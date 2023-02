LC Freising: Diese Erfolge machen Appetit auf mehr

Auf dem Weg zu Bronze: Hannah Garreis mischte bei der Südbayerischen das 400-Meter-Starterfeld auf. © Habermann

Die Nachwuchs-Leichtathletinnen des LC Freising haben bei den jüngsten Hallenwettkämpfen abgeliefert und starke Platzierungen erreicht.

Freising/München – Die Hallensaison der Leichtathleten nimmt richtig Fahrt auf. Das merkt man am eng getakteten Wettkampfplan zu Beginn des Jahres. In diesem Zuge ist das Munich-Indoor-Sportfest in der Werner-von-Linde-Halle die perfekte Generalprobe für die anstehenden Meisterschaften. Erfolgreich präsentierte sich der LC Freising zudem bei den südbayerischen Titelkämpfen der Altersklassen U 20 und U 16, die eine Woche zuvor an gleicher Stelle stattgefunden haben.

Hannah Garreis wollte es sich bereits zum Saisonauftakt beweisen und startete bei der Südbayerischen in der höheren Altersklasse U 20. Und weil ihr die Herausforderung damit nicht groß genug war, setzte sie sich zudem mit dem 400-Meter-Lauf die Königsdisziplin unter den Sprintdistanzen zur Tagesaufgabe. Das Ergebnis der 15-Jährigen kann sich sehen lassen: Dank einer Zeit von 61,13 Sekunden ergatterte sie ihre erste Bronzemedaille in diesem Jahr. Darüber hinaus stellte der Schützling von Trainer Francisco Munoz damit seine persönliche Bestleistung über die 400-Meter-Distanz ein.

Aus der Sprunggrube direkt in den Startblock

Lina Bachmann startete beim traditionellen Munich Indoor mit dem 60-Meter-Sprint in die Wettkämpfe. Trotz ihres verpatzten Starts qualifizierte sie sich mit einer Zeit von 8,19 Sekunden für das Finale der U 18, das allerdings zeitgleich mit ihrer Paradedisziplin, dem Weitsprung, angesetzt war. Für sie galt also: den ersten Sprung absolvieren, schnell die Schuhe wechseln – und ab in den Startblock. Vom Adrenalin gepusht, belohnte sie sich mit einer Zeit von 8,20 Sekunden und dem dritten Platz. Bei ihren verbleibenden fünf Versuchen im Weitsprung sicherte sie sich anschließend mit 5,28 Metern Rang fünf.

Auf dem Sprung zu Platz fünf: Lina Bachmann glänzte beim Munich Indoor in ihrer Paradedisziplin. © Habermann

Ihre Trainingskollegin Emilia Bauer mischte beim Munich Indoor in der Altersklasse W 15 mit und machte es bereits im Vorlauf des 60-Meter-Sprints spannend. In 8,59 Sekunden kam sie zeitgleich mit einer Konkurrentin von der LG Stadtwerke München ins Ziel. Die Tausendstel mussten schlussendlich herangezogen werden, um über die Finalteilnahme zu entscheiden – und hier hatte Emilia knapp die Nase vorne. Ihre beiden Fehlstarts eine Woche zuvor konnte die Freisingerin aber nicht so leicht vergessen: Sie legte deshalb im Finale einen Sicherheitsstart hin, was letztlich für Rang sieben und eine Zeit von 8,57 Sekunden reichte. Die Unsicherheit am Start machte sich auch bei ihrem anschließenden 60-Meter-Hürdenlauf bemerkbar. Dennoch durfte sie sich hier über einen zweiten Platz sowie eine Zeit von 9,80 Sekunden freuen. Im Weitsprung steigerte sich die Freisingerin von Versuch zu Versuch und katapultierte sich mit neuer persönlicher Bestleistung von 4,86 Metern auf den ersten Platz.

Staffelquartett nicht zu stoppen

Das Freisinger Staffelquartett nutzte die Chance, unter Wettkampfbedingungen die Stabwechsel zu proben. Die Mädels, die beim Munich Indoor über die 4x200-Meter-Distanz der U 18 an den Start gingen, mussten dabei aufgrund einer Handverletzung von Lana Pavic einen Positionswechsel vornehmen. Doch selbst das brachte Emma Pflüger, Lina Bachmann, Lana Pavic und Johanna Billmeir nicht aus der Ruhe: In 1:50,29 Minuten holten sie sich den Sieg.

Marina Tomic

