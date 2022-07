Landkreis-Ringer triumphieren bei der Beachwrestling-DM in Hallbergmoos

Teilen

Die Klasse bis 90 Kilo war fest in der Hand des SVS. Ahmet Bilici jubelte mit seinem Nachwuchs über den Titel, Ergün Aydin (l.) freute sich über Platz zwei. © Heinzinger

Ahmet Bilici aus Hallbergmoos und der Freisinger Marcel Berger haben sich DM-Titel im Beachwrestling erkämpft. Einmal gab‘s sogar ein Landkreis-Duell im Finale.

Hallbergmoos – Mit bangen Mienen schauten die Verantwortlichen des SV Siegfried Hallbergmoos am Samstag auf den Wetterbericht. Denn ausgerechnet zur Premiere der offenen deutschen Beachwrestling-Meisterschaften im Zuge ihrer 100-Jahr-Feier ging bei der Regenwahrscheinlichkeit die Kurve deutlich nach oben. Am Ende kamen aber nur einige Tropfen herunter – und es war auch nicht mehr so heiß wie an den Tagen zuvor. Sehr zur Freude der Kampfsportler, die im Hallbergmooser Sportpark auf Sand um Titel und Podestplätze rangen. Und das Ambiente passte perfekt: Zwischen den Tribünen waren die beiden Kampfkreise angeordnet. Die Fans hatten daher alles im Blick – und sahen zwei Landkreis-Ringer, die nicht zu bezwingen waren.

Zwei Hallbergmooser kämpfen um Gold

In der Klasse bis 90 Kilo bei den Männern marschierten zwei Hallbergmooser unnachgiebig in Richtung Finale. Ahmet Bilici hatte mit keinem seiner Kontrahenten Probleme und besiegte in der Vorschlussrunde sogar seinen ehemaligen Mannschaftskameraden Andreas Walter (Unterföhring) vorzeitig. Ergün Aydin musste lediglich im Halbfinale gegen Pascal Göbel (Artern) eine technische Wertung abgeben, gewann letztlich aber souverän. Im Finale versuchte Aydin gegen seinen Teamkollegen alles, doch Bilici hatte die größere Erfahrung auf dem Sand. Er schaffte zwei Wertungen zum 2:0-Sieg und darf sich damit ab sofort Deutscher Meister nennen. Emrah Aydin (7.) und Andreas Reiss (10.) vom SVS konnten mit ihren Auftritten ebenfalls zufrieden sein.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Für ein würdiges Ambiente für die deutschen Meisterschaften im Beachwrestling hatte der SV Siegfried auf den Beachvolleyballplätzen im Sportpark gesorgt. © Heinzinger

Bis 80 Kilo trat bei den Männern Marcel Berger von der SpVgg Freising in den Ring. Nachdem er gerade erst eine schwere Verletzung hinter sich gelassen hatte, startete er mit keinen allzu großen Erwartungen. Doch Berger gewann einen Kampf nach dem anderen und stand schließlich im Finale. Bis dieses jedoch über die Bühne ging, wurden die Nerven aller strapaziert. Denn im Wettkampfsystem hatte sich ein Fehler eingeschlichen: Ein eigentlich fürs Achtelfinale qualifizierter Ringer tauchte dort nicht auf, meldete sich aber erst, als es schon zu spät war. Auf seiner Seite des Tableaus mussten daher einige Kämpfe nachgeholt werden, was die Veranstaltung deutlich in die Länge zog. Gegen 20.30 Uhr stand die Finalpaarung schließlich fest: Marcel Berger traf auf Laurin Huber (Unterföhring) und durfte nach seinem vorzeitigen 3:0-Sieg jubeln.

Minimalistisch aufs Podest

In der höchsten Klasse über 90 Kilo zeigte sich SVS-Vorsitzender Michael Prill als Minimalist: Dreimal gewann er einen Kampf beim Stand von 0:0 und profitierte dabei von der Regel, dass bei einem Unentschieden der leichtere Ringer als Gewinner hervorgeht. Dieses Kunststück gelang ihm auch im kleinen Finale gegen Fahim Naimi aus Frankreich. Den Titel holte der zweimalige Weltmeister Fatih Yasarli. Matthias Wimmer (SVS) und Damian Dudzinski (SpVgg) schieden in der Vorrunde aus.

Starke Leistungen zeigte SpVgg-Sportler Marcel Berger (r.) auf seinem Weg zum Titel in der Klasse bis 80 Kilogramm. © Heinzinger

Bis 70 Kilo traten ebenfalls einige Landkreis-Athleten an. Knapp an der Medaille scheiterte der Hallbergmooser Hasan Gör als Vierter in der Endplatzierung. Manuel Striedl, Thomas Kopp und Danial Matcovschi vom SVS sowie der Freisinger Csongor Knipli errangen ebenfalls einige Siege, schieden aber im Viertel- respektive Achtelfinale aus. Für Amir Hussaini aus Hallbergmoos war nach der Vorrunde Schluss. Bei den Frauen gab es keine Landkreisbeteiligung: Meisterinnen wurden Jessica Lindner (50 Kilo, Riegelsberg), Andrea Grasruck (60 Kilo, Neumarkt) und Sara Trbulin (70 Kilo, Poljcane).

Am Ende konnte Siegfried-Vorsitzender Prill konstatieren: „Wir können sehr zufrieden sein. Es sind viele Zuschauer gekommen – und die Meisterschaften sind mit Ausnahme des Fehlers im Wettbewerb bis 80 Kilo perfekt verlaufen.“ Prill dankte nicht zuletzt den vielen Helferinnen und Helfern des Vereins, die wieder „der Wahnsinn“ gewesen seien.

Bernd Heinzinger

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.