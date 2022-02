Meisterrennen in der BOL: Der Trend spricht für die SG Aich

Von: Nico Bauer

Hat sich bei der SG Aich in der Ersten Mannschaft etabliert: Michael Huber steuerte gegen Kleinmehring II 383 Ringe zum fünften Saisonsieg bei. © Bauer

Die Luftgewehrschützen der SG Aich sind gut in Form: Das Team erzielte beim Sieg gegen Kleinmehring II erneut über 1550 Ringe. Der Titelshowdown steht bevor.

Aich/Tüntenhausen – Es läuft gut für die Luftgewehrschützen der SG Aich kurz vor der entscheidenden Saisonphase in der Bezirksoberliga Nord-Ost 1. Nach dem ungefährdeten Sieg über Kleinmehring II (1551:1523) sowie dem Erfolg des neuen Tabellendritten Hubertus Tüntenhausen gegen Kösching (1541:1523) gibt es realistisch gesehen nur noch einen Zweikampf um die Meisterschaft: Aich und Gaimersheim (beide 10:4 Punkte) liegen jeweils zwei Zähler vor Tüntenhausen und Kösching und haben den deutlich besseren Ringschnitt. Drei Runden vor dem Ende der Saison müssten die beiden Topteams je zweimal verlieren, damit ein Verfolger noch vorne eingreifen kann. Tüntenhausen hat mit seinem Sieg gegen Kösching ein wenig Schützenhilfe für Aich geleistet.

Aich oder Gaimersheim: Wer wird Meister?

Die SG Aich hat in sieben Wettkämpfen nun schon viermal mehr als 1550 Ringe geschossen und gegenüber Hubertus Gaimersheim in puncto Ringschnitt knapp die Nase vorne. Dieser wird voraussichtlich aber nicht entscheidend sein: Am 11. Februar duellieren sich Gaimersheim und die SG – der Sieger dürfte sich die Meisterschaft dann nicht mehr nehmen lassen.

Der Leistungstrend nach der Weihnachtspause spricht allerdings ganz klar für den Club vor den Toren Moosburgs. Die SG Aich hat in die zurückliegenden drei Wettkämpfen immer mehr als 1550 Ringe erzielt und lag zuletzt um die zehn Ringe über den Resultaten der Gaimersheimer. Besonders bemerkenswert ist, dass die Aicher Luftgewehrschützen diese starken Leistungen mit unterschiedlichen Besetzungen abgeliefert haben. Der Tabellenführer scheint breiter besetzt zu sein. Aber letztlich werden Tagesform und Nerven am Tag X entscheiden.

Die Ergebnisse im Überblick:

SG Aich – SG Adlerhorst Kleinmehring II 1551:1523.

Einzelergebnisse Aich: Martina Tristl 392 Ringe, Marie Schwerer 391, Florian Tristl 385, Michael Huber 383.

Hubertus Tüntenhausen – FSG Kösching 1541:1523.

Einzelergebnisse Tüntenhausen: Florian Reindl 389 Ringe, Michael Hölzl 388, Markus Hartmair 380, Alina Hartl 384.