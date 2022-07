„Ich bin einfach froh, dass ich dabei war“: Hannah Garreis Elfte bei ihrer DM-Premiere

Leichtathletik

Diese Erfahrung kann ihr niemand mehr nehmen: Hannah Garreis von der LAG Mittlere Isar wurde in Bremen bei ihrer ersten DM Elfte über 800 Meter.

Freising/Bremen – Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blickt Leichtathletin Hannah Garreis von der LAG Mittlere Isar auf ihre ersten deutschen Meisterschaften in der Altersklasse W 15 in Bremen zurück. Die Freude war grenzenlos, als sie Anfang Juni beim Rolf-Watter-Sportfest in Regensburg über die 800 Meter mit 2:19,13 Minuten die Qualifikationsmarke von 2:22,20 Minuten deutlich unterbot. Mit dieser Saisonbestleistung und einem Blick auf die Teilnehmerliste in Bremen bestand durchaus die Chance aufs DM-Finale, was sich die 15-jährige Freisingerin für diesen Wettkampf auch als Ziel steckte. Dass es damit letztlich nicht klappte? Geschenkt!

Von der Turnerin zur Leichtathletin

Bevor sich Hannah in der Läuferszene etablierte, war sie als Turnerin in Unterföhring aktiv. Ihre Turnkarriere musste sie jedoch wegen starker Rückenschmerzen nach sieben Jahren beenden – also suchte sich die ehrgeizige Schülerin eine neue Sportart. „Mein Bruder hat mich eigentlich zur Leichtathletik gebracht. Er war ein erfolgreicher Speerwerfer und hatte immer Spaß an diesem Sport, also wollte ich das auch mal ausprobieren.“

Gesagt, getan! Zunächst trainierte Hannah alle Disziplinen querbeet, ehe Trainer Francisco Munoz ihr großes Lauftalent erkannte und sie 2020 in seine Gruppe aufnahm. Seitdem stehen fünf Trainingseinheiten auf dem Wochenprogramm, an den Wochenenden kommen dann, vor allem im Sommer, Wettkämpfe hinzu. Auch wenn sie mit den 800 Metern bereits ihre Lieblingsdisziplin gefunden hat, möchte sie sich noch nicht auf eine Strecke festlegen: „Die 1500 Meter, aber auch die Sprintdistanzen 100 Meter bis 400 Meter machen mir unglaublich viel Spaß.“ Munoz schickt sie daher auch auf allen kürzeren Strecken ins Rennen.

„Mit der Qualifikation für die deutschen Meisterschaften habe ich heuer nicht gerechnet. Dafür hat meine Saison zu holprig begonnen“, erzählt Hannah Garreis. Nach einer Corona-Infektion im Frühjahr folgten weitere gesundheitliche Beschwerden. An ein regelmäßiges Training war zu dem Zeitpunkt nicht zu denken. „Hannah hat das Ganze für ihr junges Alter aber sehr professionell aufgenommen – an Ehrgeiz mangelt es ihr sowieso nie. Dass sie sich mit der DM ihren Traum erfüllen konnte, hat sie sich mehr als verdient“, lobt Trainer Francisco Munoz seinen Schützling.

Am Ende fehlen Hannah Garreis die nötigen Körner

Zusammen mit ihrem Vater machte sich Hannah nun auf den Weg nach Bremen. Munoz musste aus gesundheitlichen Gründen passen. „Natürlich ist es immer schön, wenn mein Trainer dabei ist. Er weiß einfach, was ich kann, und motiviert mich am besten. Als ich dann ins Stadion reingekommen bin, wollte ich einfach nur mein Rennen laufen“, erzählt sie von ihren Eindrücken am Samstag. Die Vorfreude war groß, das Ziel gesteckt.

Trotzdem reichte es am Ende nicht für die Teilnahme am Finale, die sie sich so sehr gewünscht hatte. „Mit 1:20 Minuten sind wir die erste Runde einfach zu langsam angegangen. Jede Läuferin hat sich zurückgehalten, es wollte keine aufs Tempo drücken.“ Nach 400 Metern setzte die Konkurrenz dann zum Schlussspurt an. „Ich konnte da auch lange mitgehen, aber 120 Meter vor dem Ziel musste ich abreißen lassen – da hat mir die Kraft gefehlt. Man merkt halt doch das Trainingsdefizit, und dass ich gesundheitlich nicht voll im Saft stehe.“ Mit einer Zeit von 2:26,56 Minuten belegte sie im Halbfinale den elften Platz. Hannah sieht das Ganze allerdings sehr positiv: „Ich habe mein Bestes gegeben. Es hat leider nicht mit dem Finale geklappt, mit meiner Leistung bin ich aber trotzdem zufrieden. Ich bin einfach froh, dass ich dabei war. Diese Erfahrung kann mir keiner mehr nehmen.“

Hannah will nun bei der Bayerischen angreifen

Für diese Saison hat die Freisingerin noch nicht genug: Bei den bayerischen Meisterschaften Ende Juli möchte sie nochmal ihre persönliche Bestleistung von 2:18,94 Minuten angreifen und bei der Medaillenvergabe mitmischen. Danach werden die Laufschuhe erst mal verstaut, dafür steht ein wohlverdienter Familienurlaub an. „Den Urlaub nutze ich gleich als Trainingspause, um ein bisschen vom Laufen wegzukommen und mich anderen Sachen wie Wandern oder Häkeln zu widmen.“ Anfang September geht es dann mit Aufbautrainingseinheiten wieder in die Vollen.

Marina Tomic

