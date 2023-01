LC Freising: Weit gereist und viel erreicht – egal ob Jung oder Alt

Ihr Hürdentalent entdeckte Emilia Bauer im vergangenen Jahr. © Tomic

Die Leichtathleten des LC Freising können auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurückblicken. Die jungen und älteren Schützlinge lieferten in ganz Deutschland Topleistungen.

Freising – Nach zwei Jahren eingeschränktem Wettkampf- und Trainingsbetrieb blickte man am beim LC Freising zuversichtlich auf das Jahr 2022. Endlich war es wieder so weit, dass Stück für Stück Normalität in den Trainingsalltag einkehrte. Ob Groß oder Klein, ein jeder wollte nicht nur wieder ausgiebig trainieren, sondern sich auf Wettkämpfen messen. Dabei können die Freisinger Leichtathleten auf eine beeindruckende Medaillenausbeute und zahlreichen Topleistungen zurückblicken.

Freisings Zehnkämpfer Dieter Heimstädt präsentierte sich ein weiteres Mal in starker Verfassung. Bei den deutschen Seniorenmeisterschaften in Erding sahnte er in der Altersklasse M 50 Gold im Weitsprung und Silber über die 100 Meter Hürden ab und bewies einmal mehr, dass er keine Gedanken an das Karriereende verschwenden muss.

Trainerin Gaby Hagl stellte mit Svea Schütte, Emma Pflüger, Johanna Billmeir, Lina Bachmann und Lana Pavic ein eingeschweißtes Staffelteam zusammen, das dieses Jahr seinen Traum leben durfte: Im Sommer qualifizierten sich die 4x100-Meter-Staffel für die deutschen Meisterschaften der Altersklasse U 18/U 20 in Ulm. Darüber hinaus durften sich Hagls Schützlinge über Silber bei der Bayerischen in Erding freuen.

Trainer Francisco Munoz entdeckte mit Hannah Garreis ein vielseitiges Lauftalent. 2022 belohnte auch sie sich mit der Qualifikation für die DM. Dabei schrammte sie in der Altersklasse W 15 nur knapp an der Finalteilnahme über die 800 Meter vorbei. Ihre Vielseitigkeit zeigte die Freisingerin bei den bayerischen Meisterschaften in Kitzingen. Mit 43,01 Sekunden stellte sie über die 300 Meter nicht nur ihre persönliche Bestleistung ein, sondern durfte sich am Ende des Tages auch die Silbermedaille umhängen.

Dass ihnen nicht nur das Sprinttalent in die Wiege gelegt wurde, bewiesen Bachmann, Billmeir, Pavic und Bauer im vergangenen Jahr aufs Neue. Bereits bei den bayerischen Hallenmeisterschaften mischte Bachmann im Dreisprung vorne mit und durfte sich über Bronze freuen. Bei den oberbayerischen Meisterschaften in Ingolstadt wurde sie sogar Erste. Sprintass Lana Pavic heizte bei den oberbayerischen Blockmeisterschaften der Altersklasse U 16 ordentlich ein und fuhr als Vizemeisterin im Block Wurf nach Hause. Besonders stolz kann sie auf ihre Teilnahme bei den Süddeutschen Meisterschaften in Frankfurt zurückblicken. Silber im Weitsprung und ein vierter Platz im 100-Meter-Sprint sprangen dort für die junge Freisingerin heraus.

Trainingskollegin Billmeir stand bei den oberbayerischen Blockmeisterschaften in Oberschleißheim im Block Lauf ganz oben auf dem Stockerl. Bei den bayerischen Blockmeisterschaften krallte sie sich obendrein Silber im Block Lauf. Doch damit nicht genug: Bronze im Dreisprung ging ebenfalls an sie.

Die Liebe zum Hürdenlauf entdeckte Emilia Bauer für sich. Sie heimste über die 60 Meter Hürden die Silbermedaille bei den oberbayerischen Meisterschaften der Altersklasse U 14 ein. Zudem stellte sie mit Silber bei den oberbayerischen Blockmeisterschaften ihr Mehrkampftalent unter Beweis. Mit bayerischem Silber und oberbayerischem Gold in der Mannschaftswertung konnte Trainerin Gaby Hagl äußerst stolz auf ihre Mädels sein.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blickt Mittelstreckler Johannes Ehrhardt auf seine sportlichen Leistungen zurück. Trotz intensiven Trainings blieb ihm der Traum von einer neuen Bestzeit über die 800 Meter verwehrt. Bei den bayerischen Meisterschaften in Erding schaffte er es trotzdem, nah an seine Saisonbestleistung von 1:55 Minuten heranzulaufen und konnte sich damit den dritten Platz sichern.

Mit Moritz Reger, Lukas Schievenbusch, Leo und Maxi Pirkelmann haben vier weitere Freisinger ihr Mehrkampftalent entdeckt und bei zahlreichen Einzelwettkämpfen ganz vorne mitgemischt. Freisings Bambinis machten es den Großen nach und belohnten sich in Landshut mit einem Sieg der Mannschaft in der Altersklasse U 10. VON MARINA TOMIC

