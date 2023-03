Kreisklasse 3: Teams sind bereit für einen packenden Endspurt

Wer kann Wintermeister Vötting in die Parade fahren? Der FC Moosburg wird mit neuem Torhüter einen Angriff auf Platz eins starten. Verfolger TSV Au muss allerdings vorerst auf einen seiner Torjäger verzichten. © Michalek

Der SV Vötting steht vor dem Wiederauftakt in der Kreisklasse 3 auf der Pole-Position. Derweil spitzt sich das Rennen um Platz zehn zu.

Landkreis – Es geht wieder los: Am Wochenende starten auch die restlichen Mannschaften der Fußball-Kreisklasse 3 ins Punktspieljahr. Bereits am vergangenen Samstag hatte die FVgg Gammelsdorf im Nachholspiel einen 4:2-Sieg beim SV Marzling gefeiert. Ein Ergebnis, das vermuten lässt, dass in den kommenden Wochen nicht nur der Dreikampf um den Aufstieg, sondern auch das Rennen um den Klassenerhalt zum Krimi wird.

Lange Zeit sah es in der Hinrunde so aus, als ob die vier Teams am Tabellenende (Vatanspor, Eching II, Paunzhausen und Gammelsdorf) Abstieg und Abstiegsrelegation unter sich ausmachen wollten. Doch Gammelsdorf und Paunzhausen starteten im Herbst eine Aufholjagd und konnten damit die Lücke zum Mittelfeld fast schließen. Deshalb deutet sich mit Blick auf die Tabelle an, dass die Fix-Absteiger mit Eching II und Vatanspor Freising schon feststehen.

Probleme bei Vatanspor

Während beim TSV trotz der elf Punkte Rückstand möglicherweise durch vermehrten Einsatz von routinierten Spielern theoretisch noch etwas gehen könnte, ist Vatanspor definitiv auf dem absteigenden Ast: Die Reserve in der B-Klasse wurde inzwischen abgemeldet – und in der Kreisklasse haben wichtige Stützen wie Spielertrainer Deniz Sari den Verein verlassen. Derzeit sieht es wohl so aus, als ob der bisherige Spielertrainer der „Zweiten“, Mehmet Kilic, mit dem Restpersonal die Saison zu Ende spielen müsste.

Bei Eching könnte dagegen gleich die erste Partie beim Tabellennachbarn Paunzhausen zeigen, wo die Reise hingeht. Bei einem Sieg würde der TSV den Abstand auf acht Zähler verkürzen. Doch die Paunzhausener haben mit Tobias Gürtner und Asim Sarajlic echte Verstärkungen für die Defensive an Land gezogen.

Auch der Tabellenelfte aus Gammelsdorf hat für den Saisonendspurt aufgerüstet und bietet im Sturm mit Marek Dobransky einen Neuzugang aus Österreich auf, der die zweitschwächste Offensive der Hinrunde befeuern soll. Dass er das Zeug dazu hat, zeigte bereits das Nachholspiel beim SV Marzling, wo Dobransky an drei von vier Toren maßgeblich beteiligt war. Mit dem Sieg im Nachholspiel hat die FVgg nur noch zwei Punkte Rückstand auf die SpVgg Mauern und den SC Freising.

Neuer Trainer beim SCF

Während Mauern trotz Niederlagenserie zum Ende der Hinrunde weiterhin auf Aufstiegstrainer Georg Pfüller setzt, hat sich der SCF vor der Winterpause von Coach Sezgin Gül getrennt. Für dessen Nachfolger Manuel Hobmeier, der vom neuen Co-Trainer Max Bernbeck unterstützt wird, ist es die erste Station als Chefcoach im Herrenbereich.

Der SV Marzling hat mit Christian Grüll einen Trainer-Routinier auf der Bank, aber schon zum Wiederauftakt erhebliche Personalsorgen. So muss der SVM trotz fünf Punkten Vorsprung auf Platz elf aufpassen, dass er nicht noch in den Kampf um die Relegationsplätze reinrutscht.

Beim SV Hörgertshausen und TSV Nandlstadt könnte das theoretisch auch noch passieren. Doch beide Teams haben in der Vorbereitung angedeutet, dass sie das Potenzial haben, ihre Mittelfeldplätze zu behaupten. Im Fall von Nandlstadt lassen 24 Treffer in vier Testspielen vermuten, dass die Truppe die schwächere Hinrunde vergessen machen will.

Ganz anders ist die Lage bei der SpVgg Zolling. Dort lief die erste Saisonhälfte unter dem neuen Trainer Christian Harag wie am Schnürchen. Nun gilt es, den fünften Platz in der Tabelle zu verteidigen oder sogar nach oben anzugreifen. Genau das dürfte der Vierte aus Kirchdorf ebenso planen: Der Absteiger kam nach anfänglichen Schwierigkeiten immer besser in Fahrt und feierte vor der Winterpause vier Siege in Serie. Zudem kann Trainer Andreas Apold wieder auf einen breiten Kader zurückgreifen, der mit Neuzugang Akwasi Adu-Frimpong vom FC Moosburg noch um eine Option erweitert wurde.

Schermbach fällt aus

Ob es reicht, um noch oben ranzukommen? Das hängt von den drei Topteams ab. Denn Spitzenreiter SV Vötting sowie die beiden Verfolger FC Moosburg und TSV Au haben hinlänglich bewiesen, dass Ausrutscher bei ihnen Mangelware sind. Bei den Hallertauern geht’s darum, den verletzungsbedingten Ausfall von Torjäger Dominic Schermbach zu kompensieren. Für das Mittelfeld hat Trainer Sepp Summerer mit dem Rumänen Flavius Marian Staicu immerhin ein neues Talent dazubekommen. Auch der FC Moosburg hat mit Torwart Patrik Heilmair einen Neuzugang. Zudem sind einige Spieler, die in der Hinrunde angeschlagen fehlten, ins Training zurückgekehrt, sodass das Team auf alle Fälle den Angriff auf Platz eins starten werden.

Dort lieferte der SV Vötting vor der Winterpause eine tolle Serie und eilte acht Partien von Sieg zu Sieg. Diese Konstanz und den Biss vermisst Trainer Max Peschek in der Wintervorbereitung bis dato noch etwas. 21 Gegentore in sechs Testspielen muten für die beste Abwehr der Liga befremdlich an. Trotzdem freut sich der SVV-Trainer, dass es wieder losgeht: „Ich bin gespannt und glaube, dass es sowohl im Kampf um die vorderen Plätze als auch um die Relegationsränge noch richtig spannend wird.“

Josef Fuchs

