Medaillenregen für Nachwuchsringer des SV Siegfried Hallbergmoos

Von: Bernd Heinzinger

Vierzehn Mal Edelmetall holten sich die Ringer des SV Siegfried Hallbergmoos bei der Oberbayerischen Meisterschaft. © SVS

Die Junioren-Ringer des SV Siegfried Hallbergmoos waren bei den Oberbayerischen Meisterschaften erfolgreich in verschiedenen Alters- und Gewichtsklassen.

Hallbergmoos – Bei den Oberbayerischen Ringermeisterschaften im Freistil in Unterföhring gab es eine deutlich bessere Beteiligung als noch eine Woche zuvor im Griechisch-römisch-Wettbewerb. 15 Siegfried-Athleten machten sich auf den kurzen Weg nach Unterföhring und kamen mit acht Gold-, vier Silber- und zwei Bronzemedaillen zurück.

SV Siegfried Hallbergmoos: Alle drei C-Jugendlichen holen die Goldmedaille

In der E/F-Jugend überragte Jonas Wagner bis 24 Kilo und bezwang alle seine fünf Kontrahenten vorzeitig. Einen leichteren Weg zu Gold hatte Daniel Czemeerys als einziger Teilnehmer bis 52 Kilo. Den fünften Platz erreichte Leopold Müller. Bei der D-Jugend durfte Kiryl Sulkouski (34 Kilo) nach drei Siegen das oberste Podest besteigen, Illia Korol (31 Kilo) wurde Zweiter in seinem Fünferfeld. Den dritten Rang holte sich Paul Schwirtz bis 37 Kilo.

Drei Ringer schickte der SVS in der C-Jugend auf die Matte, alle freuten sich über die Goldmedaille. Dennis Shevko (31 Kilo) siegte dreimal souverän, Thomas Bauer schulterte bis 38 Kilo alle vier Kontrahenten. Samuel Münzer (58 Kilo) kam kampflos zum ersten Rang.

Durch einen technisch überlegenen 18:2-Sieg gegen Felix Priebisch aus Unterföhring sicherte sich Philipp Niedermair Gold in der A/B-Jugend bis 35 Kilo. Dazu kamen dreimal Silber für Alexander Komarovskiy (44 Kilo), Daniel Meyer (48 Kilo) und Maksim Sulkouski (52 Kilo). Nicklas Kriebel wurde Dritter bis 75 Kilo. Mit Amir Hussaini startete für den SVS bei den Männern lediglich ein Athlet, er hatte bis 61 Kilo allerdings keinen Gegner. (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

SV Siegfried Hallbergmoos belegt den dritten Platz in der Teamwertung

Hallbergmoos’ Vorstand Michael Prill freute sich am Tag nach der Beachwrestling-DM über die schönen Erfolge seine Schützlinge, die damit den dritten Platz in der Teamwertung schafften.

Drei Ringer der SG Moosburg machten sich auf den Weg zu den Oberbayerischen Meisterschaften. Dabei gab es durch Daniel Frei eine Silbermedaille zu bejubeln. Der A/B-Jugendliche trat in der Klasse bis 62 Kilo an, diese war in der Altersklasse mit insgesamt sieben Ringern deutlich am stärksten besetzt. Frei erwischten einen sehr guten Tag und ließ immerhin fünf seiner Gegner hinter sich. Valentin Frei (C-Jugend, 34 Kilo) hatte ebenfalls sechs Kontrahenten, schaffte einen guten vierten Rang. Auf diesem landete zudem Yovko Dermendzhiyski in der E/F-Jugend bis 22 Kilo.

Auch die SpVgg Freising schickte Vertreter nach Unterföhring. Über die Silbermedaille freute sich Johan Mitzscherling in der A/B-Jugend bis 57 Kilo. Lukas Böhm (C-Jugend, 42 Kilo) hatte bei seinem fünften Platz etwas Pech, gleich zweimal musste er sich nach einem knappen Kampfverlauf noch schultern lassen. Nach diesen Oberbayerischen Meisterschaften folgt jetzt erst einmal die Sommerpause, ehe im Herbst die Mannschaftswettbewerbe starten. VON BERND HEINZINGER

