorf verliert, Kranzberg verlängert

Teilen

Mit den bewährten Trainerteams für die Erste und Zweite Mannschaft geht der SV Kranzberg in die neue Saison: (v. l.) Daniel Mömkes (Co-Spielertrainer 1. Mannschaft), Anton Kopp (Trainer 1. Mannschaft), Michael Kopp (Fußball-Abteilungsleiter), Alex Huber (Co-Spielertrainer 2. Mannschaft) und Tobias Baierl (Trainer 2. Mannschaft). © SVK

Der SC Kirchdorf hat am Mittwoch beim FC Eitting mit 1:3 den Kürzeren gezogen. Derweil stellte Kreisliga-Mitstreiter SV Kranzberg die Weichen für die Zukunft.

Kirchdorf/Kranzberg – Die Fußballer des SC Kirchdorf haben am Mittwoch im Nachholspiel beim FC Eitting eine 1:3-Niederlage kassiert und warten damit weiter auf den ersten Dreier im Kalenderjahr 2022. Für positive Schlagzeilen sorgte dagegen Kreisliga-Konkurrent SV Kranzberg.

In der Partie beim Tabellendritten war der SC Kirchdorf in der ersten Hälfte im Zweikampfverhalten zu bieder und leistete sich zudem grobe Abwehrfehler. Bereits nach vier Minuten klingelte es im Gästetor: Nach einem SCK-Abspielfehler auf der linken Seite flankte Alfred Neudecker nach innen, wo Florian Huber völlig frei zum Eittinger 1:0 einköpfte. Danach waren die Gastgeber weiterhin klar überlegen, Großchancen gab es aber nur wenige. Erst als ein Kirchdorfer Verteidiger den Ball im Strafraum herunterpflückte und dachte, sein Nebenmann würde klären, kam Felix Zehetmaier und schoss den Ball unbedrängt zum 2:0 für den FCE ein (39.).

Jonas Rachals erzielt den Kirchdorfer Ehrentreffer

Die Partie war damit frühzeitig gelaufen – auch wenn Eittings Dean Naxera in Halbzeit zwei nach einer Tätlichkeit vom Platz flog (59.). Beide Teams hatten noch einige gute Möglichkeiten. Zehetmaier erhöhte mit seinem zweiten Treffer auf 3:0 für die Gastgeber (82.), ehe Jonas Rachals noch den Ehrentreffer für die Kirchdorfer erzielte (86.).

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Derweil wurden beim SV Kranzberg am Mittwoch in der Abteilungsversammlung der Fußballer die Weichen für die nächste Saison gestellt. Abteilungsleiter Michael Kopp teilte den Anwesenden mit, dass beide Herrenmannschaften ihr jeweiliges Trainergespann behalten werden. Anton Kopp und Daniel Mömkes werden also auch 2022/23 die Zügel bei der Ersten in der Hand halten. Ob weiter in der Kreisliga oder eine Klasse tiefer, steht noch nicht fest, denn der SVK könnte noch in die Relegationszone rutschen. Der Vorsprung auf Allershausen beträgt nur drei Zähler – und Kranzberg muss in den verbleibenden vier Partien noch gegen die Top Drei ran.

Schweres Spiel gegen den BC Attaching

Zunächst wird am Freitag um 19 Uhr der BC Attaching beim Tabellenzehnten zu Gast sein. Der Liga-Zweite glänzte zuletzt mit vier Zu-Null-Siegen gegen Wörth, Walpertskirchen, Au und Wartenberg. Für BCA-Trainer Enes Mehmedovic kein Grund, den Gegner zu unterschätzen: „Kranzberg ist sehr gut drauf. Das ist eine gute, junge Mannschaft, da werden wir wieder gefordert. Aber meine Mannschaft ist bereit.“ Auch SVK-Trainer Anton Kopp spart nicht mit Lob: „Attaching ist eine sehr kompakte, zweikampfstarke Mannschaft mit einigen überdurchschnittlich guten Spielern für diese Liga. Vorne sind Nguelefack und Hörmann extrem gefährlich.“

Doch wenn es eine Chance gibt, Attaching zu schlagen, dann auf für sie fremdem Geläuf. Während der BCA die Heimtabelle mit elf Siegen in elf Partien klar anführt, ist die Bilanz auswärts eher mittelmäßig. Bei elf Gastspielen siegte die Truppe von Trainer Mehmedovic fünfmal, spielte einmal Remis und ging fünfmal als Verlierer vom Feld. Daher wird SVK-Trainer Kopp sein Team am Freitag nicht in eine defensive Zwangsjacke stecken: „Wir wollen unsere Chance suchen und ein, zwei Tore machen. Dafür brauchen wir einen guten Tag, und die anderen sollten einen weniger guten haben.“

Josef Fuchs

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.